Od czwartku w Lidlu wielka akcja! Trzeci produkt za grosz, a popularne napoje w supercenach. Klienci mogą zrobić zapasy

21 października 2026 20:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował kolejną serię promocji, które rozpoczną się już w czwartek, 22 października. Wśród ofert znalazły się soki za grosz przy zakupie trzech opakowań oraz duże zestawy napojów Pepsi, Coca-Cola, Mirinda i 7UP. Niektóre promocje potrwają zaledwie trzy dni, a na część produktów obowiązują limity. Przed weekendem warto sprawdzić szczegóły.

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Fot. Warszawa w pigułce

Od czwartku w sklepach Lidl rusza nowa akcja promocyjna, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze. Sieć przygotowała oferty na napoje w dużych opakowaniach, a także popularne soki owocowe.

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Wśród propozycji znalazły się zarówno promocje wielosztukowe, jak i obniżone ceny całych zgrzewek. Część produktów będzie można dowolnie łączyć, ale trzeba pamiętać o określonych warunkach.

Trzeci sok za grosz! Lidl przygotował promocję 2+1

Jedną z najciekawszych ofert jest promocja na wszystkie soki Solevita w litrowych opakowaniach.

Od czwartku, 22 października, do soboty, 24 października, klienci będą mogli skorzystać z akcji 2+1 za grosz.

Oznacza to, że przy zakupie trzech soków najtańszy produkt będzie kosztował zaledwie jeden grosz.

Co ważne, można dowolnie mieszać smaki objęte promocją. Nie trzeba kupować trzech identycznych butelek.

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Sieć wprowadziła limit czterech opakowań za grosz na paragon. Dodatkowym warunkiem jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Promocja nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi na te same produkty.

Pepsi, Mirinda i 7UP w dużych zestawach. Cena od 7,98 zł

Od 22 października w Lidlu pojawi się również oferta na napoje Pepsi, Pepsi Zero, Mirinda i 7UP.

Promocja obejmuje dwupaki butelek o pojemności 1 litra.

Przy zakupie dwóch dwupaków cena jednego zestawu wyniesie 7,98 zł, czyli 3,99 zł za litrową butelkę.

To propozycja szczególnie dla osób, które kupują napoje w większych ilościach i chcą uzupełnić domowe zapasy przed weekendem.

Do ceny napojów należy doliczyć kaucję za opakowania objęte systemem kaucyjnym. W gazetce wskazano kaucję w wysokości 1 zł za dwupak.

Coca-Cola w dużych zgrzewkach. Cztery butelki w promocyjnej cenie

Kolejna oferta obejmuje Coca-Colę oraz Coca-Colę Zero w butelkach o pojemności 2 litrów.

W ramach promocji dostępne będą czteropaki, czyli zestawy zawierające łącznie 8 litrów napoju.

Przy zakupie dwóch czteropaków cena jednego zestawu wyniesie 27,96 zł.

Oznacza to, że jedna dwulitrowa butelka kosztuje w takim zestawie 6,99 zł.

Cena promocyjna obowiązuje przy zakupie dwóch czteropaków, dlatego klienci powinni zwrócić uwagę na wymaganą liczbę opakowań.

W gazetce wskazano również kaucję w wysokości 2 zł za czteropak.

Pepsi w dwulitrowych butelkach. Lidl przygotował kolejną ofertę

Osoby preferujące Pepsi mogą skorzystać z jeszcze jednej promocji.

Sieć przygotowała dwupaki Pepsi w butelkach o pojemności 2 litrów.

Przy zakupie dwóch takich zestawów cena jednego dwupaku wyniesie 13,98 zł, czyli 6,99 zł za dwulitrową butelkę.

W tym przypadku gazetka również wskazuje dodatkową kaucję za opakowania w wysokości 1 zł za dwupak.

Promocje startują 22 października. Trzeba pamiętać o warunkach

Najważniejsze oferty przedstawiają się następująco:

  • Solevita, soki 1 l: 2+1 za grosz, od 22 do 24 października, z kuponem Lidl Plus.
  • Pepsi, Pepsi Zero, Mirinda i 7UP, dwupaki 2 × 1 l: 7,98 zł za dwupak przy zakupie dwóch zestawów.
  • Coca-Cola i Coca-Cola Zero, czteropaki 4 × 2 l: 27,96 zł za czteropak przy zakupie dwóch zestawów.
  • Pepsi, dwupaki 2 × 2 l: 13,98 zł za dwupak przy zakupie dwóch zestawów.

Wszystkie wskazane oferty rozpoczynają się w czwartek, 22 października. Promocja na soki ma określoną datę zakończenia – 24 października.

Przy napojach w butelkach objętych systemem kaucyjnym trzeba uwzględnić dodatkową kaucję, którą można odzyskać po zwrocie odpowiednich opakowań zgodnie z zasadami systemu.

Dla klientów planujących większe zakupy szczególnie istotne będą warunki promocji wielosztukowych. Zakup pojedynczego zestawu nie musi uprawniać do ceny pokazanej w gazetce.

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