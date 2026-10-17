Od jutra Biedronki i Lidle zamknięte. Na kolejną taką niedzielę Polacy poczekają aż do grudnia
Ważna wiadomość dla wszystkich, którzy planują weekendowe zakupy. W niedzielę 18 października 2026 roku większość supermarketów, dyskontów i sklepów w galeriach handlowych będzie zamknięta. Sobota jest więc ostatnią okazją w ten weekend, aby zrobić większe zakupy w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie czy Netto. Co więcej, kolejna niedziela handlowa przypadnie dopiero 6 grudnia. Na klientów czeka również druga niespodzianka: właśnie w sobotę kończy się wiele dużych promocji, w tym akcje na mięso, kawę, sery i artykuły spożywcze.
Osoby, które przyzwyczaiły się do robienia większych zakupów w weekendy, powinny zwrócić uwagę na kalendarz.
Niedziela 18 października nie została objęta ustawowym wyjątkiem pozwalającym na handel w większości placówek.
Oznacza to, że popularne markety będą co do zasady zamknięte, a zakupów na cały tydzień najlepiej dokonać w sobotę.
To szczególnie ważne dla rodzin przygotowujących niedzielny obiad oraz osób, które planowały uzupełnienie zapasów dopiero następnego dnia.
Od jutra sklepy zamknięte. Biedronka, Lidl i Kaufland nie będą normalnie handlować
W niedzielę 18 października obowiązuje zakaz handlu wynikający z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
W praktyce oznacza to, że większość sklepów największych sieci spożywczych pozostanie zamknięta.
Dotyczy to między innymi Biedronki, Lidla, Kauflandu, Aldi, Netto, Dino oraz większości supermarketów działających w galeriach handlowych.
Nie jest to jednak dodatkowe święto ani dzień wolny ustanowiony specjalnie na październik.
Zakaz wynika z obowiązujących od kilku lat przepisów ograniczających handel w niedziele.
W sobotę sklepy mogą działać zgodnie ze swoimi standardowymi godzinami otwarcia.
Przed wyjazdem na zakupy warto jednak sprawdzić harmonogram konkretnej placówki.
Najbliższa niedziela handlowa dopiero w grudniu
Dla wielu konsumentów zaskoczeniem może być termin kolejnej niedzieli, podczas której duże sklepy będą mogły normalnie prowadzić sprzedaż.
W 2026 roku nie przewidziano żadnej niedzieli handlowej w październiku ani w listopadzie.
Najbliższa taka okazja przypada dopiero 6 grudnia.
Oznacza to, że od niedzieli 18 października do kolejnej niedzieli handlowej minie siedem tygodni.
Nie oznacza to oczywiście, że sklepy pozostaną zamknięte przez cały ten okres. Normalne zakupy będą możliwe w dni powszednie i soboty, z uwzględnieniem ustawowych świąt.
Ograniczenia dotyczą niedziel niehandlowych.
W grudniu sytuacja zmieni się przed Bożym Narodzeniem. Ustawa przewiduje w tym roku aż trzy niedziele handlowe przed Wigilią.
Będą to 6, 13 i 20 grudnia.
Biedronka kończy wielką promocję. Mięso mielone 1+1 gratis
Sobota 17 października to również ostatni dzień wielu ofert przygotowanych przez Biedronkę.
Jedna z najmocniejszych akcji obejmuje mięso mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs.
Sieć przygotowała promocję „1+1 gratis”.
Klienci, którzy wybiorą dwa opakowania objęte ofertą, otrzymają tańszy produkt bez dodatkowej opłaty.
Co istotne, artykuły można dowolnie mieszać.
Oznacza to, że nie ma obowiązku kupowania dwóch identycznych opakowań.
Do uzyskania rabatu niezbędne jest skorzystanie z karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej.
Promocja została zaplanowana tylko na sobotę 17 października.
Kawa i sery również w dużych promocjach. To ostatnie godziny ofert
W Biedronce kończy się również promocja na kawę mieloną Dallmayr Classic w opakowaniach po 500 gramów.
Przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze jest gratis.
Sieć przygotowała także akcję na wszystkie sery żółte w plastrach Światowid.
W tym przypadku przy zakupie dwóch produktów tańszy kosztuje zaledwie 1 zł.
Można łączyć różne sery tej marki, ale obowiązuje dzienny limit czterech opakowań na kartę Moja Biedronka, co pozwala kupić maksymalnie dwa produkty po złotówce.
To propozycja dla osób planujących przygotowywanie kanapek, tostów i zapiekanek.
Warto jednak pamiętać o terminach przydatności do spożycia. Nie każda promocja uzasadnia kupowanie dużej ilości żywności na zapas.
Lidl również kończy obniżki. Są produkty nawet 43 procent taniej
Sobota jest także ostatnim dniem części promocji w Lidlu.
Wśród ofert znalazły się wędliny marki Pikok.
Schab wędzony wiśnią XXL w opakowaniu 400 gramów kosztuje 8,99 zł zamiast 15,99 zł.
Sieć przedstawia tę ofertę jako obniżkę o 43 procent.
Z kolei schab wiejski lub szynka wiejska wędzona XXL w opakowaniu 200 gramów kosztują 7,99 zł zamiast 13,89 zł.
To rabat wynoszący 42 procent.
Na uwagę zasługuje także promocja na wszystkie kabanosy Pikok. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest przeceniony o 40 procent.
Klienci mogą dowolnie mieszać produkty uczestniczące w akcji.
Warto jednak przed zakupem sprawdzić szczegółowe warunki oraz ewentualne ograniczenia ilościowe.
