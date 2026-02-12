Od 19 lutego wielka zmiana przy tych bankomatach. Limity znacząco obniżone
Euronet znacząco obniża kwoty wypłat BLIK. Dla wielu klientów oznacza to wielokrotne transakcje przy wypłacie większych kwot lub konieczność szukania innego bankomatu. Polski Standard Płatności ostrzega przed pogorszeniem komfortu i bezpieczeństwa. Euronet tłumaczy decyzję stratami finansowymi.
Co się zmienia od 19 lutego
Euronet Polska wprowadza bezterminowe ograniczenie wypłat gotówki kodem BLIK do 200 zł jednorazowo. Zmiana obejmie wszystkie bankomaty i wpłato-bankomaty (recyklery) należące do tej sieci. Nie dotyczy urządzeń banków, które są jedynie obsługiwane przez Euronet i posiadają logo danej instytucji finansowej.
To drastyczna zmiana w porównaniu z dotychczasowym limitem 800 zł. Oznacza, że aby wypłacić 1000 zł, trzeba będzie wykonać 5 osobnych transakcji po 200 zł każda. Dla niektórych klientów to nie tylko utrudnienie, ale także pułapka finansowa. Trzeba będzie bowiem zapłacić prowizję.
Pułapka dla klientów niektórych banków
Szczególnie dotkliwa będzie ta zmiana dla klientów banków, które warunkują darmową wypłatę od pobrania minimalnej kwoty. Przykład: mBank oferuje darmową wypłatę od kwoty 300 zł. Przy limicie 200 zł w Euronecie oznacza to, że niemożliwe jest skorzystanie z darmowej wypłaty BLIKIEM w tej sieci.
Banki często oferują pierwszą wypłatę BLIK za darmo, ale za każdą kolejną pobierają opłatę. W zależności od banku są to kwoty prowizyjne, a także kwoty minimalne – często 5-10 zł. Przy limicie 200 zł wypłata większej gotówki oznacza wielokrotne transakcje i wysoką prowizję.
Dlaczego Euronet to robi
Operator tłumaczy decyzję koniecznością ograniczenia strat finansowych. „Obecnie – zgodnie z publicznie dostępnymi analizami – transakcje BLIK są realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą” – podkreśla Euronet w oficjalnym komunikacie.
Firma wskazuje, że stawki ustalane przez Polski Standard Płatności (operator systemu BLIK) pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów obsługi po stronie operatorów bankomatów. Problem pogłębia fakt, że infrastruktura bankomatowa generuje coraz wyższe koszty: energia, serwis, konwojowanie gotówki, dzierżawa lokalizacji. Euronet odnosi się też do zmian wprowadzanych przez Visa i Mastercard. Od lutego 2026 organizacje płatnicze podnoszą stawki interchange (prowizje płacone operatorowi bankomatu przez bank):
Visa: 1,20 zł + 0,17% kwoty wypłaty (wcześniej stałe 1,30 zł)
Mastercard: 1,20 zł + 0,18% kwoty wypłaty (wcześniej 1,20 zł + 0,05%)
Według Euronetu nowe stawki pokryją większą część kosztów, ale wciąż nie będą wystarczające. „Zmienione stawki pozostaną niższe niż rzeczywiste koszty, wskazywane w dostępnych publicznie raportach lub pracach naukowych” – zaznacza firma.
Polski Standard Płatności reaguje ostro
Operator systemu BLIK wydał stanowcze oświadczenie krytykujące decyzję Euronetu. „Z perspektywy użytkowników BLIK zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach sieci Euronet z 800 zł do 200 zł to istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji” – podkreśla PSP.
Polski Standard Płatności zaznacza, że jest to autonomiczna decyzja Euronetu i kolejny etap wieloletniego procesu obniżania limitów w tej sieci. Kluczowe jest to, że inni operatorzy bankomatów nie wprowadzili podobnych ograniczeń.
PSP zwraca uwagę, że gotówkę BLIKIEM można wypłacać w ponad 13 tys. bankomatów w Polsce, w tym w ponad 8 tys. urządzeń należących bezpośrednio do banków, gdzie maksymalny limit wypłat pozostaje na wyższym poziomie.
Gdzie nadal wypłacisz więcej
Decyzja Euronetu dotyczy wyłącznie jego sieci. Jeśli potrzebujesz wypłacić więcej niż 200 zł jednorazowo, masz kilka opcji:
- Bankomaty własne banków – ponad 8 tys. urządzeń w Polsce nie wprowadziło podobnych restrykcji. Limity pozostają zazwyczaj na poziomie 800-1000 zł lub wyżej. To najlepsze rozwiązanie dla większych wypłat.
- Konkurencyjna sieć Planet Cash – druga co do wielkości niezależna sieć bankomatów w Polsce nie zdecydowała się na drastyczne kroki. Standardowy limit wypłat (zarówno kartą, jak i BLIKIEM) wynosi zazwyczaj 1000 zł.
- Wypłaty w kasach sklepów (cashback) – dostępne w ponad 12 tys. sklepów Żabka, 3 tys. dyskontów Dino oraz w Biedronce. To coraz popularniejsza alternatywa, często bez dodatkowych opłat.
- Fizyczna karta zamiast BLIK – w bankomatach Euronet limit dla wypłat kartą Visa lub Mastercard pozostaje na poziomie 800-1000 zł. Ograniczenie dotyczy tylko transakcji BLIKIEM.
