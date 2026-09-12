Superhit wraca do Lidla. Od poniedziałku ruszą po niego łowcy okazji. Luksusowe torebki w supercenach

13 września 2026 00:14 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ta oferta może przyciągnąć do Lidla miłośniczki markowych dodatków. Od poniedziałku, 14 września, do sklepów wracają produkty WITTCHEN. Tym razem sieć przygotowała damskie torebki w czterech wariantach oraz niewielkie torby typu nerka. Największą uwagę zwraca cena: torebka WITTCHEN ma kosztować 109,99 zł, a nerka 89,99 zł.

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Torebki Wittchen od poniedziałku w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce
Torebki Wittchen od poniedziałku w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce

WITTCHEN to marka, która regularnie pojawia się w ofercie Lidla i za każdym razem wzbudza spore zainteresowanie klientów szukających markowych produktów w dyskontowych cenach.

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Teraz kolekcja wraca. Sprzedaż rozpocznie się w poniedziałek, 14 września.

Torebki WITTCHEN za 109,99 zł

Głównym bohaterem nowej oferty są damskie torebki WITTCHEN. Lidl przygotował cztery warianty, utrzymane w jesiennej kolorystyce.

Na zdjęciach promocyjnych widać modele m.in. w kolorze bordowym, brązowym, beżowym oraz przygaszonym fioletowym.

Torebki mają wymiary około 30,5 × 15 × 11 cm. Producent postawił na prostokątną formę, długie uchwyty oraz subtelne detale w kolorze jasnego złota. Z przodu znalazło się niewielkie logo marki.

Torebki Wittchen od poniedziałku w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce
Torebki Wittchen od poniedziałku w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce

Cena: 109,99 zł za sztukę.

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To właśnie ten produkt może być jednym z najmocniejszych punktów poniedziałkowej oferty Lidla.

Jest również drugi model

W gazetce pokazano także inną wersję damskiej torebki WITTCHEN.

Ma ona około 30 × 17 × 15 cm i – jak zaznaczono w materiale promocyjnym – została wykonana z materiału o wyglądzie zamszu.

To istotne rozróżnienie: gazetka nie określa tego produktu jako wykonanego z naturalnego zamszu, lecz z materiału, który ma go przypominać.

Również ten wariant kosztuje 109,99 zł.

Torebki Wittchen od poniedziałku w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce
Torebki Wittchen od poniedziałku w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce

WITTCHEN za mniej niż 100 zł

Osoby szukające mniejszej torby będą mogły wybrać nerkę WITTCHEN.

Lidl zapowiada trzy wzory. Widoczne w gazetce modele są utrzymane w czerni, brązie oraz szarości.

Torba ma około 26,5 × 15 × 6 cm.

Sieć opisuje ją jako kompaktową, prostokątną i przeznaczoną do codziennych, miejskich oraz casualowych stylizacji.

Tutaj cena spada poniżej 100 zł.

Nerka WITTCHEN będzie kosztowała 89,99 zł.

Kolekcja pojawi się w poniedziałek

Nowa oferta ma ruszyć 14 września. To właśnie wtedy produkty WITTCHEN mają pojawić się w sprzedaży.

W przypadku podobnych akcji największym zainteresowaniem zwykle cieszą się konkretne kolory i modele, dlatego osoby zdecydowane na jeden wariant mogą chcieć zrobić zakupy już na początku promocji.

Trzeba jednak zaznaczyć, że sama gazetka nie podaje informacji o przewidywanych kolejkach ani nie gwarantuje dostępności każdego wariantu w każdym sklepie.

Markowa kolekcja w dyskoncie

Poniedziałkowa oferta przedstawia się więc następująco:

torebka damska WITTCHEN – 109,99 zł, cztery warianty,

torebka damska WITTCHEN z materiału o wyglądzie zamszu – 109,99 zł,

torba WITTCHEN typu nerka – 89,99 zł, trzy wzory.

Dla osób, które czekały na kolejną odsłonę współpracy Lidla z WITTCHEN, najważniejsza jest data: poniedziałek, 14 września. Wtedy markowe dodatki ponownie mają trafić do sprzedaży.

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