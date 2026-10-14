Od czwartku wielka promocja w Lidlu! Odzież w znacznie niższych cenach
Lidl przygotował kolejną niespodziankę dla klientów. Już w czwartek, 15 października, w sklepach pojawi się nowa kolekcja męskiej odzieży marki Esmara Men. Wśród propozycji znalazły się koszule, koszulki z długim rękawem oraz ciepłe bluzy polarowe. Ceny zaczynają się od 26,99 zł, a wybrane produkty przeceniono o 25 procent. To okazja, by uzupełnić jesienną garderobę bez dużych wydatków.
Lidl rusza z nową ofertą. Promocje już od czwartku
Jesienne ochłodzenie sprawia, że coraz więcej osób poszukuje cieplejszej odzieży na co dzień. Lidl odpowiada na te potrzeby nową ofertą marki Esmara Men.
Od 15 października klienci znajdą w sklepach ubrania przeznaczone na chłodniejsze dni. Wśród nich są zarówno klasyczne koszule, jak i wygodne koszulki oraz bluzy z miękką warstwą wewnętrzną.
Część produktów będzie można kupić również przez sklep internetowy Lidl.
Koszule męskie przecenione o 25 procent
Jedną z najważniejszych propozycji jest męska koszula Esmara Men.
Model ma dopasowany krój i został wykonany z dzianiny, dzięki czemu materiał jest bardziej elastyczny.
W gazetce zaprezentowano dwa warianty kolorystyczne.
Koszule będą dostępne w rozmiarach M–XXL.
Cena promocyjna wyniesie 29,99 zł zamiast 39,99 zł.
Oznacza to oszczędność 10 zł na jednej sztuce i rabat wynoszący 25 procent.
To propozycja zarówno do codziennych stylizacji, jak i na mniej formalne spotkania.
Koszulki z długim rękawem za 26,99 zł
Kolejnym produktem w czwartkowej ofercie jest męska koszulka Esmara Men z długim rękawem.
Model wyróżnia się prostym fasonem i zapięciem pod szyją.
Koszulka będzie dostępna w trzech kolorach, w rozmiarach M–XXL.
Jej cena wyniesie 26,99 zł.
To najtańszy z trzech produktów przedstawionych na tej stronie gazetki.
Koszulka może sprawdzić się jako samodzielny element garderoby lub dodatkowa warstwa pod kurtkę.
Ciepła bluza polarowa za 39,99 zł
W ofercie znalazła się także męska bluza polarowa Esmara Men.
Producent zwraca uwagę na miękką i ciepłą stronę wewnętrzną materiału.
Bluza ma zapięcie na zamek oraz kieszenie.
Dostępna będzie w dwóch kolorach i rozmiarach M–XL.
Cena wyniesie 39,99 zł.
To propozycja dla osób, które szukają wygodnej odzieży na spacery, codzienne wyjścia lub chłodniejsze poranki.
Nie wszystkie produkty objęto takim samym rabatem
Warto zwrócić uwagę, że 25-procentowa obniżka widoczna w gazetce dotyczy koszuli męskiej.
Pozostałe dwa produkty przedstawiono w cenach ofertowych, ale bez wskazania analogicznego rabatu.
Klienci powinni więc porównywać ceny poszczególnych artykułów, zamiast zakładać, że cała kolekcja została przeceniona o jedną czwartą.
Znaczenie ma również dostępność konkretnych rozmiarów i kolorów.
Nowa kolekcja od 15 października
Czwartkowa oferta Lidla może zainteresować osoby planujące zakup podstawowych ubrań na jesień.
Wśród przedstawionych propozycji najtańsza jest koszulka z długim rękawem za 26,99 zł.
Za koszulę po obniżce trzeba będzie zapłacić 29,99 zł, a za bluzę polarową 39,99 zł.
Nowa oferta rozpocznie się w czwartek, 15 października 2026 roku. Wybrane ubrania będą dostępne także na lidl.pl, a asortyment w poszczególnych sklepach może się różnić.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.