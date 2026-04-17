Od czerwca nowe zasady 800 plus. Likwidacja świadczenia dla kolejnej grupy osób
ZUS od 1 lutego przyjmuje wnioski na nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 800 plus, który ruszy 1 czerwca 2026 r. Do tej pory wpłynęło już prawie 3 mln wniosków obejmujących ponad 4,3 mln dzieci. Równolegle od 1 czerwca wchodzą nowe zmiany w wypłacie świadczenia.
Nowy okres świadczeniowy 2026/2027 – jak złożyć wniosek
Świadczenie wychowawcze 800 plus, uregulowane ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195 z późn. zm.), nie jest przyznawane automatycznie na kolejny rok. Każdy rodzic lub opiekun musi złożyć nowy wniosek, nawet jeśli pobiera świadczenie nieprzerwanie od lat. Wniosek na nowy okres obowiązujący od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. można składać od 1 lutego 2026 r.
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. Dostępne kanały to: Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), aplikacja mZUS (na telefon i tablet), portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczna – o ile konkretny bank udostępnia taką usługę. Wersja papierowa nie jest akceptowana. Wniosek można złożyć o dowolnej porze, również z zagranicy – jest to szczególnie wygodne dla rodziców wyjeżdżających z dziećmi na ferie lub wakacje.
Jeśli nie jesteś pewny, czy złożyłeś wniosek na nowy okres – sprawdź to na PUE ZUS. W zakładce „Rodzina 800+” znajdziesz historię złożonych wniosków i ich aktualny status. Przy wniosku na nowy okres dane z poprzedniego automatycznie uzupełniają się w aplikacji mZUS i w kreatorze eZUS, jeśli dziecko jest zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Zajmuje to kilka minut.
Złożysz po 30 kwietnia – zapłacisz czekaniem. Tabela konsekwencji
Kluczowa data to 30 kwietnia 2026 r. Regionalny rzecznik prasowy ZUS Iwona Kowalska-Matis potwierdza wprost: złożenie kompletnego wniosku do tego dnia gwarantuje przyznanie i wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca. To jedyna ścieżka, która chroni przed luką w miesięcznych przelewach.
|Data złożenia wniosku
|Kiedy ZUS wypłaci świadczenie?
|Wyrównanie za czerwiec?
|1 lutego – 30 kwietnia 2026
|Najpóźniej do 30 czerwca 2026
|Tak – bez przerwy w wypłatach
|1 – 31 maja 2026
|Najpóźniej do 31 lipca 2026
|Tak – z opóźnieniem do 5 tygodni
|1 – 30 czerwca 2026
|Najpóźniej do 31 sierpnia 2026
|Tak – z opóźnieniem do 9 tygodni
|Od 1 lipca 2026
|Od miesiąca złożenia wniosku
|Nie – czerwiec przepada bezpowrotnie
Spóźnienie nie grozi żadnymi sankcjami prawnymi – ZUS nie nakłada kar. Ale dla rodziny, której domowy budżet jest zsynchronizowany z comiesięczną wypłatą świadczenia, kilkutygodniowa przerwa w przelewach jest odczuwalnym problemem. Pieniędzy za czerwiec – raz utraconych po terminie – nie da się odzyskać.
Warto też wiedzieć o drobnej technicznej sprawie: w kwietniu 2026 r. część rodziców dostanie 2 przelewy w jednym miesiącu. ZUS wypłaca świadczenia w stałych terminach (2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień miesiąca), ale gdy termin wypada w sobotę, niedzielę lub święto, przelew wychodzi wcześniej. W tym roku 2 maja przypada w sobotę, więc majowe świadczenie dla osób z terminem na 2. dzień miesiąca trafi na konto 30 kwietnia. Stąd wrażenie podwójnej wypłaty.
Zasady świadczenia – co się nie zmieniło
Kwota i kryteria przyznawania świadczenia dla obywateli polskich nie ulegają zmianie. 800 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez żadnego progu dochodowego – zarobki rodziców nie mają znaczenia. Przy orzeczonej opiece naprzemiennej kwota dzieli się po połowie: każdy z rodziców otrzymuje 400 zł miesięcznie na dziecko.
Jeśli dziecko urodzi się w trakcie nowego okresu świadczeniowego, rodzic ma 3 miesiące na złożenie wniosku. Dotrzymanie tego terminu oznacza, że świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka, nie od dnia złożenia wniosku.
150 tys. Ukraińców już pod nowymi zasadami. Co ich dotknęło od 1 lutego?
Pierwsza fala zmian uderzyła w obywateli Ukrainy ze statusem UKR – osoby, które przebywają w Polsce w związku z działaniami wojennymi i korzystały z tymczasowej ochrony. 31 stycznia 2026 r. ich wypłaty zostały wstrzymane. Od 1 lutego, by zachować prawo do świadczenia, musieli złożyć nowy wniosek i spełnić 3 warunki jednocześnie.
