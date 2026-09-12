Superhit wraca do Lidla. Od poniedziałku ruszą po niego łowcy okazji. Luksusowe torebki w supercenach
Ta oferta może przyciągnąć do Lidla miłośniczki markowych dodatków. Od poniedziałku, 14 września, do sklepów wracają produkty WITTCHEN. Tym razem sieć przygotowała damskie torebki w czterech wariantach oraz niewielkie torby typu nerka. Największą uwagę zwraca cena: torebka WITTCHEN ma kosztować 109,99 zł, a nerka 89,99 zł.
WITTCHEN to marka, która regularnie pojawia się w ofercie Lidla i za każdym razem wzbudza spore zainteresowanie klientów szukających markowych produktów w dyskontowych cenach.
Teraz kolekcja wraca. Sprzedaż rozpocznie się w poniedziałek, 14 września.
Torebki WITTCHEN za 109,99 zł
Głównym bohaterem nowej oferty są damskie torebki WITTCHEN. Lidl przygotował cztery warianty, utrzymane w jesiennej kolorystyce.
Na zdjęciach promocyjnych widać modele m.in. w kolorze bordowym, brązowym, beżowym oraz przygaszonym fioletowym.
Torebki mają wymiary około 30,5 × 15 × 11 cm. Producent postawił na prostokątną formę, długie uchwyty oraz subtelne detale w kolorze jasnego złota. Z przodu znalazło się niewielkie logo marki.
Cena: 109,99 zł za sztukę.
To właśnie ten produkt może być jednym z najmocniejszych punktów poniedziałkowej oferty Lidla.
Jest również drugi model
W gazetce pokazano także inną wersję damskiej torebki WITTCHEN.
Ma ona około 30 × 17 × 15 cm i – jak zaznaczono w materiale promocyjnym – została wykonana z materiału o wyglądzie zamszu.
To istotne rozróżnienie: gazetka nie określa tego produktu jako wykonanego z naturalnego zamszu, lecz z materiału, który ma go przypominać.
Również ten wariant kosztuje 109,99 zł.
WITTCHEN za mniej niż 100 zł
Osoby szukające mniejszej torby będą mogły wybrać nerkę WITTCHEN.
Lidl zapowiada trzy wzory. Widoczne w gazetce modele są utrzymane w czerni, brązie oraz szarości.
Torba ma około 26,5 × 15 × 6 cm.
Sieć opisuje ją jako kompaktową, prostokątną i przeznaczoną do codziennych, miejskich oraz casualowych stylizacji.
Tutaj cena spada poniżej 100 zł.
Nerka WITTCHEN będzie kosztowała 89,99 zł.
Kolekcja pojawi się w poniedziałek
Nowa oferta ma ruszyć 14 września. To właśnie wtedy produkty WITTCHEN mają pojawić się w sprzedaży.
W przypadku podobnych akcji największym zainteresowaniem zwykle cieszą się konkretne kolory i modele, dlatego osoby zdecydowane na jeden wariant mogą chcieć zrobić zakupy już na początku promocji.
Trzeba jednak zaznaczyć, że sama gazetka nie podaje informacji o przewidywanych kolejkach ani nie gwarantuje dostępności każdego wariantu w każdym sklepie.
Markowa kolekcja w dyskoncie
Poniedziałkowa oferta przedstawia się więc następująco:
torebka damska WITTCHEN – 109,99 zł, cztery warianty,
torebka damska WITTCHEN z materiału o wyglądzie zamszu – 109,99 zł,
torba WITTCHEN typu nerka – 89,99 zł, trzy wzory.
Dla osób, które czekały na kolejną odsłonę współpracy Lidla z WITTCHEN, najważniejsza jest data: poniedziałek, 14 września. Wtedy markowe dodatki ponownie mają trafić do sprzedaży.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.