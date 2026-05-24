Od 1 czerwca zakaz sprzedaży w całej Warszawie. W tych godzinach nie kupisz
Za kilka dni w całej Warszawie po raz pierwszy od dekad nie można będzie kupić żadnego napoju z procentami w nocy w żadnym sklepie ani na żadnej stacji benzynowej. 7 miesięcy pilotażu w Śródmieściu i na Pradze-Północ dostarczyło twardych danych: interwencje spadły, wykroczeń jest o 30 proc. mniej.
57 radnych za, 2 przeciw – wynik głosowania, który przesądził sprawę
Decyzja zapadła 12 marca 2026 roku podczas sesji Rady m.st. Warszawy. 57 radnych zagłosowało za uchwałą wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00-6:00 w sklepach i na stacjach benzynowych. Sprzeciw zgłosiło tylko 2 radnych Prawa i Sprawiedliwości – Maciej Binkowski i Michalina Szymborska. Wynik zaskoczył wielu obserwatorów stołecznej polityki, bo jeszcze kilka miesięcy wcześniej część dzielnicowych rad opiniowała podobny projekt negatywnie.
Co zmieniło nastroje? Pilotaż. Od 1 listopada 2025 roku nocna prohibicja obowiązywała w 2 dzielnicach – Śródmieściu i Pradze-Północ – jako część Warszawskiego Programu Bezpiecznej Nocy. Dane, które spłynęły przez pierwsze 4 miesiące, sprawiły, że sceptyczna dotąd Koalicja Obywatelska zmieniła stanowisko. Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy, przedstawił radnym podsumowanie pilotażu. Liczby były jednoznaczne.
Pilotaż: 15 proc. mniej interwencji nocnych, 30 proc. mniej wykroczeń alkoholowych
Dane Straży Miejskiej i Komendy Stołecznej Policji za okres od listopada 2025 do stycznia 2026 – porównane rok do roku – pokazują wyraźną różnicę między dzielnicami objętymi zakazem a resztą miasta. W Śródmieściu i na Pradze-Północ łączna liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej spadła o 15,2 proc., podczas gdy w pozostałych 16 dzielnicach w tym samym czasie wzrosła o 4,1 proc. Dla samego Śródmieścia spadek wyniósł 27 proc., dla Pragi-Północ – 9,7 proc.
Interwencje policji poszły w dół o blisko 40 proc. w obu objętych pilotażem dzielnicach – taką liczbę podał prezydent Rafał Trzaskowski w lutym 2026 roku. Wykroczeń związanych z alkoholem zanotowano o ponad 30 proc. mniej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Ratusz podkreśla, że wyniki te osiągnięto mimo specyfiki badanego okresu – grudniowe święta historycznie podnoszą liczbę interwencji. W konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2024 roku, w których wzięło udział blisko 9 000 mieszkańców, aż 81 proc. opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu.
Dla sceptycznych dzielnicowych radnych te dane okazały się decydujące. Jesienią 2025 roku część spośród 18 dzielnic opiniowała projekt negatywnie. W marcu 2026 roku wszystkie 18 opowiedziały się za rozszerzeniem zakazu na całą Warszawę.
Co dokładnie obejmuje zakaz – i gdzie nie sięga
Podstawą prawną uchwały Rady m.st. Warszawy jest art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który daje radom gmin uprawnienie do ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. To rozróżnienie – „poza miejscem” kontra „na miejscu” – jest kluczowe, bo właśnie ono tworzy lukę, którą jeden przedsiębiorca już publicznie wykorzystał.
Zakaz od 1 czerwca 2026 roku obejmuje: sklepy spożywcze, sklepy monopolowe, kiosk, stacje benzynowe i inne punkty sprzedaży detalicznej na terenie wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Zakaz nie obejmuje lokali gastronomicznych – barów, pubów, restauracji i klubów nocnych, które mogą sprzedawać alkohol do spożycia na miejscu w dotychczasowych godzinach. Nie obejmuje też sklepów w strefie wolnocłowej Lotniska im. Fryderyka Chopina – tam alkohol będzie dostępny całą dobę dla pasażerów po przejściu kontroli bezpieczeństwa.
Równolegle z uchwałą o godzinach Rada Warszawy przyjęła też drugą: zmniejszającą ogólny limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu w detalu o 310 i zwiększającą limit w gastronomii o 20. Łączna redukcja to 290 zezwoleń. Za było 45 radnych, 13 wstrzymało się od głosu.
|Rodzaj punktu
|Zakaz od 22:00 do 6:00
|Uwagi
|Sklep spożywczy, monopolowy, kiosk
|TAK
|Obejmuje całą Warszawę
|Stacja benzynowa
|TAK
|Obejmuje całą Warszawę
|Restauracja, pub, bar, klub nocny
|NIE
|Alkohol do spożycia na miejscu – bez ograniczeń godzinowych
|Sklepy w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina
|NIE
|Tylko dla pasażerów po odprawie
Warszawa nie jest pierwsza – Konin pokazał, co czeka stolicę
Warszawa dołącza do szybko rosnącej grupy polskich samorządów z nocną prohibicją. Według danych urzędu marszałkowskiego Mazowsza już ponad 30 gmin i miast w województwie mazowieckim wprowadziło nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Rok 2025 był pod tym względem rekordowy. Na początku 2026 roku zakazy weszły w życie m.in. w Błoniu, Ciechanowie, Piasecznie i Wołominie. W połowie marca 2026 zakaz zaczął obowiązywać w Kobyłce, a od 1 czerwca – analogicznie do Warszawy – podobne przepisy wejdą w życie w Płocku.