Pierwszy warunek to aktywność zawodowa przynajmniej jednego z rodziców – przez umowę o pracę, umowę zlecenie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Próg nie jest symboliczny: podstawa wymiaru składek musi wynosić co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia. Przy stawce minimalnej wynoszącej w 2026 r. 4 806 zł brutto oznacza to minimum 2 403 zł brutto miesięcznie. Dla przedsiębiorców, którzy w pierwszych 6 miesiącach działalności nie podlegają pełnym ubezpieczeniom społecznym, próg obniżono do 30% płacy minimalnej (ok. 1 442 zł brutto).
Drugi warunek to realizacja obowiązku szkolnego przez dziecko w polskim systemie oświaty. ZUS zintegrował swoje systemy z bazą danych Ministerstwa Edukacji Narodowej (system SIO). Weryfikacja odbywa się automatycznie – jeśli dziecko nie figuruje w rejestrach polskich szkół, wypłata jest wstrzymywana bez dodatkowych zawiadomień.
Trzeci element to formalne złożenie nowego wniosku – świadczenie dla Ukraińców przestało się przedłużać z automatu.
Z wymogu aktywności zawodowej zwolniono m.in. rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby wnioskujące o świadczenie na dziecko posiadające polskie obywatelstwo. Przy odroczeniu obowiązku szkolnego wymagane jest stosowne zaświadczenie.
ZUS zapowiedział, że weryfikacja aktywności zawodowej przeprowadzana jest głównie automatycznie – przez dane zgromadzone w ZUS i wymieniane z innymi instytucjami. Tylko w przypadku wątpliwości klient może być poproszony o dodatkowe dokumenty.
Od 1 czerwca te same reguły obejmą cudzoziemców spoza UE i EFTA
Od wypłaty świadczenia za czerwiec 2026 r. analogiczne wymogi wejdą w życie dla innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Dotyczy to osób, które do tej pory pobierały 800 plus na zasadach ogólnych – bez dodatkowego warunku aktywności zawodowej.
Ta grupa będzie musiała spełnić te same kryteria co Ukraińcy: legalną pracę z podstawą wymiaru składek na poziomie co najmniej 50% płacy minimalnej oraz uczęszczanie dziecka do polskiej szkoły lub przedszkola. ZUS zacznie sprawdzać te warunki od razu – przy rozliczeniu wypłaty za czerwiec.
Jeśli cudzoziemiec spoza UE i EFTA pobiera dziś 800 plus i nie spełni nowych warunków w terminie, wypłata świadczenia zostanie wstrzymana od czerwca 2026 r. ZUS nie będzie wysyłał indywidualnych ostrzeżeń – dane sprawdzane są systemowo.
Zmiany wynikają z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która weszła w życie we wrześniu 2025 r. (część przepisów z opóźnionym terminem stosowania) i rozszerzyła zasadę powiązania świadczeń wychowawczych z faktycznym uczestnictwem w polskim rynku pracy.
Sprawdź wniosek i zadbaj o czerwcowy przelew
- Jeśli jesteś polskim rodzicem – jedyne, czego potrzebujesz, to złożyć elektroniczny wniosek do 30 kwietnia 2026 r. Sprawdź teraz na PUE ZUS, czy wniosek na nowy okres jest już w systemie. Dane z poprzedniego roku uzupełniają się automatycznie – w wielu przypadkach wystarczy kilka kliknięć, by zatwierdzić i wysłać formularz.
- Jeśli jesteś cudzoziemcem ze statusem UKR – nowe zasady dotyczą Cię od 1 lutego. Jeśli złożyłeś wniosek i spełniasz warunki, ZUS rozpatruje sprawę automatycznie. Jeśli nie złożyłeś – zrób to jak najszybciej, bo za styczeń i kolejne miesiące bez wniosku nie ma wyrównania.
- Jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE i EFTA – od wypłaty za czerwiec ZUS zacznie sprawdzać, czy pracujesz legalnie z podstawą składek wynoszącą co najmniej 2 403 zł brutto miesięcznie (50% płacy minimalnej 2026 r.) i czy Twoje dziecko chodzi do polskiej szkoły. Jeśli te warunki są spełnione, nic się dla Ciebie nie zmienia poza tym, że ZUS będzie to regularnie weryfikował. Jeśli Twoja sytuacja zawodowa jest niestabilna albo dziecko uczęszcza do szkoły za granicą – od czerwca możesz stracić prawo do świadczenia.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2026/2027 można składać do 30 czerwca 2026 r. bez utraty prawa do wyrównania za czerwiec. Po tej dacie świadczenie przysługuje dopiero od miesiąca złożenia wniosku – bez prawa do cofnięcia terminu.
