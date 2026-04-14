Od 17 kwietnia rewolucja w medycynie pracy. Co zmienia się dla pracownika i pracodawcy?
Miliony Polaków co roku przechodzą obowiązkowe badania medycyny pracy. Od 17 kwietnia 2026 roku zasady wystawiania orzeczeń lekarskich zmieniają się po raz pierwszy od dekad. Co dokładnie wchodzi w życie i co to znaczy w praktyce?
Nowe rozporządzenie, stare rozporządzenie nowelizowane. Co to za przepisy?
Podstawą zmian jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2026 roku (Dz.U. 2026 poz. 456), które nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Rozporządzenie weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia – stąd data 17 kwietnia.
Zmiana jest częścią inwestycji D1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, której celem jest przyspieszenie transformacji cyfrowej systemu ochrony zdrowia. Medycyna pracy to jeden z niewielu obszarów zdrowia pracowniczego, który przez ostatnie trzy dekady działał w dużej mierze na papierze. To się zmienia.
Elektroniczne orzeczenie – jak to działa
Od 17 kwietnia domyślną formą orzeczenia lekarskiego z badań medycyny pracy jest postać elektroniczna. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne wystawia orzeczenie w systemie teleinformatycznym, skąd trafia ono do Systemu Informacji Medycznej, a następnie automatycznie do Internetowego Konta Pacjenta pracownika.
W praktyce oznacza to, że pracownik nie musi już fizycznie dostarczać zaświadczenia do działu kadr. Pracodawca odbiera orzeczenie w sposób określony w umowie z jednostką medycyny pracy – w tym drogą elektroniczną. Znika konieczność stosowania pieczęci lekarskich przy dokumentach elektronicznych, co przyspiesza cały obieg.
Jeśli pracownik chce mieć papierowy dokument – ma prawo tego zażądać. Na żądanie pracownika lekarz musi wydrukować orzeczenie i je podpisać. Papier zostaje też obowiązkowy w jednym konkretnym przypadku: gdy system teleinformatyczny jest niedostępny – lekarz nie może odmówić wydania orzeczenia z powodu awarii, musi wystawić je papierowo. Całkowity wyjątek od elektronizacji dotyczy funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, SKW i SWW oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska w tych służbach – dla nich orzeczenie zawsze wystawia się papierowo.
Co pracodawca zobaczy w orzeczeniu – i czego nie zobaczy
To jedna z najważniejszych zmian dla pracowników. Nowelizacja precyzuje, jakie dane trafią do pracodawcy po badaniu, a jakie pozostaną wyłącznie po stronie pracownika.
Pracodawca otrzymuje wyłącznie podstawowe informacje niezbędne z punktu widzenia zatrudnienia: jednoznaczną informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku lub o ich istnieniu, datę ważności orzeczenia oraz – jeśli lekarz to stwierdził – zalecenia dotyczące konieczności dostosowania stanowiska pracy lub ograniczeń zdrowotnych. Dokument nie zawiera szczegółowej diagnozy, wyników badań analitycznych ani innych wrażliwych danych medycznych.
Oddzielną ścieżką idą zalecenia indywidualne – nowy element systemu. Jeśli lekarz stwierdzi potrzebę podjęcia działań prozdrowotnych, wydaje pracownikowi zalecenia, które mogą dotyczyć nie tylko jego zdolności do pracy, ale też kwestii pozazawodowych. Te zalecenia trafiają wyłącznie do pracownika – pracodawca ich nie dostaje. Przez pierwsze 3 miesiące od wejścia w życie rozporządzenia, czyli do 17 lipca 2026 roku, takie zalecenia będą wystawiane wyłącznie w formie papierowej.
Nowe wzory orzeczeń i doprecyzowane procedury
Rozporządzenie wprowadza zaktualizowane wzory orzeczeń lekarskich jako załączniki. Lekarz wyda orzeczenie według nowych wzorów m.in. w przypadkach: konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (art. 55 § 1 Kodeksu pracy), stwierdzenia, że praca zagraża zdrowiu młodocianego (art. 201 § 2 Kodeksu pracy), objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 Kodeksu pracy), niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy po wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej (art. 231 Kodeksu pracy).
Doprecyzowano też procedurę odwoławczą. Od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie na piśmie, wnoszone w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem podstawowej jednostki służby medycyny pracy, w której dokument został wydany. Prawo do odwołania ma zarówno osoba badana, jak i pracodawca, który wydał skierowanie na badania.
Okres przejściowy: do 6 miesięcy na dostosowanie
Przepisy przewidują, że przez maksymalnie 6 miesięcy od wejścia w życie, czyli do 17 października 2026 roku, orzeczenia mogą być jeszcze wystawiane i przekazywane według starych zasad. Zmiana nie następuje z dnia na dzień dla wszystkich – system przechodzi na nowe tory stopniowo, a placówki mają czas na wdrożenie odpowiednich narzędzi teleinformatycznych.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, który jako jeden z pierwszych nagłośnił wejście przepisów, podkreśla, że reforma jest „pierwszym krokiem w kierunku pełnej digitalizacji tego obszaru”. Pełna elektronizacja dokumentacji ma nastąpić po zakończeniu okresu przejściowego.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź IKP i pilnuj terminu badań
Jeśli jesteś pracownikiem i niedługo masz badania medycyny pracy lub właśnie je przeszedłeś – sprawdź Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Jeśli badanie odbyło się po 17 kwietnia i orzeczenie zostało wystawione elektronicznie, powinno tam trafić automatycznie. Nie musisz już pilnować kartki papieru, ale masz dostęp do dokumentu zawsze wtedy, gdy go potrzebujesz.
Jeśli wolisz mieć orzeczenie w formie papierowej – masz do tego prawo. Wystarczy poprosić lekarza podczas badania lub po jego zakończeniu.
Jeśli jesteś pracodawcą lub pracujesz w kadrach – sprawdź umowę z jednostką medycyny pracy, z którą współpracuje firma. Powinna ona określać nowy tryb przekazywania orzeczeń, w tym możliwość odbioru drogą elektroniczną. Elektroniczne orzeczenie samo trafi do systemu, ale do czasu zakończenia okresu przejściowego możesz jeszcze otrzymywać dokumenty w starej formie. Kluczowa zmiana praktyczna: nie oczekuj już diagnozy ani szczegółowych wyników badań w dokumencie dla pracodawcy – to niezgodne z nowymi przepisami.
