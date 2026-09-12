ZUS wypłaci pieniądze wcześniej. Ta grupa emerytów dostanie przelew już 18 września
Ważna wiadomość dla części emerytów i rencistów. ZUS nie będzie czekał z najbliższą wypłatą do standardowego terminu. Osoby, które mają ustalony dzień płatności na 20 września, powinny otrzymać pieniądze wcześniej, ponieważ w 2026 roku ta data przypada w niedzielę. W tym miesiącu sprawa jest szczególnie istotna, bo wraz z podstawowym świadczeniem uprawnieni otrzymują również czternastą emeryturę.
Wrześniowy kalendarz zmienia terminy części wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS standardowo realizuje emerytury i renty 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Jeżeli jednak ustalony termin przypada w sobotę, niedzielę albo inny dzień wolny od pracy, pieniądze są wypłacane wcześniej.
I właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia we wrześniu.
20 września wypada w niedzielę
W niedzielę 20 września przypada standardowy termin wypłaty świadczeń dla jednej z grup emerytów i rencistów.
Seniorzy nie będą jednak musieli czekać do poniedziałku.
Zgodnie z zasadami stosowanymi przez ZUS świadczenie powinno znaleźć się u uprawnionych najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin płatności.
W tym przypadku jest to:
piątek, 18 września 2026 roku.
Oznacza to, że osoby z terminem płatności przypadającym na 20. dzień miesiąca otrzymają pieniądze wcześniej niż wskazywałaby data widniejąca w ich decyzji.
We wrześniu taka sytuacja zdarzyła się już raz
Podobnie było na początku miesiąca.
6 września 2026 roku również przypadał w niedzielę. W tym przypadku ostatnim dniem roboczym poprzedzającym standardowy termin był piątek 4 września.
Pozostałe wrześniowe terminy nie wymagają takiego przesunięcia.
Harmonogram wygląda więc następująco:
1 września – bez zmiany,
6 września – wypłata wcześniej, do 4 września,
10 września – bez zmiany,
15 września – bez zmiany,
20 września – wypłata wcześniej, do 18 września,
25 września – bez zmiany.
To ważne sprostowanie, ponieważ w części publikacji pojawia się informacja o przesunięciu wypłaty z 15 na 14 września. Nie wynika to z kalendarza – 15 września 2026 roku przypada we wtorek.
Tym razem przelew może być znacznie większy
Wrześniowa zmiana ma dodatkowe znaczenie, ponieważ właśnie w tym miesiącu ZUS wypłaca czternaste emerytury.
Zakład oficjalnie potwierdził, że czternastka jest przekazywana automatycznie wraz z emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnego wniosku.
Pełna czternasta emerytura w 2026 roku wynosi:
1978,49 zł brutto.
Tyle otrzymują osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
Przy wyższym świadczeniu działa zasada „złotówka za złotówkę”.
Przykładowo osoba pobierająca 3500 zł brutto przekracza próg o 600 zł, dlatego jej czternastka wyniesie:
1978,49 zł – 600 zł = 1378,49 zł brutto.
ZUS nie wypłaci czternastki, jeżeli po zastosowaniu tego mechanizmu jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że dodatkowego świadczenia nie otrzymają osoby z emeryturą lub rentą przekraczającą 4828,49 zł brutto.
Czternastka bez żadnego wniosku
Seniorzy nie muszą odwiedzać placówki ZUS ani logować się do eZUS, żeby otrzymać dodatkowe pieniądze.
Zakład wypłaca czternastkę z urzędu.
ZUS wskazał oficjalnie wrześniowe terminy świadczenia: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają je natomiast 1 października.
Jeżeli więc ktoś należy do grupy z terminem 20 września i ma prawo do czternastki, wcześniejsza wypłata obejmie również dodatkowe świadczenie.
Dlaczego ZUS wypłaca pieniądze wcześniej?
Nie jest to żadna nadzwyczajna premia ani nowa decyzja rządu.
To standardowa zasada zabezpieczająca świadczeniobiorców przed oczekiwaniem na pieniądze po weekendzie lub święcie.
ZUS w swoich oficjalnych komunikatach wyjaśnia wprost: jeśli termin płatności emerytury lub renty przypada w sobotę, niedzielę albo inny dzień wolny, wypłata realizowana jest do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem.
Dlatego pieniądze nie są przesuwane na pierwszy dzień roboczy po weekendzie.
Trafiają do seniorów wcześniej.
Najbliższa ważna data to 18 września
Dla emerytów i rencistów mających standardowy termin płatności 20. dnia miesiąca najważniejszą datą jest więc piątek 18 września.
To właśnie do tego dnia powinna zostać zrealizowana wrześniowa wypłata.
W przypadku osób uprawnionych kwota będzie dodatkowo powiększona o czternastą emeryturę, która w pełnej wysokości wynosi w tym roku 1978,49 zł brutto.
Nie trzeba składać żadnego wniosku ani zgłaszać się do ZUS. Zmiana terminu następuje automatycznie.
Najmocniejszy alternatywny tytuł pod Discover dałbym: „ZUS zmienia najbliższy termin wypłat. Emerytury i czternastki trafią wcześniej, ważna data to 18 września”. Jest bardzo konkretny i – co ważne – nie powiela błędnej informacji o 14 września.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.