Dlaczego karta zamiast BLIK ma wyższy limit
To kluczowa różnica, która wynika z ekonomiki rozliczeń. Visa i Mastercard w lutym 2026 podniosły stawki interchange, co sprawia, że obsługa wypłat kartowych stała się dla Euronetu bardziej opłacalna niż obsługa transakcji BLIK.
Przy wypłacie 1000 zł koszt dla banku w systemie Mastercard wzrósł z około 1,70 zł do 3 zł, a dla Visy z 1,30 zł do około 2,90 zł. Operatorzy bankomatów otrzymują te pieniądze jako wynagrodzenie za obsługę transakcji. W przypadku BLIK stawka pozostaje na poziomie 1,20 zł niezależnie od kwoty, co – według Euronetu – nie pokrywa kosztów.
Czy to początek końca darmowych wypłat
Decyzja Euronetu to sygnał głębszego problemu w polskim ekosystemie płatności. Infrastruktura bankomatowa jest kosztowna w utrzymaniu, a model rozliczeń między operatorami, bankami i organizacjami kartowymi coraz wyraźniej nie pokrywa rzeczywistych wydatków.
Liczba bankomatów w Polsce systematycznie spada od kilku lat. Główny powód: rosnące koszty energii, serwisu, konwojowania gotówki i dzierżawy lokalizacji. Przy niewystarczających stawkach rozliczeniowych utrzymanie bankomatu staje się nierentowne, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.
Podwyżki stawek Visa i Mastercard to krok naprzód, ale – jak pokazuje przykład Euronetu – niewystarczający. Dla całego sektora bankowego oznacza to dodatkowe 100-150 mln zł rocznie kosztów. Eksperci szacują wzrost jednostkowych kosztów wypłat nawet o ponad 100%.
BLIK – sukces, który nie rozwiązuje problemu rentowności
BLIK pozostaje jednym z największych sukcesów polskiego fintechu. W 2024 wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł, a w I półroczu 2025 już 1,4 mld transakcji o łącznej wartości przekraczającej 207,3 mld zł. To wzrost o odpowiednio 24% i 31% rok do roku.
Popularność i skala nie rozwiązują jednak problemu ekonomiki operacyjnej. System rozliczeń, w którym operatorzy bankomatów otrzymują 1,20 zł za każdą wypłatę BLIKIEM niezależnie od kwoty, nie nadąża za rosnącymi kosztami utrzymania infrastruktury.
Kluczowe pytanie brzmi: jak podzielić koszty utrzymania dostępu do gotówki tak, aby był on stabilny także poza dużymi miastami? Obecny model wyraźnie się wyczerpuje.
Co możesz zrobić
- Sprawdź warunki swojego banku – jeśli masz darmowe wypłaty tylko od określonej kwoty (np. 300 zł), bankomatów Euronet po prostu unikaj. Nie wypłacisz tam tej kwoty BLIKIEM.
- Korzystaj z bankomatów swojego banku – to najprostsza droga do uniknięcia prowizji i limitów. Większość banków oferuje darmowe wypłaty z własnych urządzeń bez ograniczeń kwotowych.
- Zapamiętaj kolory bankomatów – niebiesko-żółte to Euronet (limit 200 zł BLIKIEM). Szukaj innych sieci lub bankomatów z logo swojego banku.
- Rozważ wypłaty w sklepach – cashback w Żabce, Biedronce czy Dino często jest darmowy i nie ma ograniczeń takich jak w Euronecie. Przy okazji zakupów za 50 zł możesz pobrać dodatkowe 200-500 zł gotówki.
- Noś ze sobą kartę – w bankomatach Euronet wypłata kartą Visa lub Mastercard nadal ma limit 800-1000 zł. Jeśli musisz skorzystać z tej sieci, karta będzie lepszym wyborem niż BLIK.
- Planuj większe wypłaty rzadziej – zamiast częstych, drobnych wypłat, lepiej pobierać gotówkę rzadziej, ale w większych kwotach. To zmniejsza liczbę transakcji i potencjalne prowizje.
- Szukaj aplikacji z mapą bankomatów – wiele banków oferuje aplikacje pokazujące lokalizację bankomatów z darmowymi wypłatami. Warto z nich korzystać, planując trasę po mieście.
Czy to się „rozleje” na inne sieci?
Na razie inne operatory nie poszły drogą Euronetu. Planet Cash, druga największa niezależna sieć, utrzymuje standardowe limity. Banki także nie zapowiedziały podobnych restrykcji w swoich urządzeniach.
Ale sytuacja jest napięta. Jeśli model rozliczeń nie ulegnie zmianie, więcej operatorów może zdecydować się na podobne kroki. Alternatywą byłoby przerzucenie kosztów bezpośrednio na klientów poprzez wyższe prowizje za wypłaty z „obcych” bankomatów.
Euronet pozostaje otwarty na dialog. „Euronet Polska pozostaje otwarty na dalszy dialog z uczestnikami oraz regulatorami rynku, aby wspólnie wypracowywać rozwiązania zapewniające utrzymanie stabilnego dostępu do gotówki dla wszystkich klientów w Polsce, także w mniejszych miejscowościach” – deklaruje firma.
Polski Standard Płatności broni swojego modelu rozliczeń, podkreślając, że BLIK to sukces całego sektora bankowego i nie można go obciążać odpowiedzialnością za problemy rentowności jednego operatora.
Prawda leży gdzieś pośrodku. BLIK rzeczywiście odnosi sukcesy, ale pytanie o sprawiedliwy podział kosztów infrastruktury pozostaje bez odpowiedzi. Od 19 lutego każdy, kto podejdzie do niebiesko-żółtego bankomatu z kodem BLIK w smartfonie, odczuje to na własnej skórze.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.