Od 12 lipca woda w Warszawie znowu droższa. Ile zapłaci czteroosobowa rodzina? Mamy wyliczenia
Mieszkańcy Warszawy od ponad roku zdążyli już przyzwyczaić się do wyższych rachunków za wodę i ścieki. Ale podwyżki wciąż trwają – kolejna, ostatnia z zaplanowanego trzyletniego cyklu, wchodzi w życie 12 lipca 2026 roku. Łączna stawka za metr sześcienny wzrośnie. W skali roku różnica w cenie jest całkiem spora.
Trzyletni plan zatwierdzony już w 2024 roku – teraz wchodzi jego ostatni etap
Podwyżka z lipca 2026 roku nie jest niespodzianką. Wszystkie stawki na lata 2024-2027 zostały zatwierdzone jedną decyzją – wydał ją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 12 czerwca 2024 roku, na podstawie art. 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757). Taryfa obejmuje 36 miesięcy i jest podzielona na 3 roczne etapy.
Stawki kształtują się następująco:
- 12 lipca 2024 – 11 lipca 2025 (rok I): 5,43 zł/m³ wody + 8,29 zł/m³ ścieków = 13,72 zł łącznie (wzrost o 19,7% względem poprzedniej taryfy)
- 12 lipca 2025 – 11 lipca 2026 (rok II): 5,90 zł/m³ wody + 9,00 zł/m³ ścieków = 14,90 zł łącznie (wzrost o 8,6%)
- 12 lipca 2026 – 11 lipca 2027 (rok III): 6,35 zł/m³ wody + 9,68 zł/m³ ścieków = 16,03 zł łącznie (wzrost o 7,6%)
Do podanych cen netto doliczany jest VAT w wysokości 8%. Taryfa dotyczy nie tylko Warszawy, ale także okolicznych gmin korzystających z sieci MPWiK: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków.
O ile wzrośnie rachunek konkretnej rodziny?
MPWiK przyjmuje w swoich kalkulacjach średnie miesięczne zużycie wody na poziomie 3,85 m³ na osobę. Na tej podstawie wzrost stawki o 1,13 zł/m³ (z 14,90 do 16,03 zł) przekłada się na następujące kwoty miesięcznie:
- Gospodarstwo 1-osobowe: ok. 4,35 zł więcej miesięcznie, ok. 52 zł rocznie
- Rodzina 2-osobowa: ok. 8,70 zł więcej miesięcznie, ok. 104 zł rocznie
- Rodzina 3-osobowa: ok. 13,05 zł więcej miesięcznie, ok. 157 zł rocznie
- Rodzina 4-osobowa: ok. 17,40 zł więcej miesięcznie, ok. 209 zł rocznie
Są to kwoty brutto, wyliczone wyłącznie ze zmiany stawki za zużycie – bez opłat abonamentowych, które pozostają bez zmian i zależą m.in. od cyklu rozliczeniowego i rodzaju faktury.
Trzy lata, czterdzieści procent drożej
Żeby ocenić skalę zmian, warto spojrzeć na pełny obraz. Przez lata poprzedzające 2024 rok warszawiacy płacili za wodę i ścieki stosunkowo niewiele. W 2018 roku MPWiK, po przeprowadzonej restrukturyzacji, obniżył stawkę do zaledwie 9,85 zł za metr sześcienny – i utrzymywał ją na tym poziomie przez niemal pięć lat, z nieznaczną korektą do 11,46 zł na początku 2023 roku.
Od 12 lipca 2024 roku trwa nadrabianie tego zaległego czasu. Po zakończeniu trzyletniego cyklu – czyli od 12 lipca 2026 roku – stawka wyniesie 16,03 zł za m³. W porównaniu do 11,46 zł sprzed pierwszej dużej podwyżki to wzrost o niemal 40% w ciągu 3 lat. W stosunku do historycznego minimum z 2018 roku (9,85 zł) różnica jest jeszcze większa – 62,7%.
MPWiK zaznacza, że nawet po tegorocznej podwyżce stawki w Warszawie pozostają niższe niż w wielu innych dużych polskich miastach.
