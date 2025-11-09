Od 1 grudnia zmiana limitów dla seniorów. Mogą zabrać emeryturę lub rentę
Od pierwszego grudnia tego roku wchodzą w życie nowe limity dorabiania do wcześniejszych emerytur i rent. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podnosi progi, co oznacza, że seniorzy będą mogli zarobić nieco więcej, zanim ich świadczenie zostanie pomniejszone lub zawieszone. To dobra wiadomość dla tysięcy Polaków, którzy po wrześniowym spadku progów dorabiania odetchną z ulgą.
Nieoczekiwany zwrot po wrześniowym szoku
We wrześniu tego roku wcześniejsi emeryci i renciści przeżyli niemiłą niespodziankę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniżył limity dorabiania, co było bezpośrednią konsekwencją spadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale tego roku w porównaniu do kwartału poprzedniego. Bezpieczny próg dorabiania spadł wtedy o sto czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy brutto, a wyższy próg, którego przekroczenie skutkuje zawieszeniem świadczenia, obniżył się o dwieście siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy brutto.
Od września do końca listopada emeryci i renciści przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego musieli pilnować dwóch progów dochodowych. Pierwszy wynosił sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote dziesięć groszy brutto, a drugi jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy brutto. Przekroczenie pierwszego progu powodowało zmniejszenie wypłacanego świadczenia, z kolei przekroczenie drugiego limitu skutkowało całkowitym zawieszeniem emerytury lub renty.
Teraz sytuacja się zmienia. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z siódmego listopada tego roku, przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale wyniosło osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy brutto. To o dwadzieścia trzy złote siedem groszy więcej niż w kwartale poprzednim. Choć może się to wydawać niewielką różnicą, dla systemu limitów dorabiania ma to istotne znaczenie.
Ile dokładnie można będzie zarobić
Od grudnia obowiązywać będą nowe progi dochodowe ustalone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie z trzeciego kwartału. Pierwszy próg to siedemdziesiąt procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli sześć tysięcy sto czterdzieści złotych dwadzieścia groszy. Przychód do tej kwoty miesięcznie nie spowoduje żadnego zmniejszenia świadczenia. To wzrost o szesnaście złotych dziesięć groszy w porównaniu do września.
Drugi próg to sto trzydzieści procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli jedenaście tysięcy czterysta trzy złote dwadzieścia groszy. Przekroczenie tej kwoty spowoduje całkowite wstrzymanie wypłaty świadczenia za dany miesiąc. To o prawie trzydzieści złotych więcej niż w okresie wrzesień-listopad.
Jeśli przychód wcześniejszego emeryta lub rencisty mieści się między tymi dwoma progami, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o ustaloną maksymalną kwotę obniżki. Ta kwota jest aktualizowana co roku wraz z marcową waloryzacją i zależy od rodzaju pobieranego świadczenia. Do końca lutego przyszłego roku maksymalne zmniejszenie wynosi dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy dla osób pobierających emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, siedemset cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze dla osób pobierających rentę rodzinną wypłacaną jednej osobie.
Kogo nie dotyczą nowe limity
Warto podkreślić, że nowe progi zarobkowe odnoszą się wyłącznie do osób, które pobierają świadczenia przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. W praktyce oznacza to kobiety przed ukończeniem sześćdziesięciu lat i mężczyzn przed ukończeniem sześćdziesięciu pięciu lat. Regulacje obejmą między innymi wcześniejszych emerytów, nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne, osoby na emeryturach pomostowych oraz rencistów.
Po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego limity dorabiania przestają obowiązywać całkowicie. Seniorzy, którzy przekroczyli ten próg wiekowy, mogą podejmować pracę bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie wypłacanego świadczenia. Nie muszą martwić się o to, ile zarobią i mogą swobodnie decydować o swojej aktywności zawodowej.
Istnieje jednak jeden wyjątek od tej zasady. Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, która od marca tego roku wynosi tysiąc osiemset siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy brutto, sytuacja wygląda inaczej. W przypadku gdy przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość podwyższenia do minimum emerytury, świadczenie za dany okres zostanie wypłacone w niższej kwocie, czyli bez dopłaty z budżetu państwa.
Bez względu na wiek, bez limitów mogą dorabiać również niektórzy renciści. Chodzi o osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych oraz wojskowych, jeżeli ich niezdolność do pracy ma związek ze służbą wojskową. Przywilej ten obejmuje także osoby, które otrzymują renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych świadczeń.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś wcześniejszym emerytem lub rencistą i dorabiasz do swojego świadczenia, od grudnia możesz zarobić nieco więcej bez konsekwencji ze strony ZUS. Różnica może wydawać się niewielka, ale dla wielu osób każde dodatkowe kilkanaście złotych ma znaczenie, szczególnie w kontekście rosnących kosztów życia.
Warto pamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nowe limity dorabiania co kwartał. Są one ustalane w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Oznacza to, że kolejna zmiana limitów nastąpi w marcu przyszłego roku, kiedy zostanie ogłoszone przeciętne wynagrodzenie za czwarty kwartał tego roku.
Jeśli dorabiasz do swojego świadczenia, koniecznie pilnuj swojego miesięcznego przychodu. Nawet niewielkie przekroczenie pierwszego progu może skutkować obniżeniem emerytury lub renty, a przekroczenie drugiego progu oznacza całkowite zawieszenie wypłaty za dany miesiąc. To oznacza, że pieniądze z ZUS po prostu nie wpłyną na twoje konto.
Pamiętaj również o obowiązku informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o swoich zarobkach. Emeryci i renciści, którzy pracują zawodowo, powinni do końca lutego przyszłego roku powiadomić ZUS o osiągniętych w tym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym, czy to miesięcznym, czy rocznym. System rozliczenia warto wybrać ten, który jest dla ciebie korzystniejszy.
Warto też wiedzieć, że Zakład może rozliczać osiągnięte przychody rocznie lub miesięcznie. Jeśli składając wniosek o świadczenie nie wybierzesz konkretnego sposobu rozliczania, ZUS rozliczy je według tego wariantu, który jest dla ciebie korzystniejszy. Jeśli świadczeniobiorca przekroczy limit miesięczny, ale roczny przychód mieści się w dopuszczalnych granicach, Zakład może zastosować rozliczenie roczne, co w wielu przypadkach jest bardziej korzystne.
Ostateczna wysokość limitów dorabiania zostanie oficjalnie opublikowana pod koniec listopada w Monitorze Polskim, ale już teraz możesz planować swoje finanse na ostatni kwartał roku kalendarzowego wiedząc, że od grudnia możesz zarobić nieco więcej bez obawy o utratę części swojego świadczenia.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.