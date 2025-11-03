Od dziś 3500 zł dopłaty do rachunków. Wnioski trzeba składać już teraz – masz czas tylko do połowy grudnia. Sprawdź jak
Od poniedziałku, 3 listopada rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy – jednorazową dopłatę, która może zamknąć się kwotą do 3500 zł. To odpowiedź rządu na wzrost kosztów ciepła systemowego, który dotknął setki tysięcy gospodarstw domowych po odmrożeniu cen energii. Na złożenie dokumentów za drugie półrocze 2025 roku jest niewiele ponad miesiąc – wnioski przyjmowane będą tylko do 15 grudnia.
Bon ciepłowniczy to nowe świadczenie skierowane do najuboższych rodzin i osób samotnych, które ogrzewają się ciepłem dostarczanym z miejskiej sieci. Program obejmuje nie tylko mieszkańców bloków w wielkich aglomeracjach, ale także właścicieli domów jednorodzinnych podłączonych do systemu ciepłowniczego w mniejszych miejscowościach.
Kto może otrzymać bon ciepłowniczy? Nie wszyscy się kwalifikują
Podstawowym warunkiem przyznania wsparcia jest spełnienie kryterium dochodowego. Dla gospodarstw jednoosobowych próg wynosi 3272,69 zł netto miesięcznie. W przypadku gospodarstw wieloosobowych limit to 2454,52 zł netto na osobę. Te progi nawiązują do kryteriów stosowanych przy świadczeniach rodzinnych, co ułatwia weryfikację uprawnień.
Co istotne, przekroczenie progu dochodowego nie oznacza automatycznej utraty prawa do bonu. Zastosowano zasadę „złotówka za złotówkę”, która sprawia, że świadczenie zostanie pomniejszone dokładnie o kwotę przekroczenia. Minimalna wysokość wypłacanego bonu to 20 zł – poniżej tej kwoty wsparcie nie będzie realizowane.
Dochód liczony jest jako średnia z poprzedniego roku kalendarzowego. Dla wniosków składanych za 2025 rok uwzględnia się dochody z 2024 roku, a dla wniosków za 2026 rok – dochody z 2025 roku. Ważna informacja dla seniorów: jednorazowe świadczenia, takie jak 13. i 14. emerytura, nie wchodzą do podstawy obliczenia dochodu przy ocenie wniosku o bon ciepłowniczy.
Wysokość bonu zależy od ceny ciepła w taryfie
Kolejnym kryterium jest cena ciepła systemowego w miejscu zamieszkania. Bon przysługuje tylko wtedy, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto przekracza 170 zł za gigadżul (GJ). Im wyższa cena, tym wyższe wsparcie.
Za drugie półrocze 2025 roku wysokość bonu wynosi:
- 500 zł, gdy cena ciepła mieści się w przedziale powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ
- 1000 zł, gdy cena wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ
- 1750 zł, gdy cena przekracza 230 zł/GJ
Za cały 2026 rok kwoty są wyższe:
- 1000 zł dla cen powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ
- 2000 zł dla cen powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ
- 3500 zł dla cen przekraczających 230 zł/GJ
Łącznie gospodarstwo domowe spełniające wszystkie warunki może otrzymać maksymalnie 5250 zł wsparcia w okresie półtora roku objętego programem.
Gdzie i jak złożyć wniosek? Dwa sposoby, jeden cel
Wnioski o bon ciepłowniczy przyjmują urzędy gmin i miast właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Można je składać osobiście w urzędzie lub elektronicznie przez platformę ePUAP. Składanie wniosku online wymaga autoryzacji Profilem Zaufanym lub e-dowodem, co przyspiesza proces weryfikacji.
Do wniosku trzeba dołączyć:
- zaświadczenie od zarządcy budynku, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego oraz wysokość jego ceny (nie dotyczy osób, które są bezpośrednimi odbiorcami ciepła i mają umowę z przedsiębiorstwem ciepłowniczym)
- dokumenty potwierdzające dochody – najczęściej deklarację PIT, zaświadczenie z ZUS lub KRUS
- dane osobowe członków gospodarstwa domowego
- numer rachunku bankowego do przelewu
Dla rolników rozliczających się ryczałtem przewidziano uproszczoną procedurę z możliwością skorzystania ze specjalnego kalkulatora dochodu.
Terminarz wniosków i wypłat – kiedy spodziewać się pieniędzy?
Program bonu ciepłowniczego został podzielony na dwa okresy rozliczeniowe. Za drugie półrocze 2025 roku wnioski można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025. Wypłaty mają nastąpić w pierwszym kwartale 2026 roku.
Drugi nabór ruszy 1 lipca 2026 i potrwa do 31 sierpnia 2026 – dotyczy całego roku kalendarzowego 2026. Wypłaty za ten okres planowane są na trzeci kwartał 2026 roku.
Gminy mają 90 dni na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku. Pieniądze mogą zostać przelane na wskazany rachunek bankowy lub wypłacone gotówkowo w kasie urzędu.
Ważne zasady, które warto znać
Kluczowa zasada brzmi: jedno gospodarstwo domowe pod jednym adresem może otrzymać tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli kilka osób mieszkających pod tym samym adresem złoży wnioski, wypłata trafi wyłącznie do pierwszego wnioskodawcy. Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Bon ciepłowniczy można łączyć z innymi formami wsparcia, takimi jak dodatek osłonowy czy programy termomodernizacyjne. Jest to niezależne świadczenie, które nie wyklucza otrzymywania innych dopłat do ogrzewania lub energii elektrycznej.
Co istotne, bon ciepłowniczy jest wolny od podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne. Otrzymane środki nie pomniejszają innych świadczeń społecznych ani emerytur.
Dlaczego bon ciepłowniczy? Koniec mrożenia cen i wzrost rachunków
Wprowadzenie bonu ciepłowniczego to reakcja na wygaśnięcie z końcem czerwca 2025 roku mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła. Przez ostatnie lata ceny ciepła systemowego były zamrożone, co chroniło gospodarstwa domowe przed gwałtownymi podwyżkami. Po odmrożeniu w wielu miejscowościach ceny wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent, co przełożyło się na znaczący wzrost comiesięcznych rachunków.
Według szacunków rządu z bonu ciepłowniczego skorzysta około 400 tysięcy gospodarstw domowych w całym kraju. Łączny koszt programu, obejmujący wypłaty i obsługę administracyjną, ma zamknąć się kwotą około 900 mln zł w okresie półtora roku.
Osoby niepewne, czy spełniają warunki lub potrzebujące pomocy przy wypełnianiu wniosku, mogą skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub miasta. Ministerstwo Energii udostępniło także wzór wniosku na swojej stronie internetowej oraz uruchomiło dedykowaną infolinię pod numerem +48 42 253 54 55 oraz adres e-mail: boncieplowniczy@me.gov.pl.
Warto pamiętać, że termin składania wniosków za drugie półrocze 2025 upływa 15 grudnia. Spóźnienie oznacza utratę prawa do bonu za ten okres – nie będzie możliwości składania wniosków po terminie.
