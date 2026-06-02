Od 1 czerwca zakaz w całej Warszawie. Ruszą kontrole i drakońskie kary
Od wczoraj, 1 czerwca 2026 r., w całej Warszawie nie kupisz alkoholu między godziną 22:00 a 6:00 rano. Zakaz obejmuje sklepy, kioski, stacje benzynowe i sklepy całodobowe. Restauracje i bary mogą nadal serwować alkohol gościom spożywającym go na miejscu. Sprzedawcom, którzy złamią przepisy, grozi drakońska kara – nie chodzi tu tylko o pieniądze, ale o coś znacznie gorszego.
Dwa lata drogi do dziś: od konsultacji przez pilotaż do całego miasta
Wprowadzenie nocnej prohibicji w Warszawie nie było nagłą decyzją. Proces trwał ponad 2 lata i przebiegał etapami. Najpierw, w maju i czerwcu 2024 r., odbyły się konsultacje społeczne – ponad 80 proc. uczestników opowiedziało się za ograniczeniem nocnej sprzedaży. W listopadzie 2025 r. ruszył pilotaż w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ. 12 marca 2026 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XXXIII/1290/2026 rozszerzającą zakaz na całe miasto. Od wczoraj, 1 czerwca, uchwała wchodzi w życie.
Warszawa dołącza tym samym do grona prawie 200 gmin w Polsce, które zdecydowały się na nocną prohibicję – w tym Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Bydgoszczy i Katowic. W samym województwie mazowieckim ponad 30 gmin i miast przyjęło podobne ograniczenia.
Gdzie obowiązuje zakaz – i gdzie nie
Nowe przepisy dotyczą wyłącznie sprzedaży detalicznej alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu. Zakaz obejmuje od dziś:
sklepy spożywcze, sklepy całodobowe i convenience, kioski, stacje benzynowe, sprzedaż alkoholu „na wynos” w restauracjach i barach.
Lokale gastronomiczne nie są objęte zakazem – restauracje, bary, puby i kluby mogą nadal serwować alkohol klientom w godzinach swojej pracy, o ile spożywany jest na miejscu. Jedynym punktem sprzedaży detalicznej wyłączonym z zakazu pozostaje wolny obszar celny Lotniska im. Fryderyka Chopina – dostępny dla pasażerów po przejściu kontroli bezpieczeństwa.
Pilotaż na Pradze-Północ i w Śródmieściu: liczby mówią same za siebie
Zanim zakaz objął całe miasto, przez ponad pół roku działał w 2 dzielnicach. Wyniki pilotażu z okresu listopad 2025 – styczeń 2026 ratusz opublikował oficjalnie. Nocne interwencje Straży Miejskiej w objętych pilotażem dzielnicach spadły o 15,2 proc. Dane Policji za ten sam okres wykazały spadek łącznej liczby interwencji o 8 proc. Najbardziej spektakularny wynik: wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych zmniejszyły się o 30,4 proc.
Dla porównania – w tym samym czasie nocne interwencje Straży Miejskiej w pozostałych dzielnicach (nieobjętych pilotażem) nie wykazały porównywalnego spadku, co pozwala uznać efekt za związany z zakazem, a nie z sezonowością.
Co mówią sami mieszkańcy? Badanie CBM INDICATOR zrealizowane w styczniu 2026 r. na próbie 1400 warszawiaków (w tym po 200 z Pragi-Północ i Śródmieścia) pokazuje, że 27 proc. ogółu warszawiaków odczuło już skutki ograniczeń z pilotażu. Spośród tych osób 56 proc. ocenia je pozytywnie. Na Pradze-Północ odsetek pozytywnych ocen wśród odczuwających skutki wynosi 63 proc., w Śródmieściu – 68 proc. Najczęściej wskazywane efekty: jest ciszej (84 proc.), jest czyściej (67 proc.), jest bezpieczniej (61 proc.).
Sklep sprzeda po 22:00? Zapłaci karę i straci koncesję
Tu zaczynają się twarde konsekwencje dla przedsiębiorców. Ratusz i służby mundurowe zapowiadają regularne kontrole Straży Miejskiej i Policji, zintensyfikowane szczególnie w pierwszych tygodniach obowiązywania zakazu w całym mieście.