W debacie nad efektywnością zakazu stołeczni radni wielokrotnie przywoływali przykład Konina, który jako jedno z pierwszych dużych polskich miast zdecydował się na nocną prohibicję. Dane z Konina pokazały drastyczny spadek liczby interwencji domowych – z poziomu 405 do 124 w ciągu 5 miesięcy od wprowadzenia zakazu. Dla zwolenników tego rozwiązania argument był oczywisty: brak możliwości zakupu po 22:00 przerywa ogranicza eskalację domowej agresji, bo nocne zakupy mają przede wszystkim charakter impulsywny, nie zaplanowany.
Krytycy – choć w Radzie Warszawy stanowili margines – wskazywali na dwa ryzyka. Pierwsze to ograniczenie wolności gospodarczej małych przedsiębiorców prowadzących sklepy całodobowe, których nocna sprzedaż alkoholu często stanowi istotną część przychodu. Drugie to ryzyko powstania szarej strefy – jeśli popyt nocą nie zniknie, mogą pojawić się nieformalne kanały zaopatrzenia. Na ile te obawy okażą się uzasadnione – odpowie dopiero pierwszy pełny rok obowiązywania zakazu w całym mieście.
Kto zyska, kto straci? Gastronomia może być największym beneficjentem
Ekonomiczne skutki zakazu będą niesymetryczne. Tracą sklepy detaliczne i stacje benzynowe – szczególnie te, które budowały swoją pozycję na nocnej sprzedaży alkoholu. Właściciele całodobowych sklepów monopolowych stoją przed wyborem: ograniczyć godziny działalności, przestawić się na sprzedaż bezalkoholową nocą lub – jak w przypadku lokalu przy Nowym Świecie – ubiegać się o zezwolenie gastronomiczne i zmienić profil po 22:00.
Zyskać może gastronomia. Eksperci rynku wskazują, że część nocnych konsumentów – zamiast kupować butelkę w sklepie i wychodzić na ulicę – trafi do baru lub pubu, gdzie alkohol jest droższy, ale nadal legalnie dostępny. Nowe przepisy zwiększyły jednocześnie limit zezwoleń gastronomicznych o 20, co daje sygnał, że ratusz spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na tego rodzaju działalność. Problem „turystyki” – przemieszczania się nocą między dzielnicami w poszukiwaniu czynnych sklepów – po 1 czerwca 2026 roku zniknie, bo zakaz obejmuje całe miasto i większość gmin metropolitalnych jednocześnie.
Co, gdzie, kiedy?
- Od 1 czerwca 2026 roku, każdej nocy, we wszystkich 18 dzielnicach Warszawy – od godz. 22:00 do 6:00 rano nie kupisz alkoholu w sklepie, kiosku, na stacji benzynowej ani w żadnym innym punkcie sprzedaży detalicznej. Zakaz nie ma wyjątków geograficznych w obrębie granic miasta.
- Bar, pub, restauracja i klub nocny są poza zakazem. Możesz tam kupić i wypić alkohol w godzinach ich pracy. Warunek jest jeden: spożycie na miejscu. Kupno butelki „na wynos” w lokalu gastronomicznym po 22:00 nie jest dozwolone – zezwolenia gastronomiczne obejmują wyłącznie alkohol do konsumpcji przy stoliku.
- Lotnisko Chopina to jedyny wyjątek dla detalu. Sklepy w strefie wolnocłowej mogą sprzedawać alkohol całą dobę, ale wyłącznie pasażerom po przejściu kontroli bezpieczeństwa – nie możesz tam pojechać po butelkę bez biletu lotniczego.
- Jeśli prowadzisz sklep objęty zakazem – złamanie go grozi cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu i grzywną z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ratusz zapowiedział, że będzie reagował natychmiast na próby obchodzenia przepisów przez formalne przekształcenie sklepu w punkt gastronomiczny bez spełnienia wymogów dotyczących tego rodzaju działalności.
- Jeśli mieszkasz w gminie sąsiadującej z Warszawą – sprawdź, czy zakaz obowiązuje też u ciebie. Ponad 30 gmin Mazowsza już go wprowadziło, w tym Piaseczno, Wołomin i Błonie. Od 1 czerwca zakaz obejmie równolegle Płock. Nocna „turystyka alkoholowa” do podwarszawskich miejscowości będzie coraz trudniejsza.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.