Od czwartku w Lidlu wielka akcja! Trzeci produkt za grosz, a popularne napoje w supercenach. Klienci mogą zrobić zapasy
Lidl przygotował kolejną serię promocji, które rozpoczną się już w czwartek, 22 października. Wśród ofert znalazły się soki za grosz przy zakupie trzech opakowań oraz duże zestawy napojów Pepsi, Coca-Cola, Mirinda i 7UP. Niektóre promocje potrwają zaledwie trzy dni, a na część produktów obowiązują limity. Przed weekendem warto sprawdzić szczegóły.
Od czwartku w sklepach Lidl rusza nowa akcja promocyjna, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze. Sieć przygotowała oferty na napoje w dużych opakowaniach, a także popularne soki owocowe.
Wśród propozycji znalazły się zarówno promocje wielosztukowe, jak i obniżone ceny całych zgrzewek. Część produktów będzie można dowolnie łączyć, ale trzeba pamiętać o określonych warunkach.
Trzeci sok za grosz! Lidl przygotował promocję 2+1
Jedną z najciekawszych ofert jest promocja na wszystkie soki Solevita w litrowych opakowaniach.
Od czwartku, 22 października, do soboty, 24 października, klienci będą mogli skorzystać z akcji 2+1 za grosz.
Oznacza to, że przy zakupie trzech soków najtańszy produkt będzie kosztował zaledwie jeden grosz.
Co ważne, można dowolnie mieszać smaki objęte promocją. Nie trzeba kupować trzech identycznych butelek.
Sieć wprowadziła limit czterech opakowań za grosz na paragon. Dodatkowym warunkiem jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Promocja nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi na te same produkty.
Pepsi, Mirinda i 7UP w dużych zestawach. Cena od 7,98 zł
Od 22 października w Lidlu pojawi się również oferta na napoje Pepsi, Pepsi Zero, Mirinda i 7UP.
Promocja obejmuje dwupaki butelek o pojemności 1 litra.
Przy zakupie dwóch dwupaków cena jednego zestawu wyniesie 7,98 zł, czyli 3,99 zł za litrową butelkę.
To propozycja szczególnie dla osób, które kupują napoje w większych ilościach i chcą uzupełnić domowe zapasy przed weekendem.
Do ceny napojów należy doliczyć kaucję za opakowania objęte systemem kaucyjnym. W gazetce wskazano kaucję w wysokości 1 zł za dwupak.
Coca-Cola w dużych zgrzewkach. Cztery butelki w promocyjnej cenie
Kolejna oferta obejmuje Coca-Colę oraz Coca-Colę Zero w butelkach o pojemności 2 litrów.
W ramach promocji dostępne będą czteropaki, czyli zestawy zawierające łącznie 8 litrów napoju.
Przy zakupie dwóch czteropaków cena jednego zestawu wyniesie 27,96 zł.
Oznacza to, że jedna dwulitrowa butelka kosztuje w takim zestawie 6,99 zł.
Cena promocyjna obowiązuje przy zakupie dwóch czteropaków, dlatego klienci powinni zwrócić uwagę na wymaganą liczbę opakowań.
W gazetce wskazano również kaucję w wysokości 2 zł za czteropak.
Pepsi w dwulitrowych butelkach. Lidl przygotował kolejną ofertę
Osoby preferujące Pepsi mogą skorzystać z jeszcze jednej promocji.
Sieć przygotowała dwupaki Pepsi w butelkach o pojemności 2 litrów.
Przy zakupie dwóch takich zestawów cena jednego dwupaku wyniesie 13,98 zł, czyli 6,99 zł za dwulitrową butelkę.
W tym przypadku gazetka również wskazuje dodatkową kaucję za opakowania w wysokości 1 zł za dwupak.
Promocje startują 22 października. Trzeba pamiętać o warunkach
Najważniejsze oferty przedstawiają się następująco:
- Solevita, soki 1 l: 2+1 za grosz, od 22 do 24 października, z kuponem Lidl Plus.
- Pepsi, Pepsi Zero, Mirinda i 7UP, dwupaki 2 × 1 l: 7,98 zł za dwupak przy zakupie dwóch zestawów.
- Coca-Cola i Coca-Cola Zero, czteropaki 4 × 2 l: 27,96 zł za czteropak przy zakupie dwóch zestawów.
- Pepsi, dwupaki 2 × 2 l: 13,98 zł za dwupak przy zakupie dwóch zestawów.
Wszystkie wskazane oferty rozpoczynają się w czwartek, 22 października. Promocja na soki ma określoną datę zakończenia – 24 października.
Przy napojach w butelkach objętych systemem kaucyjnym trzeba uwzględnić dodatkową kaucję, którą można odzyskać po zwrocie odpowiednich opakowań zgodnie z zasadami systemu.
Dla klientów planujących większe zakupy szczególnie istotne będą warunki promocji wielosztukowych. Zakup pojedynczego zestawu nie musi uprawniać do ceny pokazanej w gazetce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.