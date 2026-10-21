Od czwartku klienci mogą ruszyć do Biedronki. Wielka wyprzedaż kuchennych perełek! Ceny zaczynają się od 14,99 zł
Już w czwartek, 22 października, w Biedronce rozpocznie się nowa akcja, która może przyciągnąć tłumy miłośników gotowania i urządzania kuchni. Sieć przygotowała kolekcję praktycznych akcesoriów w eleganckich kolorach, a ceny zaczynają się od 14,99 zł. W ofercie znalazły się między innymi tarki, sitka, wyciskarki, młynki oraz gadżety ułatwiające przygotowywanie posiłków. Niektóre produkty będą dostępne wyłącznie w wybranych sklepach.
Biedronka przygotowała kolejną odsłonę promocji na artykuły gospodarstwa domowego. Tym razem uwagę zwracają akcesoria kuchenne marki Smukee, utrzymane w jasnych, kremowych odcieniach ze złotymi elementami.
Nowa oferta wystartuje w czwartek, 22 października, i potrwa do środy, 4 listopada 2026 roku. Produkty mogą zainteresować zarówno osoby kompletujące wyposażenie kuchni, jak i klientów szukających niedrogich dodatków do domu.
Od czwartku w Biedronce kuchenne hity za 14,99 zł
Jedną z najciekawszych propozycji są akcesoria kuchenne Smukee dostępne w cenie 14,99 zł za sztukę lub zestaw.
Wśród produktów znalazły się między innymi wyciskarka do cytrusów, przesiewacz do mąki, różnego rodzaju sitka, lejek, nożyce, tarka oraz praska do czosnku.
Dostępne będą także zestawy małych sitek oraz miski z pokrywkami.
Na zdjęciach z gazetki promocyjnej uwagę przyciągają kremowe naczynia i akcesoria ze złotymi detalami. Taka kolorystyka może spodobać się osobom, które lubią spójne stylistycznie wyposażenie kuchni.
Cena 14,99 zł dotyczy wybranych produktów z tej grupy. Klienci mogą więc zdecydować, które akcesoria będą dla nich najbardziej przydatne.
Tarki, rozdrabniacze i pojemniki. Kolejne produkty za 19,99 zł
To jednak nie koniec nowości. Biedronka przygotowała również drugą grupę akcesoriów kuchennych marki Smukee.
Za 19,99 zł za sztukę lub zestaw będzie można kupić między innymi tarkę stożkową, tarkę czterostronną oraz tarkę z pojemnikiem.
W ofercie znajdą się również praski do ziemniaków, ręczne rozdrabniacze, ostrzałki oraz urządzenia do krojenia warzyw.
Część produktów wyposażono w pojemniki, które pomagają ograniczyć bałagan podczas przygotowywania posiłków.
Takie akcesoria mogą przydać się szczególnie osobom, które często gotują w domu i chcą ułatwić sobie codzienne czynności.
Młynki do przypraw za 24,99 zł. Do wyboru różne modele
W nowej gazetce znalazła się także propozycja marki Ambition.
Od czwartku klienci będą mogli kupić młynki do przypraw w cenie 24,99 zł za sztukę.
Do wyboru przygotowano modele ręczne oraz elektryczne, dostępne w różnych kolorach i wykończeniach.
Na materiałach promocyjnych widać między innymi młynki w odcieniach złota, srebra, bieli oraz naturalnego drewna.
To propozycja dla osób, które wolą świeżo mielony pieprz i inne przyprawy zamiast gotowych produktów w proszku.
Promocja potrwa niemal dwa tygodnie. Nie wszystkie produkty będą wszędzie
Nowa oferta Biedronki obowiązuje od 22 października do 4 listopada 2026 roku.
Najważniejsze ceny przedstawiają się następująco:
- Akcesoria kuchenne Smukee – od 14,99 zł za sztukę lub zestaw.
- Tarki, rozdrabniacze i pozostałe wybrane akcesoria Smukee – 19,99 zł za sztukę lub zestaw.
- Młynki do przypraw Ambition – 24,99 zł za sztukę.
W gazetce zaznaczono, że część asortymentu jest dostępna tylko w wybranych sklepach.
Dlatego osoby zainteresowane konkretnym produktem powinny sprawdzić jego dostępność w swojej placówce.
Nowa kolekcja może szczególnie zainteresować klientów, którzy planują odświeżenie wyposażenia kuchni przed sezonem świątecznych przygotowań. Niewielkie akcesoria mogą okazać się praktycznym uzupełnieniem domowych szuflad, a ceny poniżej 25 zł mogą zachęcić do zakupów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.