Od 27 lutego sąsiad może wejść na twoją działkę. Twój sprzeciw nie ma znaczenia
Urzędnik może zezwolić Twojemu sąsiadowi na wejście na Twój teren. Mało tego, będzie mógł przeprowadzić na nim prace. Przepis istniał od dawna, ale teraz nastąpiły w nim ważne zmiany.
Prawo do wejścia na działkę sąsiada istniało od dawna – teraz jest prostsze w użyciu
Remont elewacji, wymiana rynien, ocieplenie ściany szczytowej – to sytuacje, w których bez wejścia na działkę sąsiada po prostu nie można przeprowadzić prac. Do tej pory wniosek o zgodę na takie wejście można było złożyć w różnej formie, każdy urząd miał własne oczekiwania, a inwestorzy tracili tygodnie na uzupełnianie braków formalnych. Od 27 lutego 2026 roku obowiązuje jednolity wzór formularza wniosku, który obowiązuje w całej Polsce – niezależnie od tego, czy sprawa trafia do starostwa w Rzeszowie, czy do wydziału architektury w Warszawie.
Sama możliwość wejścia na cudzą nieruchomość przy robotach budowlanych to nie nowość. Podstawę daje art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, który wprost dopuszcza wejście inwestora na sąsiednią nieruchomość, jeśli jest to konieczne do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych. Przepis przewiduje jednak konkretną kolejność działań: najpierw próba porozumienia z właścicielem, dopiero potem droga administracyjna.
Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Poprzedni wzór obowiązywał od 17 lutego 2021 r. Nowe rozporządzenie zastępuje tamten akt w całości. Zmiana z 27 lutego 2026 r. nie tworzy więc nowego uprawnienia – porządkuje i przyspiesza procedurę jego realizacji. Ujednolicony formularz ma wyeliminować główną przyczynę opóźnień, którą były wezwania do uzupełnienia braków formalnych. Jeśli wniosek jest kompletny i odpowiednio wypełniony, organ administracji architektoniczno-budowlanej – starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu – ma 14 dni na ocenę, czy wejście jest faktycznie niezbędne. Jeśli uzna, że tak – wydaje decyzję określającą warunki korzystania z nieruchomości sąsiada.
Zanim złożysz wniosek, musisz spróbować dogadać się z sąsiadem
Droga administracyjna nie jest pierwszym krokiem – jest ostatnim, gdy polubowne rozwiązanie zawiodło. Przed złożeniem wniosku inwestor musi wystąpić do sąsiada z propozycją dobrowolnego udostępnienia terenu. Najlepiej zrobić to pisemnie – listem poleconym, bo formularz wymaga potwierdzenia, że próba porozumienia miała miejsce. Bez tego dowodu wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych.
Na tym etapie strony mogą też ustalić rekompensatę za udostępnienie terenu. Prawo budowlane nie narzuca jej wysokości ani nawet obowiązku jej wypłaty – to kwestia dobrowolnego porozumienia cywilnoprawnego. Jeśli sąsiad zgodzi się na wejście w zamian za określoną kwotę, strony mogą taką umowę zawrzeć. Jeśli do porozumienia nie dojdzie – ani w sprawie samego dostępu, ani w sprawie rekompensaty – inwestor idzie do urzędu. Kwestia rekompensaty pozostaje wyłącznie w sferze cywilnoprawnej – starosta nie ma uprawnień do rozstrzygnięcia jej w decyzji administracyjnej. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, właściciel nieruchomości może dochodzić roszczeń wyłącznie przed sądem powszechnym.
Nowy formularz: precyzja zamiast ogólników
Główna zmiana praktyczna to zawartość formularza. Dotychczas inwestorzy składali pisma w dowolnej formie – jedni opisywali sytuację na pół strony, inni dołączali kilkustronicową dokumentację. Urzędy miały własne standardy i różnie reagowały na braki. Nowy wzór wymusza jednolity poziom szczegółowości.
We wniosku trzeba wskazać: dokładne określenie planowanych prac przygotowawczych lub robót budowlanych, konkretny sposób korzystania z nieruchomości sąsiada (np. ustawienie rusztowania, zajęcie pasa gruntu o określonej szerokości, składowanie materiałów), oznaczenie sąsiedniego budynku lub działki, informacje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu potwierdzającym legalność inwestycji, a także uzasadnienie, że wykonanie robót wyłącznie z własnej działki nie jest możliwe. Nie wystarczy zdanie w stylu „potrzebuję wejść do sąsiada” – urząd oczekuje wykazania faktycznej konieczności.
Wniosek można złożyć w wersji papierowej w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu, a także elektronicznie przez portal e-budownictwo.gunb.gov.pl.
Decyzja uprawomocniona – sąsiad musi wpuścić ekipę
Jeśli organ wyda decyzję o niezbędności wejścia i stanie się ona ostateczna, właściciel nieruchomości traci możliwość zablokowania prac. Odmowa wykonania decyzji oznacza wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia do wpuszczenia ekipy budowlanej – i powtarzać ten środek do skutku.