Sankcje są dwupoziomowe. Pierwszy poziom to grzywna – do 5 000 zł za jednorazowe naruszenie zakazu. Ale to nie jest najdotkliwsza kara. Poważniejszą konsekwencją jest cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na podstawie art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.). Utrata zezwolenia oznacza brak możliwości sprzedaży alkoholu w ogóle – a dla sklepu całodobowego czy stacji benzynowej to potencjalnie kilkadziesiąt procent przychodów. Co więcej: przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może ubiegać się o nowe dopiero po 3 latach.
W innych miastach stosowane są dodatkowo blokady na kasach fiskalnych, uniemożliwiające systemowo sprzedaż alkoholu w godzinach zakazu – ratusz nie wyklucza podobnych rozwiązań technicznych w Warszawie. Władze stolicy jasno zapowiedziały, że próby omijania przepisów – np. sprzedaż przez okienko, zamówienia „z zaplecza” czy pozorowane sprzedaże – będą traktowane jako poważne złamanie prawa i skutkować będą postępowaniem administracyjnym.
Co myślą Warszawiacy? Kto jest za? Kto przeciw?
Poparcie dla zakazu jest wyraźne, ale nie jednomyślne. 48 proc. warszawiaków uważa, że w stolicy jest zbyt dużo punktów sprzedaży alkoholu – wynika z badania CBM INDICATOR z stycznia 2026 r. (próba ogólnowarszawska N=1000). Jednocześnie 82 proc. deklaruje, że w okolicy ich miejsca zamieszkania jest całodobowy punkt sprzedaży alkoholu. Niemal 3/4 badanych uważa, że problemy związane ze sprzedażą alkoholu zdarzają się częściej wieczorem i w nocy.
Zakaz ogólnomiejski ocenia pozytywnie 60 proc. warszawiaków (wzrost z 62 proc. z poprzedniego pomiaru przy jednoczesnym wzroście ocen „zdecydowanie pozytywnie” z 22 do 28 proc.). Przeciwnicy – 25 proc. ogółu – twierdzą głównie, że zakaz nic nie da (41 proc. spośród nich) lub są ogólnie przeciwni takim ograniczeniom (34 proc.). Ciekawa zmiana: w Śródmieściu, gdzie zakaz działa już od listopada, po pierwszych miesiącach wyraźnie wzrósł odsetek ocen negatywnych – być może efekt „przyzwyczajenia do korzyści” i rosnącej uciążliwości dla ludzi ceniących nocny wyjazd po piwo.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, co możesz, a czego już nie
Od wczoraj po 22:00 alkohol kupisz tylko w restauracji, barze lub pubie – spożywając go na miejscu. Żadna stacja benzynowa, żaden Żabka ani Carrefour Express alkoholu po 22:00 nie sprzeda. Zakaz obowiązuje codziennie, również w weekendy i święta.
2. Lotnisko Chopina to jedyny wyjątek. W strefie wolnocłowej po odprawie możesz kupić alkohol o każdej porze – to wyłączenie wynika z przepisów o wolnych obszarach celnych, nie z decyzji ratusza.
3. Jeśli masz sklep lub kiosk – nie ryzykuj. Jednorazowa kontrola i sprzedaż po godzinie 22:00 to grzywna do 5 000 zł i ryzyko utraty koncesji na 3 lata. Upewnij się, że twoi pracownicy znają nowe godziny i mają jasne instrukcje.
4. Jeśli widzisz naruszenie zakazu – możesz zgłosić. Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia pod numerem 986, Policja pod numerem 112. Miasto zapowiedziało bezwzględne egzekwowanie przepisów.
5. Za rok ocena programu. Ratusz będzie monitorować dane Straży Miejskiej i Policji oraz zbierać opinie mieszkańców. Po 12 miesiącach zostanie przygotowana pełna ewaluacja uwzględniająca cały cykl sezonowy – w tym wakacje i sylwestra.