W Lidlu także promocja na owoce i kawę
Wśród sobotnich ofert Lidla znajdują się również produkty, które wiele rodzin kupuje regularnie.
Sieć przygotowała między innymi promocję na banany sprzedawane luzem.
Cena wynosi 2,99 zł za kilogram zamiast 6,99 zł, co oznacza obniżkę o około 57 procent.
Oferta wymaga aktywowania odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus. Limit wynosi 2 kilogramy na kupon.
Dodatkowo od soboty można skorzystać z promocji na kawy różnych marek.
Drugi, tańszy produkt objęty akcją jest przeceniony o 60 procent.
Warunkiem jest aktywowanie kuponu Lidl Plus, a limit wynosi cztery produkty na kupon.
Nie są to jednak oferty bez ograniczeń. Dlatego przed podejściem do kasy należy upewnić się, że odpowiedni kupon został uruchomiony.
Biedronka rozdaje także vouchery. Jest ważny haczyk
Na sobotę przypada również zakończenie akcji, w której klienci Biedronki mogą otrzymać voucher o wartości 35 zł.
Warunkiem jest dokonanie jednorazowych kwalifikujących się zakupów za minimum 249 zł.
Bon nie zostaje jednak odliczony od bieżącego rachunku.
Można go wykorzystać dopiero w dniach od 19 do 21 października.
Co więcej, podczas kolejnych zakupów ponownie trzeba osiągnąć próg co najmniej 249 zł.
Oznacza to, że klient nie otrzymuje 35 zł gotówki do dowolnego wykorzystania.
To rabat przysługujący po spełnieniu dodatkowych warunków, które trzeba sprawdzić przed zakupami.
Czy w niedzielę 18 października będzie można zrobić zakupy w Żabce?
Nie wszystkie sklepy muszą być zamknięte.
Ustawa przewiduje wyjątki od zakazu handlu.
W niedzielę mogą działać między innymi placówki, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel, we własnym imieniu i na własny rachunek.
Z tego rozwiązania korzysta część sklepów franczyzowych, w tym placówki Żabki.
Nie oznacza to jednak, że każda Żabka będzie otwarta.
Ostateczna decyzja zależy od organizacji pracy i spełnienia warunków ustawowych.
Dlatego przed wyjściem warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnego sklepu.
Apteki, stacje paliw i piekarnie. Gdzie jeszcze można zrobić zakupy?
Zakaz handlu nie obejmuje wszystkich rodzajów działalności.
W niedzielę 18 października mogą funkcjonować między innymi apteki, stacje paliw oraz niektóre piekarnie, cukiernie i kwiaciarnie.
Odrębne wyjątki dotyczą również określonych placówek handlowych działających na dworcach i lotniskach.
Możliwe pozostaje także korzystanie ze sklepów internetowych, choć termin dostawy zamówionych produktów może przypadać na kolejny dzień roboczy.
Należy jednak pamiętać, że sam rodzaj działalności nie zawsze wystarcza do zastosowania wyjątku.
Znaczenie mają konkretne warunki określone w ustawie.
Nie każdy sklep sprzedający pieczywo może więc automatycznie działać w niedzielę na takich samych zasadach jak piekarnia.
1 listopada również zamknięte sklepy. To kolejna ważna data
Warto spojrzeć także na kalendarz najbliższych tygodni.
W niedzielę 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych.
To dzień ustawowo wolny od pracy, podczas którego również obowiązują ograniczenia handlu.
W 2026 roku Wszystkich Świętych wypada właśnie w niedzielę.
Dla osób planujących zakupy związane z odwiedzaniem cmentarzy istotne będzie wcześniejsze przygotowanie zniczy, kwiatów i innych potrzebnych produktów.
Podobnie 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, większość dużych sklepów będzie zamknięta.
Dlatego w kolejnych tygodniach warto zwracać uwagę nie tylko na niedziele, lecz także na święta ustawowe.
Kiedy sklepy będą ponownie otwarte?
Po niedzieli niehandlowej zakupy w większości dużych sieci będzie można zrobić już w poniedziałek 19 października.
Nie oznacza to zatem tygodniowego zamknięcia supermarketów.
Ograniczenie dotyczy konkretnego dnia.
Kolejna niedziela handlowa została natomiast wyznaczona na 6 grudnia 2026 roku.
To właśnie wtedy Biedronki, Lidle, Kauflandy i inne duże sklepy będą mogły ponownie prowadzić standardową sprzedaż w niedzielę.
W grudniu przewidziano również handel 13 i 20 grudnia, co ma ułatwić przygotowania do Bożego Narodzenia.
Ostatni dzień na weekendowe zakupy. Polacy powinni pamiętać o terminach
Sobota 17 października jest ostatnim dniem normalnych zakupów w dużych sieciach przed najbliższą niedzielą niehandlową.
To również termin zakończenia wielu promocji przygotowanych przez Biedronkę i Lidl.
Wśród ofert znalazły się mięso mielone w akcji „1+1 gratis”, kawa Dallmayr, sery Światowid oraz przecenione wędliny i owoce.
Warto jednak sprawdzić warunki rabatów i unikać kupowania niepotrzebnych produktów tylko dlatego, że ich cena została obniżona.
Najważniejsze: w niedzielę 18 października 2026 roku większość dużych sklepów będzie zamknięta. Następna niedziela handlowa wypada dopiero 6 grudnia. Dziś, w sobotę 17 października, kończy się również wiele atrakcyjnych promocji. Od poniedziałku 19 października sklepy powrócą do zwykłego harmonogramu pracy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.