Od czwartku w Lidlu rusza wielka akcja. Popularne produkty za mniej niż 5 zł
Już w czwartek, 22 października, Lidl rozpocznie kolejną serię promocji, które mogą przyciągnąć klientów planujących większe zakupy przed weekendem. W ofercie znalazły się między innymi boczek XXL za 9,99 zł, polędwiczki wieprzowe w obniżonej cenie oraz kiszonki za mniej niż 5 zł. Część okazji potrwa tylko do soboty, 24 października. Warto sprawdzić szczegóły, ponieważ niektóre ceny obowiązują przy zakupie określonej liczby produktów.
Lidl przygotował nową ofertę promocyjną, w której znalazły się zarówno produkty mięsne, jak i dodatki do codziennych obiadów. Największe obniżki sięgają 33 proc., a część artykułów będzie można kupić w cenach poniżej 10 zł.
Nowe promocje rozpoczynają się 22 października. Dla klientów oznacza to możliwość zrobienia większych zakupów przed weekendem, jednak nie wszystkie produkty będą dostępne w promocyjnych cenach przez taki sam okres.
Boczek XXL za 9,99 zł. Lidl obniża cenę aż o 33 proc.
Jedną z najmocniejszych propozycji jest boczek XXL marki Rzeźnik.
Od czwartku, 22 października, do soboty, 24 października, jego cena wyniesie 9,99 zł za opakowanie 1 kg.
Przed obniżką produkt kosztował 14,99 zł. Oznacza to rabat w wysokości 33 proc.
To oferta, która może zainteresować osoby przygotowujące pieczone mięsa, dania jednogarnkowe czy domowe obiady na kilka dni.
Promocja potrwa zaledwie trzy dni.
Polędwiczki wieprzowe taniej. Cena spada do 26,99 zł
Kolejna oferta obejmuje polędwiczki wieprzowe XXL marki Rzeźnik.
Od 22 do 24 października kilogram mięsa będzie kosztował 26,99 zł zamiast 29,99 zł.
Polędwiczki są chętnie wykorzystywane do przygotowywania szybkich obiadów, pieczeni oraz dań w sosach.
Warto zwrócić uwagę, że cena podana w gazetce dotyczy kilograma produktu, a ostateczna kwota na paragonie będzie zależeć od wagi opakowania.
Schab i kurczak za 9,99 zł. Te promocje już trwają
W gazetce Lidla znalazły się również produkty objęte promocjami, które rozpoczęły się wcześniej, w poniedziałek 19 października.
Schab w plastrach, cienko krojony, marki Rzeźnik kosztuje 9,99 zł za opakowanie 300 g. Cena została obniżona z 12,99 zł, co oznacza rabat wynoszący 23 proc.
W tej samej cenie, 9,99 zł, dostępne jest również mięso mielone z polskich kurcząt marki Rzeźnik, z chowu bez antybiotyków. Opakowanie waży 400 g.
Obie promocje obowiązują do soboty, 24 października.
W ofercie znalazła się także wołowina pod nazwą „Wołowina – polędwica cygańska”. Jej cena wynosi 54,99 zł za kilogram zamiast 59,99 zł. Ta promocja również rozpoczęła się 19 października i potrwa do 24 października.
Kiszonki w supercenach. Kapusta za 4,94 zł
Lidl przygotował również ofertę na produkty kiszone, które często trafiają na polskie stoły w sezonie jesiennym.
Od czwartku, 22 października, kapusta kiszona Chef Select w opakowaniu 800 g będzie kosztowała 4,94 zł.
W promocji znajdą się także ekologiczne ogórki kiszone Chef Select BIO w opakowaniu 1 kg za 9,99 zł.
Z kolei ogórki kiszone Rzeźniczek Lidla/Chef Select w opakowaniu 1 kg będą dostępne za 7,99 zł.
To propozycje dla osób przygotowujących tradycyjne obiady, surówki oraz dania z kiszoną kapustą.
Ogórki kiszone za 4,29 zł. Jest jeden warunek
Szczególną uwagę zwraca promocja na ogórki kiszone Rzeźniczek Lidla/Chef Select w opakowaniu 700 g.
Przy zakupie dwóch opakowań cena jednego wyniesie 4,29 zł zamiast 5,49 zł.
Oznacza to obniżkę o 21 proc.
Trzeba jednak pamiętać, że promocyjna cena obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań. W przypadku zakupu tylko jednego produktu warunki cenowe mogą być inne.
Lidl rozpoczyna promocje 22 października. Co warto zapamiętać?
Najważniejsze oferty przedstawiają się następująco:
- Boczek XXL, 1 kg – 9,99 zł, obniżka 33 proc.
- Polędwiczki wieprzowe XXL – 26,99 zł/kg.
- Schab w plastrach, 300 g – 9,99 zł.
- Mięso mielone z kurczaka, 400 g – 9,99 zł.
- Wołowina „polędwica cygańska” – 54,99 zł/kg.
- Kapusta kiszona Chef Select, 800 g – 4,94 zł.
- Ogórki kiszone BIO, 1 kg – 9,99 zł.
- Ogórki kiszone, 1 kg – 7,99 zł.
- Ogórki kiszone, 700 g – 4,29 zł za opakowanie przy zakupie dwóch.
Promocje na mięso obowiązują do soboty, 24 października, przy czym część z nich rozpoczęła się już 19 października. Oferty na kiszonki startują w czwartek, 22 października.
Nowa gazetka może zainteresować szczególnie tych klientów, którzy planują przygotowanie większych obiadów na weekend. Przed zakupami warto jednak sprawdzić gramaturę, warunki promocji i daty obowiązywania poszczególnych ofert.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.