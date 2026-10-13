Od czwartku wielka akcja w Biedronce! Do sklepów trafią nowe hity. Klienci mogą ruszyć na zakupy
Biedronka szykuje kolejną odsłonę swojej oferty. Już w czwartek, 15 października, do wybranych sklepów mają trafić produkty z nowego katalogu. Tym razem sieć stawia nie tylko na codzienne zakupy, ale również na wyposażenie domu, akcesoria kuchenne, artykuły samochodowe i jesienne ubrania. Część asortymentu będzie dostępna wyłącznie do wyczerpania zapasów.
Biedronka szykuje nową ofertę od czwartku
Październik przynosi kolejne zmiany na sklepowych półkach. Biedronka przygotowała ofertę artykułów przemysłowych, której początek zaplanowano na czwartek, 15 października. Z opublikowanej zapowiedzi katalogu wynika, że asortyment obejmie kilka kategorii produktów przydatnych w codziennym życiu.
Nowa oferta ma obowiązywać do 28 października, choć nie wszystkie produkty muszą pozostać dostępne przez cały ten okres. W przypadku popularnych artykułów decydujące mogą okazać się zapasy poszczególnych placówek.
Akcesoria kuchenne i wyposażenie domu. To może być hit zakupowy
Jedną z najciekawszych kategorii nowego katalogu są artykuły przeznaczone do domu i kuchni.
To właśnie tego rodzaju produkty często przyciągają uwagę klientów szukających praktycznych rozwiązań bez konieczności odwiedzania specjalistycznych sklepów.
W zapowiedzi znalazły się także akcesoria samochodowe. Jesienią, gdy kierowcy przygotowują pojazdy do chłodniejszych miesięcy, taka oferta może wzbudzić dodatkowe zainteresowanie.
Na razie nie udało się jednak potwierdzić pełnej listy konkretnych produktów oraz ich cen.
Jesienne ubrania i produkty dla dzieci
Biedronka zamierza również rozszerzyć ofertę odzieżową. W katalogu zapowiedziano jesienne ubrania i dodatki, a także artykuły przeznaczone dla najmłodszych.
Wśród kategorii pojawiają się figurki oraz artykuły szkolne. To propozycje, które mogą zainteresować rodziców szukających drobnych zakupów dla dzieci.
Nowa oferta łączy więc kilka różnych grup asortymentowych, co pozwala klientom kupić produkty codziennego użytku i wyposażenie domu podczas jednej wizyty.
Uwaga na terminy. Nie wszystkie promocje startują tego samego dnia
Warto pamiętać, że Biedronka prowadzi jednocześnie kilka akcji promocyjnych.
Obecna gazetka spożywcza obowiązuje od 12 do 17 października. Osobne wydanie z ofertami rozpoczynającymi się 8 października pozostaje ważne do 14 października. Natomiast zapowiadany katalog przemysłowy ma ruszyć 15 października.
Oznacza to, że podczas jednej wizyty w sklepie klienci mogą natrafić na produkty objęte różnymi terminami promocji.
Czy produkty szybko znikną z półek?
Nowa oferta może zachęcić klientów do wcześniejszego odwiedzenia sklepów, zwłaszcza tych zainteresowanych wyposażeniem domu i sezonowymi artykułami.
Nie ma jednak jeszcze potwierdzonych danych wskazujących, które produkty będą bestsellerami ani czy pojawią się kolejki.
Wiadomo natomiast, że zapowiadany asortyment będzie dostępny w wybranych sklepach i do wyczerpania zapasów. Osoby zainteresowane konkretnym artykułem powinny zatem sprawdzić ofertę swojej placówki.
Nowa odsłona katalogu Biedronki ma wystartować już w czwartek, 15 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.