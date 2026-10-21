Osiągnąłeś wiek emerytalny? Jedno oświadczenie może dać kilka tysięcy złotych rocznie, ale jest warunek
Pracujący senior może otrzymywać wyższe wynagrodzenie na rękę bez negocjowania podwyżki. Umożliwia to ulga PIT-0, która zwalnia z podatku do 85 528 zł przychodu rocznie. Przy rozliczeniu według skali podatkowej dochodzi do tego 30 tys. zł kwoty wolnej, stąd często przywoływane 115 528 zł bez PIT. Warunkiem jest jednak coś więcej niż osiągnięcie odpowiedniego wieku: znaczenie mają źródło zarobków, ubezpieczenia społeczne oraz niepobieranie określonych świadczeń. Aby pracodawca uwzględniał zwolnienie już przy wypłatach, potrzebuje oświadczenia pracownika.
60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Sam wiek nie wystarczy
Ulga dla pracujących seniorów jest dostępna dla kobiet po ukończeniu 60 lat i mężczyzn po ukończeniu 65 lat. Nie jest nowym świadczeniem ani dodatkiem wypłacanym przez ZUS, lecz zwolnieniem dotyczącym określonych przychodów z aktywności zawodowej. Korzystający z niej musi podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskiwania tych przychodów i mimo nabycia uprawnień nie otrzymywać świadczeń wyłączających preferencję. W praktyce dotyczy to między innymi emerytury lub renty rodzinnej z ZUS, KRUS albo systemów mundurowych. Osoba pobierająca emeryturę z ZUS i jednocześnie pracująca na etacie nie uzyskuje prawa do PIT-0 tylko dlatego, że nadal odprowadza składki.
Nie trzeba natomiast występować do ZUS o przyznanie emerytury wyłącznie po to, aby następnie zawiesić jej wypłatę. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że decyzja przyznająca świadczenie nie jest konieczna do zastosowania ulgi. Z preferencji mogą korzystać również osoby, które mają już przyznaną emeryturę, ale jej nie otrzymują, na przykład z powodu kontynuowania zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy. Trzeba przy tym sprawdzić wszystkie warunki, zamiast sprowadzać je do jednego pytania o przelew z ZUS. W katalogu świadczeń wykluczających ulgę są także między innymi uposażenia sędziów w stanie spoczynku i określone świadczenia związane ze służbą.
Skąd bierze się 115 528 zł bez podatku
Podstawowy limit wynosi 85 528 zł przychodu w roku podatkowym. Dopiero przy opodatkowaniu według skali można uwzględnić również kwotę wolną, wynoszącą 30 tys. zł dochodu. To dwa różne mechanizmy: pierwszy wyłącza określone przychody z opodatkowania, drugi wpływa na podatek od dochodów rozliczanych skalą. Dlatego 115 528 zł jest użytecznym skrótem pokazującym możliwość zarabiania bez PIT, a nie jednym ustawowym limitem ulgi dla seniora. Przy etacie koszty uzyskania przychodów i dopuszczalne odliczenia mogą sprawić, że podatek nie wystąpi również przy wyższych zarobkach. Z kolei inne dochody opodatkowane skalą mogą już wykorzystywać kwotę wolną.
|Kwota
|Co oznacza
|Ważny warunek
|85 528 zł rocznie
|Limit przychodów objętych ulgą dla pracujących seniorów
|Przychody muszą spełniać warunki zwolnienia
|30 000 zł rocznie
|Kwota wolna dotycząca dochodów opodatkowanych skalą
|Jest wspólna dla dochodów rozliczanych w ten sposób
|115 528 zł
|Suma limitu ulgi i kwoty wolnej
|Nie jest odrębnym zwolnieniem ani kwotą wypłacaną seniorowi
Różnica ma szczególne znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ulga może obejmować również przychody przedsiębiorcy na podatku liniowym lub ryczałcie, ale te formy opodatkowania nie dają dodatkowych 30 tys. zł kwoty wolnej. Nie można więc automatycznie przenieść na nie wyliczenia przedstawianego dla skali. Limit 85 528 zł nie odnawia się też osobno u każdego pracodawcy ani dla każdego rodzaju działalności. Jeżeli senior ma kilka źródeł przychodów objętych preferencją, musi pilnować ich łącznej wartości. Wspólny limit obejmuje również korzystanie w tym samym roku z ulgi na powrót lub ulgi dla rodzin 4+.
