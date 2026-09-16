Od dziś gigantyczna promocja w Action. Ten sprzęt może przydać się podczas awarii
Action ruszył dziś, 16 września, z nową Promocją Tygodnia. Wśród 124 przecenionych produktów uwagę zwraca niewielkie radio awaryjne 4 w 1. Urządzenie łączy radio FM, latarkę LED, powerbank o pojemności 4000 mAh i funkcję SOS, a do jego zasilania można wykorzystać również panel słoneczny oraz ręczny generator. Cena spadła z 42,95 zł do 33,95 zł. Co ciekawe, właśnie radio, latarkę i powerbank rząd wymienia wśród rzeczy, które warto przygotować na wypadek sytuacji kryzysowej lub długotrwałego braku prądu.
Nowa promocja w sklepach Action rozpoczęła się w środę 16 września i potrwa do 22 września 2026 roku. Sieć przeceniła w tym tygodniu 124 produkty z różnych kategorii.
Jedną z ciekawszych pozycji jest urządzenie, które na pierwszy rzut oka przypomina zwykłe przenośne radio.
W rzeczywistości ma kilka dodatkowych funkcji, które mogą okazać się szczególnie przydatne podczas przerwy w dostawie energii.
Z 42,95 zł na 33,95 zł
Radio awaryjne 4 w 1 kosztuje w aktualnej promocji 33,95 zł.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 42,95 zł. Action oznacza promocję jako 20-procentową obniżkę.
Promocyjna oferta obowiązuje od 16 do 22 września.
Urządzenie wyposażono w:
- radio FM,
- latarkę LED,
- powerbank o pojemności 4000 mAh,
- funkcję sygnału SOS,
- panel słoneczny,
- ręczny generator prądu.
Producent przewidział więc kilka sposobów korzystania ze sprzętu również w sytuacji, kiedy dostęp do zwykłego gniazdka elektrycznego jest utrudniony.
Można wytworzyć energię ręcznie
To prawdopodobnie najciekawsza funkcja urządzenia.
Radio ma ręczny generator, dzięki któremu można wytwarzać energię poprzez obracanie korbką. Drugim awaryjnym rozwiązaniem jest znajdujący się w urządzeniu panel słoneczny.
Nie należy oczywiście traktować niewielkiego panelu czy korbki jako zamiennika normalnego źródła energii. Ich znaczenie pojawia się przede wszystkim w sytuacji awaryjnej, gdy trzeba podtrzymać działanie podstawowych funkcji urządzenia.
Wbudowany powerbank ma pojemność 4000 mAh i może posłużyć do awaryjnego doładowania telefonu.
Do tego dochodzi latarka LED oraz sygnał SOS.
Rząd zaleca mieć w domu właśnie taki zestaw funkcji
Promocja jest interesująca także w kontekście opublikowanego przez administrację rządową Poradnika bezpieczeństwa.
Na oficjalnej stronie gov.pl wśród zapasów domowych przygotowanych na minimum trzy dni wymieniono m.in. latarkę, radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon, powerbank, ładowarkę, odpowiednie przewody oraz zapasowe baterie.
Podobne wyposażenie znalazło się na rządowej liście rzeczy do plecaka ewakuacyjnego. W tym przypadku również wskazano latarkę, radio na baterie lub korbkę, telefon i powerbank.
Nie oznacza to oczywiście, że rząd rekomenduje konkretny produkt z Action. Poradnik wskazuje rodzaje wyposażenia, a nie marki czy sklepy.
Radio z aktualnej promocji łączy jednak kilka wymienianych przez administrację funkcji w jednym urządzeniu.
Przy blackoucie radio może mieć szczególne znaczenie
Rządowy poradnik osobno opisuje sytuację długotrwałego braku energii elektrycznej.
Administracja ostrzega, że poważna awaria może oznaczać problemy nie tylko z oświetleniem. Przy dłuższym blackoucie mogą pojawić się zakłócenia w dostępie do wody, ogrzewania, internetu i telefonu, a także problemy z płatnościami kartą.
Dlatego jednym z zaleceń jest przygotowanie alternatywnych sposobów komunikacji.
Wśród nich rząd wymienia właśnie radio na baterie, a w wyposażeniu awaryjnym pojawiają się także urządzenia na korbkę. Zalecane jest również wcześniejsze naładowanie powerbanków.
Radio może być przydatne wtedy, gdy internet lub sieć komórkowa przestaną działać albo dostęp do nich będzie ograniczony.
Nie tylko na sytuację kryzysową
Sprzęt może mieć oczywiście znacznie bardziej codzienne zastosowanie.
Action klasyfikuje go również jako akcesorium kempingowe. Niewielkie radio z latarką i możliwością ręcznego wytwarzania energii może przydać się podczas biwaku, wyjazdu pod namiot czy nocowania w miejscu bez łatwego dostępu do prądu.
Urządzenie jest kompaktowe. Według specyfikacji opakowanie ma około 20 × 8 × 8,5 cm.
Promocja ruszyła właśnie dziś
Cena 33,95 zł obowiązuje w ramach Promocji Tygodnia od 16 do 22 września 2026 roku. Poza promocją Action podaje cenę 42,95 zł.
Warto przy tym pamiętać, że dostępność konkretnego produktu może różnić się pomiędzy sklepami.
W aktualnej promocji Action znalazły się łącznie 124 produkty, ale właśnie radio awaryjne wyróżnia się połączeniem niskiej ceny z funkcjami, które mogą przydać się podczas awarii zasilania.
Za 33,95 zł dostajemy radio FM, latarkę, funkcję SOS i powerbank 4000 mAh, a urządzenie można dodatkowo zasilać energią słoneczną oraz ręcznym generatorem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.