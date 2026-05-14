Od 2028 roku zapłacisz nawet 39 000 zł ekstra. Ile dokładnie będzie Cię kosztował nowy podatek?

14 maja 2026 17:20 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Polska wynegocjowała rok odroczenia. ETS2 – unijny system opłat za emisję CO2 z ogrzewania i transportu – wchodzi w życie 1 stycznia 2028 roku, nie 2027. Masz 3 lata. Ale niekoniecznie każdy wie, ile to będzie kosztować.

Stos banknotów na biurku. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Polska walczyła o 3 lata odroczenia. Dostała rok

Na początku listopada 2025 roku, po całonocnych negocjacjach w Brukseli, ministrowie środowiska państw UE przesunęli start systemu ETS2 z 2027 na 2028 rok. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta ogłosił to jako sukces. Eksperci są bardziej powściągliwi: system nie został ani zablokowany, ani ograniczony. Wejdzie w pełnej krasie – tylko 12 miesięcy później.

ETS2 to unijny mechanizm handlu emisjami rozszerzony o ogrzewanie budynków i transport. Od 1 stycznia 2028 roku każde spalanie paliw kopalnych – gaz, węgiel, olej, benzyna, diesel – będzie generowało opłatę za każdą tonę wyemitowanego CO2. Formalnie płacą dostawcy paliw. W praktyce koszty trafią do Ciebie w rachunkach i cenach na stacji benzynowej – bez osobnej pozycji na fakturze, wliczone w cenę produktu.

Ile zapłacisz – konkretne kwoty według źródła ogrzewania

Poniższe dane pochodzą z raportu ekspertów Wandy Buk i Marcina Izdebskiego analizującego wpływ ETS2 na koszty życia polskich rodzin.

Źródło ogrzewania Dodatkowy koszt 2028-2031 Dodatkowy koszt 2028-2035 Szacunek roczny od 2028
Kocioł gazowy (dom dobrze ocieplony) 6 338 zł 24 018 zł ok. 1 500 zł
Kocioł węglowy (dom dobrze ocieplony) 10 311 zł 39 074 zł ok. 2 600 zł
Kocioł gazowy (dom słabo ocieplony) wyższy 45 851 zł ponad 1 500 zł
Kocioł węglowy (dom słabo ocieplony) wyższy 77 318 zł ponad 2 600 zł
Blok, sieć ciepłownicza węglowa (50-60 m²) ok. 4 000-6 000 zł ok. 15 000-20 000 zł 1 000-1 500 zł
Blok, sieć ciepłownicza węglowa (80-100 m²) wyższy ok. 30 000-35 000 zł ponad 2 000 zł

Ceny uprawnień do emisji będą rosły. Komisja Europejska zakłada, że już w 2029 roku przekroczą 50 euro za tonę. Po połączeniu systemów ETS1 i ETS2 w 2031 roku ceny zrównają się z ETS1, gdzie średnia w 2023 roku wyniosła prawie 84 euro za tonę. Dla rodziny z kotłem gazowym oznacza to wzrost dodatkowych kosztów z ok. 1 500 zł rocznie w 2028 roku do nawet 3 000 zł rocznie w 2031 roku.

230 000 rodzin dostało dotację na kocioł gazowy. Teraz wchodzi ETS2

Ok. 230 000 polskich rodzin otrzymało państwowe dofinansowanie z programu Czyste Powietrze na zakup nowoczesnego kotła gazowego. Łącznie kotłami gazowymi ogrzewa się już 6 mln rodzin – co 4. gospodarstwo domowe w Polsce. Wszyscy myśleli, że inwestują w ekologiczne rozwiązanie zgodne z unijnymi wytycznymi. Państwo przecież zachęcało do tego dotacjami.

Od stycznia 2025 roku program Czyste Powietrze przestał finansować samodzielne kotły gazowe. Od marca nowa wersja wycofała dotacje też na urządzenia olejowe i węglowe. Jedyny wyjątek: oddzielny nabór od 15 lipca 2025 roku – ale tylko dla osób, które kupiły urządzenie między 28 maja a 31 grudnia 2024 roku. Program skupia się teraz wyłącznie na pompach ciepła, kotłach na biomasę i fotowoltaice.

Nie masz kotła? Masz kaloryfer w bloku? Też zapłacisz – i nic z tym nie zrobisz

Elektrociepłownie i ciepłownie miejskie od 2028 roku będą płacić za każdą tonę CO2. Te koszty trafią do mieszkańców bloków w rachunkach za ogrzewanie i ciepłą wodę. Różnica między blokiem a domem jest zasadnicza: właściciel domu może wymienić kocioł. Lokator bloku – nie może nic.

