Czy 13 września będzie niedziela handlowa? Ważny komunikat dla planujących zakupy
Osoby, które zostawiły większe zakupy na niedzielę, mogą się rozczarować. 13 września 2026 roku nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że większość supermarketów, dyskontów i sklepów w galeriach handlowych będzie zamknięta. Otwarte mogą być jednak placówki korzystające z ustawowych wyjątków. Co więcej, na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie czekać niemal trzy miesiące.
Kalendarz na ten weekend jest jednoznaczny. Niedziela 13 września jest objęta zakazem handlu.
W praktyce oznacza to, że osoby planujące duże zakupy w Lidlu, Biedronce, Aldi, Kauflandzie czy innych dużych sieciach powinny zrobić je w sobotę albo sprawdzić indywidualnie, czy konkretna placówka może działać na podstawie jednego z wyjątków przewidzianych w ustawie.
13 września nie jest niedzielą handlową
Obowiązujące przepisy określają konkretne niedziele, podczas których zakaz handlu nie obowiązuje.
Są to trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia, niedziela bezpośrednio poprzedzająca Wielkanoc oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.
W 2026 roku daje to osiem niedziel handlowych:
25 stycznia,
29 marca,
26 kwietnia,
28 czerwca,
30 sierpnia,
6 grudnia,
13 grudnia,
20 grudnia.
Wrześniowej daty na tej liście nie ma.
Ostatnia niedziela handlowa przypadła 30 sierpnia, a następna nadejdzie dopiero 6 grudnia.
To oznacza ponad trzy miesiące między kolejnymi niedzielami, w których większość dużych sklepów może normalnie prowadzić handel.
Lidl, Biedronka i galerie – trzeba uważać
W niedzielę niehandlową zasadą jest zakaz prowadzenia handlu oraz powierzania pracownikom i zatrudnionym wykonywania pracy związanej z handlem.
Dlatego większość dużych supermarketów i dyskontów 13 września będzie zamknięta.
Podobnie będzie z dużą częścią sklepów znajdujących się w centrach i galeriach handlowych.
Nie oznacza to jednak, że same galerie muszą być całkowicie niedostępne. Mogą działać znajdujące się w nich restauracje, kina czy inne punkty, których nie obejmuje zakaz. Godziny działania konkretnego obiektu warto sprawdzić przed wyjazdem.
Gdzie będzie można zrobić zakupy?
Ustawa przewiduje długą listę wyjątków od zakazu.
13 września otwarte mogą być m.in. stacje paliw, apteki i punkty apteczne oraz kwiaciarnie, jeżeli spełniają określone w przepisach warunki.
Wyjątek obejmuje również niektóre placówki pocztowe. W tym przypadku nie wystarczy jednak samo świadczenie usług pocztowych – musi to być przeważająca działalność danej placówki.
Ustawa dopuszcza również handel m.in. w określonych placówkach działających na dworcach i lotniskach, a także w hotelach czy obiektach związanych z turystyką, kulturą i sportem.
Mały sklep osiedlowy może być otwarty
Jest jeszcze jeden bardzo ważny wyjątek.
Zakaz nie obejmuje placówek, w których handel prowadzi osobiście przedsiębiorca będący osobą fizyczną, wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek.
Przepisy pozwalają mu również korzystać z nieodpłatnej pomocy określonych członków rodziny, m.in. małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa czy dziadków, przy zachowaniu warunków wskazanych w ustawie.
Dlatego część małych sklepów osiedlowych może 13 września działać.
Dotyczy to również niektórych sklepów funkcjonujących pod szyldami dużych sieci franczyzowych. Nie oznacza to jednak, że każda Żabka czy każdy podobny sklep musi być otwarty. Decyzja i godziny działania zależą od konkretnej placówki oraz podstawy, na której korzysta ona z wyjątku.
Piekarnie i cukiernie również mogą działać
Przepisy przewidują także wyjątki dla placówek, których przeważającą działalnością jest sprzedaż pieczywa i wyrobów cukierniczych.
Dlatego w niedzielę niehandlową można spotkać otwarte piekarnie, cukiernie i lodziarnie.
Nie należy jednak zakładać, że wszystkie będą czynne. Właściciel może zdecydować o zamknięciu placówki albo skrócić godziny jej działania.
Na następną okazję trzeba czekać do grudnia
To może być najważniejsza informacja dla osób planujących większe zakupy.
Po 13 września nie będzie już we wrześniu, październiku ani listopadzie żadnej niedzieli handlowej.
Dopiero przed Bożym Narodzeniem sytuacja zmieni się diametralnie. Handel będzie dozwolony przez trzy kolejne niedziele: 6, 13 i 20 grudnia. Wynika to ze zmiany przepisów, która obowiązuje od 1 lutego 2025 roku.
Zakupy lepiej zrobić w sobotę
Jeżeli więc ktoś planuje większe zakupy spożywcze, wyposażenie domu, odzież czy wizytę w markecie budowlanym, najbezpieczniej zrobić je jeszcze w sobotę.
13 września jest niedzielą niehandlową, a następna niedziela handlowa przypada dopiero 6 grudnia.
W niedzielę pozostaną przede wszystkim placówki korzystające z ustawowych wyjątków. Przed wyjściem warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnego sklepu, ponieważ nawet placówka, która zgodnie z prawem może działać, nie ma obowiązku być tego dnia otwarta.
Pod ten weekend bardzo mocny jest też tytuł: „W niedzielę drzwi będą zamknięte. 13 września zakupów w większości sklepów nie zrobisz”. Ma większe FOMO niż pytanie „czy jest niedziela handlowa”, a jednocześnie pozostaje zgodny z przepisami. Oficjalny portal rządowy potwierdza zasadę zakazu handlu w niedziele i ustawowe wyjątki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.