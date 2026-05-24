Od 1 czerwca zakaz sprzedaży w całej Warszawie. W tych godzinach nie kupisz

24 maja 2026 23:12 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Za kilka dni w całej Warszawie po raz pierwszy od dekad nie można będzie kupić żadnego napoju z procentami w nocy w żadnym sklepie ani na żadnej stacji benzynowej. 7 miesięcy pilotażu w Śródmieściu i na Pradze-Północ dostarczyło twardych danych: interwencje spadły, wykroczeń jest o 30 proc. mniej.

Grafika obrazująca zakaz sprzedaży produktu w sklepach.
Fot. Warszawa w Pigułce

57 radnych za, 2 przeciw – wynik głosowania, który przesądził sprawę

Decyzja zapadła 12 marca 2026 roku podczas sesji Rady m.st. Warszawy. 57 radnych zagłosowało za uchwałą wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00-6:00 w sklepach i na stacjach benzynowych. Sprzeciw zgłosiło tylko 2 radnych Prawa i Sprawiedliwości – Maciej Binkowski i Michalina Szymborska. Wynik zaskoczył wielu obserwatorów stołecznej polityki, bo jeszcze kilka miesięcy wcześniej część dzielnicowych rad opiniowała podobny projekt negatywnie.

Co zmieniło nastroje? Pilotaż. Od 1 listopada 2025 roku nocna prohibicja obowiązywała w 2 dzielnicach – Śródmieściu i Pradze-Północ – jako część Warszawskiego Programu Bezpiecznej Nocy. Dane, które spłynęły przez pierwsze 4 miesiące, sprawiły, że sceptyczna dotąd Koalicja Obywatelska zmieniła stanowisko. Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy, przedstawił radnym podsumowanie pilotażu. Liczby były jednoznaczne.

Pilotaż: 15 proc. mniej interwencji nocnych, 30 proc. mniej wykroczeń alkoholowych

Dane Straży Miejskiej i Komendy Stołecznej Policji za okres od listopada 2025 do stycznia 2026 – porównane rok do roku – pokazują wyraźną różnicę między dzielnicami objętymi zakazem a resztą miasta. W Śródmieściu i na Pradze-Północ łączna liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej spadła o 15,2 proc., podczas gdy w pozostałych 16 dzielnicach w tym samym czasie wzrosła o 4,1 proc. Dla samego Śródmieścia spadek wyniósł 27 proc., dla Pragi-Północ – 9,7 proc.

Interwencje policji poszły w dół o blisko 40 proc. w obu objętych pilotażem dzielnicach – taką liczbę podał prezydent Rafał Trzaskowski w lutym 2026 roku. Wykroczeń związanych z alkoholem zanotowano o ponad 30 proc. mniej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Ratusz podkreśla, że wyniki te osiągnięto mimo specyfiki badanego okresu – grudniowe święta historycznie podnoszą liczbę interwencji. W konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2024 roku, w których wzięło udział blisko 9 000 mieszkańców, aż 81 proc. opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu.

Dla sceptycznych dzielnicowych radnych te dane okazały się decydujące. Jesienią 2025 roku część spośród 18 dzielnic opiniowała projekt negatywnie. W marcu 2026 roku wszystkie 18 opowiedziały się za rozszerzeniem zakazu na całą Warszawę.

Co dokładnie obejmuje zakaz – i gdzie nie sięga

Podstawą prawną uchwały Rady m.st. Warszawy jest art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który daje radom gmin uprawnienie do ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. To rozróżnienie – „poza miejscem” kontra „na miejscu” – jest kluczowe, bo właśnie ono tworzy lukę, którą jeden przedsiębiorca już publicznie wykorzystał.

Zakaz od 1 czerwca 2026 roku obejmuje: sklepy spożywcze, sklepy monopolowe, kiosk, stacje benzynowe i inne punkty sprzedaży detalicznej na terenie wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Zakaz nie obejmuje lokali gastronomicznych – barów, pubów, restauracji i klubów nocnych, które mogą sprzedawać alkohol do spożycia na miejscu w dotychczasowych godzinach. Nie obejmuje też sklepów w strefie wolnocłowej Lotniska im. Fryderyka Chopina – tam alkohol będzie dostępny całą dobę dla pasażerów po przejściu kontroli bezpieczeństwa.

Równolegle z uchwałą o godzinach Rada Warszawy przyjęła też drugą: zmniejszającą ogólny limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu w detalu o 310 i zwiększającą limit w gastronomii o 20. Łączna redukcja to 290 zezwoleń. Za było 45 radnych, 13 wstrzymało się od głosu.