Decyzja określa granice, w których inwestor może poruszać się po cudzej nieruchomości, oraz termin korzystania z niej – liczony od dnia, gdy decyzja staje się ostateczna. Warto zapamiętać jeden szczegół: starosta wyznacza czas trwania dostępu, ale nie wypłaca odszkodowania. To, co sąsiad straci lub zyska finansowo, pozostaje poza zakresem postępowania administracyjnego. Wszelkie roszczenia majątkowe – za zajęty trawnik, uszkodzone ogrodzenie, zniszczone rośliny – można dochodzić wyłącznie w postępowaniu cywilnym.
Inwestor odpowiada za stan działki po robotach
Wejście na cudzą posesję na podstawie decyzji administracyjnej nie zwalnia z odpowiedzialności cywilnej. Po zakończeniu robót inwestor ma obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Wynika to zarówno z Prawa budowlanego, jak i z art. 363 Kodeksu cywilnego, który nakłada ogólny obowiązek naprawienia szkody.
W praktyce oznacza to, że każde przekroczenie zakresu lub czasu wskazanego w decyzji może być podstawą do roszczeń odszkodowawczych. Jeśli formularz określał zajęcie pasa gruntu o szerokości 2 metrów przez 6 tygodni, a rusztowanie stało przez 3 miesiące i zajmowało 4 metry – właściciel nieruchomości ma konkretne argumenty do ręki. Precyzja przy wypełnianiu wniosku chroni więc obie strony: sąsiada przed nieograniczonym dostępem, a inwestora przed zarzutem przekroczenia uprawnień.
Prawo budowlane reguluje sytuacje standardowe. W skrajnych przypadkach – awarii, zagrożenia pożarowego czy innego bezpośredniego niebezpieczeństwa – zastosowanie może mieć art. 142 Kodeksu cywilnego, który dopuszcza nawet uszkodzenie cudzej rzeczy, jeśli jest to konieczne do odwrócenia zagrożenia. Właścicielowi przysługuje wówczas jedynie roszczenie o naprawienie wynikłej szkody. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w postanowieniu z 2017 roku potwierdził, że ochrona nieruchomości przed wejściem osób trzecich jest w takich sytuacjach jeszcze bardziej ograniczona niż w standardowym procesie budowlanym.
Co zmiana oznacza dla obu stron sporu sąsiedzkiego
Dla inwestorów nowy formularz to przede wszystkim przewidywalność. Zamiast zgadywać, czego oczekuje konkretny urząd, inwestor wypełnia ustandaryzowany dokument i wie, że jeśli go poprawnie uzupełni – decyzja powinna zapaść w ciągu 14 dni. To może skrócić czas oczekiwania z kilku miesięcy do kilku tygodni w przypadkach, gdy wcześniej wniosek był odsyłany z powrotem z powodów formalnych.
Dla właścicieli sąsiednich nieruchomości rozporządzenie wysyła inny sygnał: odmowa musi mieć realne podstawy. Sama niechęć do sąsiada lub chęć utrudnienia mu inwestycji nie wystarczy – jeśli prace są konieczne i nie ma innego technicznego wyjścia, administracja ma narzędzia, żeby umożliwić dostęp wbrew sprzeciwowi. Ci, którzy mają merytoryczne zastrzeżenia do zakresu planowanych prac, mogą je podnosić w postępowaniu administracyjnym – to jest właśnie po temu.
Spory sąsiedzkie na tle robót budowlanych nie znikną. Zmiana z 27 lutego 2026 r. nie rozwiązuje żadnego konfliktu – ale nadaje mu czytelny, przewidywalny tor proceduralny. I to już dużo.
Co warto wiedzieć, jeśli stajesz po którejś ze stron sporu
- Jeśli planujesz remont i potrzebujesz wejść na działkę sąsiada – zacznij od pisemnego wystąpienia do niego z konkretną propozycją: zakres prac, czas trwania, ewentualna rekompensata. Zachowaj potwierdzenie wysłania. Dopiero po odmowie lub braku odpowiedzi składaj wniosek na nowym formularzu do starostwa lub wydziału architektury urzędu miasta. Wzór jest dostępny na portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl.
- Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i otrzymałeś pismo o planowanym wejściu – masz prawo negocjować warunki i żądać rekompensaty. Ustal zakres w formie pisemnej, zanim wyrazisz zgodę. Jeśli sprawa trafia do urzędu, możesz zgłaszać swoje zastrzeżenia w postępowaniu administracyjnym. Jeśli dojdzie do szkód w trakcie prac – dokumentuj je fotograficznie na bieżąco. To podstawa ewentualnego roszczenia cywilnego.
- Jeśli organ wyda decyzję umożliwiającą wejście, a ty jej nie wykonasz – ryzykujesz egzekucję administracyjną i grzywny przymuszające. Odmowa decyzji ostatecznej nie wstrzymuje prac – i może generować dodatkowe koszty po twojej stronie.
- Pamiętaj, że rekompensata za udostępnienie działki nie jest automatyczna. Samo wejście na teren – bez wyrządzenia szkód – nie daje podstaw do żądania odszkodowania. Jeśli chcesz wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości, musisz je uzgodnić z inwestorem na etapie negocjacji. Po wydaniu decyzji starosta nie zajmie się tą kwestią – pozostaje tylko droga sądowa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.