Dlaczego tak drożeje? Rury, prąd i rosnące płace
W uzasadnieniu wniosku o nową taryfę MPWiK wskazał na kilka głównych przyczyn wzrostu kosztów. Pierwsza to energia – produkcja wody pitnej i oczyszczanie ścieków to procesy energochłonne, a ceny prądu w Polsce przez ostatnie lata gwałtownie rosły. Druga to koszty pracy – wynagrodzenia w branży rosły razem z płacą minimalną i presją rynku pracy. Trzecia – i najbardziej wymowna w liczbach – to koszty inwestycji w infrastrukturę.
MPWiK podał konkretne dane: w 2021 roku średni koszt budowy jednego metra bieżącego sieci wodociągowej wynosił 900 zł, a w 2024 roku przekroczył 1500 zł. W przypadku sieci kanalizacyjnej wzrost był jeszcze bardziej dramatyczny: z ponad 1400 zł do ponad 2400 zł za metr bieżący. Innymi słowy – ta sama rura kosztuje dzisiaj niemal dwa razy tyle, co 4 lata temu.
Spółka realizuje Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2022-2030, którego całkowita wartość przekracza 4,3 mld zł. Finansowanie pochodzi wyłącznie z opłat taryfowych oraz funduszy unijnych – spółka nie korzysta z dotacji miejskich ani krajowych. W samym 2023 roku wybudowano i zmodernizowano łącznie 65 km sieci wodociągowej (koszt: 125 mln zł) oraz 37 km sieci kanalizacyjnej (449 mln zł).
Kto zatwierdza ceny wody? Nie ratusz
Warto wiedzieć, że za wysokość rachunków za wodę nie odpowiada bezpośrednio Urząd Miasta ani rada miejska. Stawki zatwierdza regulator – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, konkretnie jego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To właśnie ta instytucja ocenia, czy wniosek taryfowy złożony przez MPWiK jest uzasadniony kosztowo i zgodny z przepisami. Decyzja ma charakter administracyjny i obowiązuje przez okres wskazany w decyzji – w tym przypadku 3 lata.
Oznacza to, że kolejna zmiana stawek mogłaby nastąpić najwcześniej w połowie 2027 roku – jeśli MPWiK złoży nowy wniosek taryfowy. Ile wyniosą wówczas opłaty, zależy od tego, jak kształtować się będą koszty w kolejnych latach.
Co warto wiedzieć przed lipcem – porady praktyczne
- Sprawdź zużycie w swoim mieszkaniu. Jeśli masz inteligentny licznik (LZO) lub możliwość regularnego odczytu wodomierza, warto sprawdzić, ile faktycznie zużywa Twoje gospodarstwo domowe. Statystyczne 3,85 m³ na osobę miesięcznie to wartość uśredniona – wiele jednoosobowych gospodarstw domowych zużywa znacznie mniej, co przekłada się na niższy rzeczywisty rachunek niż w kalkulacjach MPWiK.
- Zidentyfikuj nieszczelności. Cieknący kran traci 5-15 litrów na godzinę, nieszczelna toaleta nawet do 200 litrów dziennie. Przy stawce 16,03 zł za m³ nieszczelna spłuczka może kosztować ok. 96 zł miesięcznie w straconej wodzie – i tyle samo w niepotrzebnej opłacie za ścieki.
- Sprawdź abonament w umowie. Oprócz stawki za zużycie, rachunki zawierają stałą opłatę abonamentową, której wysokość zależy od cyklu rozliczeniowego (miesięczny lub kwartalny) i rodzaju faktury (elektroniczna lub papierowa). Przejście na fakturę elektroniczną i miesięczny cykl rozliczeń może obniżyć abonament.
- Sprawdzaj odczyty wodomierza. Jeśli nie masz inteligentnego licznika, warto samemu notować stan wodomierza co miesiąc. Przy rozliczeniach kwartalnych spółdzielnia lub zarządca nieruchomości wystawia faktury na podstawie prognoz, a rozliczenie następuje dopiero po odczycie. Własne notatki pozwalają wychwycić błędy.
- Porównaj ze spółdzielnią lub wspólnotą. Jeśli mieszkasz w bloku, woda jest zazwyczaj rozliczana przez zarządcę. Warto sprawdzić, czy nowa stawka obowiązująca od 12 lipca 2026 roku zostanie prawidłowo uwzględniona w zaliczkach od kolejnego okresu rozliczeniowego – jeśli nie, możesz spodziewać się dopłaty na koniec roku.