Oświadczenie składa się pracodawcy. Można wykorzystać PIT-2
Aby zwolnienie było uwzględniane przy bieżących wypłatach, pracownik przekazuje płatnikowi oświadczenie o spełnianiu warunków ulgi. Można skorzystać z części G formularza PIT-2, zaznaczając zwolnienie dotyczące pracujących seniorów, wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT. Ministerstwo Finansów udostępnia również wzór osobnego oświadczenia. Dokument zawiera potwierdzenie uprawnienia, wniosek o stosowanie zwolnienia i klauzulę odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie. Nie jest to wniosek do ZUS o dodatkowe pieniądze — dokument trafia do pracodawcy lub innego płatnika, który oblicza zaliczki podatkowe.
Pracodawca powinien uwzględnić prawidłowo złożone oświadczenie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu jego otrzymania. Złożenie dokumentu w październiku oznacza więc zastosowanie go najpóźniej przy listopadowych wypłatach, o ile pracownik spełnia warunki. Samo oświadczenie nie tworzy prawa do ulgi i nie pozwala zwolnić dowolnych wcześniejszych zarobków. Osoba prowadząca działalność i samodzielnie obliczająca podatek uwzględnia preferencję we własnych rozliczeniach. Jeżeli zmieni się sytuacja pracownika, na przykład zacznie otrzymywać emeryturę, trzeba niezwłocznie poinformować o tym płatnika i zaktualizować oświadczenie.
Przy 6000 zł brutto oszczędność może wynieść około 3500 zł
Wysokość korzyści zależy od zarobków i całego rozliczenia podatnika. Dla przykładu przyjmijmy seniora, który przez pełny rok spełnia warunki ulgi, pracuje na jednym etacie za 6000 zł brutto miesięcznie i nie ma innych dochodów. Jego roczny przychód wynosi 72 tys. zł, czyli mieści się w limicie zwolnienia. Przy standardowych kosztach pracowniczych 3000 zł rocznie, składkach społecznych pracownika wynoszących 13,71 proc., bez PPK i innych ulg, PIT bez preferencji wyniósłby około 3495 zł. Z zastosowaniem PIT-0 podatek od tego wynagrodzenia wyniesie zero. To około 3500 zł rocznej różnicy podatkowej, a nie gwarantowana kwota dla każdego seniora.
Zwolnienie z PIT nie usuwa składek społecznych ani składki zdrowotnej, dlatego wynagrodzenie brutto nie staje się wynagrodzeniem na rękę. Nie należy też oceniać opłacalności odłożenia emerytury wyłącznie na podstawie oszczędności podatkowej. Osoba, która mogłaby jednocześnie pobierać świadczenie i pracować, powinna porównać oba warianty, uwzględniając niewypłaconą emeryturę oraz wpływ dalszej pracy na przyszłe świadczenie. Kilka tysięcy złotych mniejszego podatku nie przesądza, że rezygnacja z bieżących wypłat emerytury będzie korzystniejsza. To osobna decyzja finansowa wymagająca własnego wyliczenia.
Brak oświadczenia nie oznacza utraty ulgi
Jeżeli pracodawca pobierał zaliczki, mimo że senior spełniał warunki zwolnienia, ulgę można zastosować w zeznaniu rocznym i odzyskać nadpłacony podatek. Nie jest więc tak, że pominięcie oświadczenia do końca miesiąca bezpowrotnie odbiera preferencję. Ważne są rzeczywiste uprawnienia w momencie otrzymania przychodów. Zarobki wypłacone przed osiągnięciem wymaganego wieku nie stają się zwolnione tylko dlatego, że podatnik obchodził później 60. albo 65. urodziny. Znaczenie ma również moment rozpoczęcia pobierania świadczenia wykluczającego ulgę. Przy zmianie sytuacji w trakcie roku trzeba rozdzielić przychody spełniające warunki od pozostałych.
Preferencja obejmuje między innymi etat, określone umowy zlecenia i działalność gospodarczą, ale nie obejmuje przychodów z umowy o dzieło ani kontraktów menedżerskich. Przed podpisaniem oświadczenia warto zatem sprawdzić rodzaj umowy, podleganie ubezpieczeniom społecznym i pobierane świadczenia. Przy kilku płatnikach potrzebna jest dodatkowo kontrola wspólnego limitu, ponieważ każdy zakład pracy nie musi znać zarobków z pozostałych miejsc. Ostateczny wynik wynika z rocznego rozliczenia wszystkich przychodów. Prawidłowo zastosowana ulga może dać wyraźną oszczędność, ale jej wysokość wynika z sytuacji konkretnej osoby.
Źródła: Ministerstwo Finansów, podatki.gov.pl – „Ulga dla pracujących seniorów PIT — kto może skorzystać?”, aktualizacja z 6 października 2026 r., oraz wzór oświadczenia; ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 21 ust. 1 pkt 154, art. 21 ust. 44, art. 27 i art. 31a; ZUS – wyjaśnienia dotyczące PIT-0 dla pracujących seniorów. Wyliczenie przykładowej oszczędności: opracowanie własne.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.