Od czwartku Castorama będzie rozdawać wrzosy za darmo. Można dostać nawet 10 sadzonek
W przyszłym tygodniu warto zajrzeć do piwnicy, garażu albo szafy i poszukać starego sprzętu elektrycznego. Castorama uruchamia kolejną odsłonę popularnej akcji „Kwiaty za elektrograty”. Od 17 do 19 września 2026 roku za przyniesione elektrośmieci będzie można dostać wrzosy. Jedna osoba będzie mogła odebrać maksymalnie 10 sadzonek. Jest jednak ważne ograniczenie – akcja trwa do wyczerpania zapasów.
Stary telefon leży w szufladzie? Zepsuta suszarka zajmuje miejsce w łazience? A może w garażu od miesięcy stoi elektronarzędzie, którego już nikt nie używa?
Za kilka dni takie przedmioty mogą przydać się do zdobycia jesiennych kwiatów.
Castorama organizuje kolejną edycję akcji „Kwiaty za elektrograty”. Tym razem zamiast bratków czy roślin miododajnych na uczestników będą czekały wrzosy.
Start już 17 września
Jesienna zbiórka została zaplanowana na 17–19 września 2026 roku, czyli od czwartku do soboty.
Zasada jest prosta: uczestnik przynosi zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, przekazuje go w ramach zbiórki, a w zamian może otrzymać sadzonki wrzosów.
Akcja ma być prowadzona w sklepach sieci w Polsce.
Castorama od lat organizuje tego typu zbiórki. Sama sieć podaje, że inicjatywa „Kwiaty za elektrograty” jest prowadzona od 2010 roku.
Nawet 10 wrzosów na osobę
Tegoroczna jesienna odsłona ma istotny limit.
Jeden uczestnik będzie mógł otrzymać maksymalnie 10 sadzonek.
Liczba otrzymanych kwiatów zależy od tego, jaki sprzęt zostanie przekazany. Dlatego osoby planujące udział powinny przed wizytą sprawdzić szczegółowy regulamin i aktualny przelicznik obowiązujący w tegorocznej edycji.
Najważniejszy warunek jest jednak jeden: trzeba przynieść elektrośmieci.
Nie jest to więc zwykłe rozdawanie kwiatów wszystkim osobom odwiedzającym sklep.
Co można przynieść?
Castorama informuje, że w ramach programu przyjmuje bardzo szeroką gamę sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Mogą to być m.in.:
duży i mały sprzęt AGD, sprzęt RTV, telefony komórkowe, elektronarzędzia oraz baterie.
W praktyce domowe porządki mogą więc przynieść podwójną korzyść – pozbywamy się przedmiotów, które od dawna nie działają lub nie są potrzebne, a przy okazji możemy odebrać rośliny na balkon, taras albo do ogrodu.
Lepiej nie czekać do soboty
To może być najważniejsza informacja dla osób, które rzeczywiście chcą zdobyć wrzosy.
Akcja została zaplanowana do 19 września, ale sadzonki będą wydawane do wyczerpania zapasów.
Jeżeli w konkretnym sklepie przygotowana pula roślin skończy się wcześniej, samo pojawienie się przed formalnym zakończeniem akcji nie gwarantuje otrzymania kwiatów.
Dlatego największe szanse mogą mieć osoby, które przyjadą ze swoim sprzętem już w czwartek 17 września, czyli pierwszego dnia zbiórki.
Elektrośmieci i tak trzeba wyrzucać inaczej
Cała akcja ma również przypominać o zasadach postępowania ze starym sprzętem.
Zepsuty telefon, suszarka, mikser czy inne urządzenie elektryczne nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
Przepisy przewidują kilka sposobów bezpłatnego pozbycia się takiego sprzętu.
Duże sklepy sprzedające urządzenia elektryczne i elektroniczne, w których powierzchnia przeznaczona na ich sprzedaż wynosi co najmniej 400 mkw., muszą bezpłatnie przyjąć niewielki zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego, jeżeli żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.
Co ważne, w takim przypadku klient nie musi kupować nowego urządzenia.
Obowiązuje również zasada dotycząca wymiany sprzętu. Przy zakupie nowego urządzenia sprzedawca ma obowiązek bezpłatnie przyjąć zużyte urządzenie tego samego rodzaju, które pełniło te same funkcje.
Dotyczy to także dostawy do domu – przykładowo przy dostarczeniu nowej pralki można przekazać sprzedawcy starą.
Castorama zbiera ogromne ilości starego sprzętu
Skala wcześniejszych edycji pokazuje, że zainteresowanie jest ogromne.
Podczas jesiennej odsłony „Kwiatów za elektrograty” w 2024 roku Castorama zebrała 522 tony elektroodpadów.
W zamian uczestnikom rozdano wówczas ponad 400 tys. wrzosów.
Łącznie tylko w 2024 roku podczas zbiórek udało się zebrać około 1100 ton elektroodpadów, a od początku funkcjonowania programu było to już blisko 6 tys. ton.
Zebrany sprzęt nie trafia na zwykłe wysypisko. Castorama współpracuje przy programie z organizacjami zajmującymi się odzyskiem oraz przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W czwartek warto więc zabrać stary sprzęt ze sobą
Najbliższa okazja rozpocznie się 17 września i potrwa maksymalnie trzy dni – do 19 września 2026 roku.
Żeby otrzymać wrzosy, nie wystarczy jednak po prostu przyjść do Castoramy. Trzeba przekazać kwalifikujące się elektroodpady.
Jedna osoba może dostać maksymalnie 10 sadzonek, ale liczba kwiatów jest ograniczona. Akcja może więc zakończyć się w konkretnym sklepie wcześniej, jeśli przygotowana pula wrzosów zostanie wyczerpana.
Osoby zainteresowane wymianą powinny zatem sprawdzić garaż, piwnicę i szuflady już teraz. Zepsuty sprzęt, który od miesięcy tylko zajmuje miejsce, za kilka dni może zostać wymieniony na jesienne wrzosy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.