Ile zapłacisz, zależy od tego, z czego korzysta Twoja ciepłownia:

Rodzaj ciepłowni Dodatkowy koszt roczny po 2028 Dodatkowy koszt roczny po 2031 Przykładowe miasta
Głównie węgiel, stare źródła 1 000-1 500 zł 2 000-2 500 zł Śląsk, Małopolska, Łódź i okolice
Gaz lub mieszana węglowo-gazowa 600-1 000 zł 1 000-1 500 zł część Warszawy, Poznań, Wrocław
Biomasa, odpady komunalne, OZE 500-800 zł 500-800 zł nowe osiedla, ciepłownie zmodernizowane

Paliwo na stacji też podrożeje – i to od razu w 2028 roku

Paliwo Podwyżka od 2028 Szacowana podwyżka po 2031
Benzyna ok. 30 gr/litr ponad 50 gr/litr
Diesel ok. 35 gr/litr ponad 50 gr/litr
LPG ok. 21 gr/litr wyższy

Przeciętna rodzina z 2 samochodami – benzynowy 5 000 km rocznie i diesel 20 000 km – zapłaci dodatkowo ponad 1 000 zł rocznie tylko za paliwo, już od 2028 roku.

FAKE NEWS kontra fakty: co się naprawdę zmienia, a co to dezinformacja

Co krąży w internecie Jak jest naprawdę
Od 2040 roku trzeba zdemontować wszystkie piece gazowe Nieprawda. Istniejące kotły można użytkować do końca ich żywotności. Do 2050 roku budynki mają osiągnąć standard bezemisyjny, ale nie przez wymuszoną rozbiórkę kotłów
Nie będzie można naprawiać pieców gazowych Nieprawda. Żaden przepis nie zakazuje serwisowania ani naprawy istniejących kotłów
Od 2025 roku nie można kupić kotła gazowego Nieprawda. Można kupić i zainstalować. Skończyły się dotacje. Od 2030 roku zakaz montażu dotyczy wyłącznie nowych budynków
Kotły na biometan lub wodór też zostaną zakazane Nieprawda. Dyrektywa EPBD zakazuje kotłów na paliwa kopalne, nie odnawialne. Biogaz, biometan i wodór są wyjęte spod zakazu

Wymiana kotła na pompę ciepła: ile to realnie kosztuje

Element inwestycji Koszt
Pompa ciepła powietrzna z montażem 30 000-65 000 zł
Pompa ciepła gruntowa z montażem 60 000-100 000 zł
Wymiana grzejników na większe 15 000-25 000 zł
Ocieplenie domu 20 000-40 000 zł
Przebudowa instalacji CO 10 000-20 000 zł
Instalacja fotowoltaiczna 25 000-35 000 zł
Łącznie (kompletna modernizacja) 80 000-150 000 zł

Polska ma do dyspozycji 11,4 mld euro z unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego (ok. 50 mld zł), które zaczną płynąć już od 2026 roku – 2 lata przed pierwszymi podwyżkami. Problem: rodzin ogrzewających się paliwami kopalnymi jest ok. 6 mln. Nawet przy dotacji na poziomie 30 000 zł na gospodarstwo, rodzinie pozostaje do zapłaty 50 000-90 000 zł. Dla większości to kwota przekraczająca roczne dochody. Pieniędzy dla wszystkich nie wystarczy.

Działaj teraz, bo za 3 lata będzie drożej i tłoczniej

  • Masz kocioł młodszy niż 10 lat – prawdopodobnie przeżyje do 2035-2040 roku. Masz czas, ale zacznij odkładać 400-600 zł miesięcznie już teraz. Bez oszczędności za kilkanaście lat czeka Cię kredyt na 100 000 zł – przy obecnych stopach to rata 1 500-2 000 zł miesięcznie przez dekadę.
  • Masz kocioł starszy niż 10 lat – rozważ system hybrydowy (kocioł + pompa ciepła). Koszt ok. 60 000 zł, dotacja nawet 30 000 zł, oszczędność na eksploatacji 30-50%. To finansowo lepsza opcja niż płacenie pełnych stawek ETS2 przez kilkanaście lat na starym urządzeniu.
  • Masz stary, nieocieplony dom – jesteś w grupie największego ryzyka. Bez termomodernizacji rachunki mogą wzrosnąć o kilka tysięcy złotych rocznie już od 2028 roku. Ocieplenie 150 m² to 40 000-70 000 zł, razem z wymianą kotła – 120 000-220 000 zł. Sprawdź dostępne dotacje teraz, nie w 2027 roku, gdy kolejka będzie dłuższa.
  • Mieszkasz w bloku – zainstaluj termostatyczne głowice na kaloryferach (oszczędność 10-15%), rozważ docieplenie ścian od wewnątrz i wymianę okien (oszczędność 20-30%), i zacznij lobbować w spółdzielni za termomodernizacją całego budynku. To jedyne narzędzia, które masz.
  • Śledź programy dotacyjne – nowe nabory mogą pojawić się w 2026-2027 roku ze środków Funduszu Klimatycznego. Działa zasada kolejki: gdy pula się wyczerpie, wnioskodawcy dostają odmowę. Zapisz się do newsletterów Czyste Powietrze i programów rządowych.