Rodzaj punktu Zakaz od 22:00 do 6:00 Uwagi
Sklep spożywczy, monopolowy, kiosk TAK Obejmuje całą Warszawę
Stacja benzynowa TAK Obejmuje całą Warszawę
Restauracja, pub, bar, klub nocny NIE Alkohol do spożycia na miejscu – bez ograniczeń godzinowych
Sklepy w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina NIE Tylko dla pasażerów po odprawie

Warszawa nie jest pierwsza – Konin pokazał, co czeka stolicę

Warszawa dołącza do szybko rosnącej grupy polskich samorządów z nocną prohibicją. Według danych urzędu marszałkowskiego Mazowsza już ponad 30 gmin i miast w województwie mazowieckim wprowadziło nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Rok 2025 był pod tym względem rekordowy. Na początku 2026 roku zakazy weszły w życie m.in. w Błoniu, Ciechanowie, Piasecznie i Wołominie. W połowie marca 2026 zakaz zaczął obowiązywać w Kobyłce, a od 1 czerwca – analogicznie do Warszawy – podobne przepisy wejdą w życie w Płocku.

W debacie nad efektywnością zakazu stołeczni radni wielokrotnie przywoływali przykład Konina, który jako jedno z pierwszych dużych polskich miast zdecydował się na nocną prohibicję. Dane z Konina pokazały drastyczny spadek liczby interwencji domowych – z poziomu 405 do 124 w ciągu 5 miesięcy od wprowadzenia zakazu. Dla zwolenników tego rozwiązania argument był oczywisty: brak możliwości zakupu po 22:00 przerywa ogranicza eskalację domowej agresji, bo nocne zakupy mają przede wszystkim charakter impulsywny, nie zaplanowany.

Krytycy – choć w Radzie Warszawy stanowili margines – wskazywali na dwa ryzyka. Pierwsze to ograniczenie wolności gospodarczej małych przedsiębiorców prowadzących sklepy całodobowe, których nocna sprzedaż alkoholu często stanowi istotną część przychodu. Drugie to ryzyko powstania szarej strefy – jeśli popyt nocą nie zniknie, mogą pojawić się nieformalne kanały zaopatrzenia. Na ile te obawy okażą się uzasadnione – odpowie dopiero pierwszy pełny rok obowiązywania zakazu w całym mieście.

Kto zyska, kto straci? Gastronomia może być największym beneficjentem

Ekonomiczne skutki zakazu będą niesymetryczne. Tracą sklepy detaliczne i stacje benzynowe – szczególnie te, które budowały swoją pozycję na nocnej sprzedaży alkoholu. Właściciele całodobowych sklepów monopolowych stoją przed wyborem: ograniczyć godziny działalności, przestawić się na sprzedaż bezalkoholową nocą lub – jak w przypadku lokalu przy Nowym Świecie – ubiegać się o zezwolenie gastronomiczne i zmienić profil po 22:00.

Zyskać może gastronomia. Eksperci rynku wskazują, że część nocnych konsumentów – zamiast kupować butelkę w sklepie i wychodzić na ulicę – trafi do baru lub pubu, gdzie alkohol jest droższy, ale nadal legalnie dostępny. Nowe przepisy zwiększyły jednocześnie limit zezwoleń gastronomicznych o 20, co daje sygnał, że ratusz spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na tego rodzaju działalność. Problem „turystyki” – przemieszczania się nocą między dzielnicami w poszukiwaniu czynnych sklepów – po 1 czerwca 2026 roku zniknie, bo zakaz obejmuje całe miasto i większość gmin metropolitalnych jednocześnie.

Co, gdzie, kiedy?

  • Od 1 czerwca 2026 roku, każdej nocy, we wszystkich 18 dzielnicach Warszawy – od godz. 22:00 do 6:00 rano nie kupisz alkoholu w sklepie, kiosku, na stacji benzynowej ani w żadnym innym punkcie sprzedaży detalicznej. Zakaz nie ma wyjątków geograficznych w obrębie granic miasta.
  • Bar, pub, restauracja i klub nocny są poza zakazem. Możesz tam kupić i wypić alkohol w godzinach ich pracy. Warunek jest jeden: spożycie na miejscu. Kupno butelki „na wynos” w lokalu gastronomicznym po 22:00 nie jest dozwolone – zezwolenia gastronomiczne obejmują wyłącznie alkohol do konsumpcji przy stoliku.
  • Lotnisko Chopina to jedyny wyjątek dla detalu. Sklepy w strefie wolnocłowej mogą sprzedawać alkohol całą dobę, ale wyłącznie pasażerom po przejściu kontroli bezpieczeństwa – nie możesz tam pojechać po butelkę bez biletu lotniczego.
  • Jeśli prowadzisz sklep objęty zakazem – złamanie go grozi cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu i grzywną z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ratusz zapowiedział, że będzie reagował natychmiast na próby obchodzenia przepisów przez formalne przekształcenie sklepu w punkt gastronomiczny bez spełnienia wymogów dotyczących tego rodzaju działalności.
  • Jeśli mieszkasz w gminie sąsiadującej z Warszawą – sprawdź, czy zakaz obowiązuje też u ciebie. Ponad 30 gmin Mazowsza już go wprowadziło, w tym Piaseczno, Wołomin i Błonie. Od 1 czerwca zakaz obejmie równolegle Płock. Nocna „turystyka alkoholowa” do podwarszawskich miejscowości będzie coraz trudniejsza.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna