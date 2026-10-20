Od jutra gigantyczne promocje w Action! Ceny spadają nawet o 32 proc. Hity już od 3,99 zł
Już od środy, 21 października, w Action rusza kolejna Promocja Tygodnia. Sieć przygotowała obniżki na dziesiątki produktów, a wśród przecenionych artykułów znalazły się dekoracje świąteczne, kosmetyki, słodycze, zabawki, tekstylia i elektronika. Niektóre produkty będzie można kupić za mniej niż 5 zł, a rabaty na wybrane artykuły sięgają 32 proc. Sprawdzamy, na co warto zwrócić uwagę podczas zakupów.
Action przygotowuje kolejną odsłonę cotygodniowych okazji. Tym razem oferta obejmuje zarówno produkty przydatne na co dzień, jak i artykuły związane ze zbliżającym się Halloween oraz Bożym Narodzeniem.
Na półkach pojawią się między innymi świąteczne lampki, dekoracyjne choinki, kalendarze adwentowe, słodycze znanych marek oraz niedrogie akcesoria do domu. Nie zabraknie również sprzętu elektronicznego i prezentów dla dzieci.
Co istotne, wiele produktów zostało przecenionych o kilkanaście lub ponad 20 proc., a największy widoczny rabat wynosi aż 32 proc.
Świąteczne hity za grosze. Choinka za 3,99 zł, lampki za 28,95 zł
Jedną z najbardziej interesujących części nowej oferty są dekoracje świąteczne. Action proponuje niewielką choinkę z diodami LED o wysokości 13 cm za zaledwie 3,99 zł. Wcześniej produkt kosztował 5,95 zł, co oznacza obniżkę o 32 proc.
To jedna z największych procentowych przecen w prezentowanym zestawieniu.
Osoby przygotowujące świąteczne dekoracje mogą zainteresować się również oświetleniem LED do wielokrotnego ładowania. Zestaw zawiera 400 diod na przewodzie o długości 8 metrów i kosztuje 28,95 zł zamiast 34,95 zł.
W ofercie znalazły się także kalendarze adwentowe. Luksusowy kalendarz Max & More z 24 elementami został przeceniony z 66,95 zł do 54,95 zł.
Elektronika w niższych cenach. Słuchawki i soundbar na promocji
Nowa oferta może zainteresować także osoby poszukujące niedrogich akcesoriów elektronicznych.
Uniwersalny zestaw słuchawkowy dla graczy Fresh 'n Rebel kosztuje 69,95 zł zamiast 84,95 zł. Obniżka wynosi 17 proc.
W promocji znalazł się również głośnik typu soundbar Fresh 'n Rebel o mocy 40 W. Jego cena spadła ze 129,95 zł do 99,99 zł, czyli o 23 proc.
Dla miłośników gier przygotowano neonową lampę LED z napisem „Game Zone”. Można ją kupić za 14,95 zł zamiast 19,95 zł.
Prezenty dla dzieci. Drewniany ekspres i ubrania w promocji
Wśród przecenionych produktów pojawiły się także zabawki i odzież dziecięca.
Drewniany ekspres do kawy Mini Matters, składający się z dziewięciu elementów, kosztuje 34,95 zł. Wcześniej jego cena wynosiła 44,98 zł, co oznacza rabat 22 proc.
Rodzice mogą zwrócić uwagę na dziecięce piżamy w rozmiarach 98–164, przecenione do 29,95 zł.
W ofercie znalazła się również bluza z kapturem z motywem Spider-Mana, dostępna w rozmiarach 116–146. Jej cena wynosi 34,95 zł zamiast 44,95 zł.
Słodycze na Halloween. Znane marki taniej
Action przecenia także popularne słodycze, które mogą przydać się podczas przygotowań do Halloween.
Duże opakowanie cukierków MAOAM BIG Selection o wadze 550 g kosztuje 18,49 zł zamiast 21,99 zł.
Wśród promocji znalazły się również żelki Trolli Sour Spookers, 175 g, przecenione z 5,49 zł do 3,99 zł.
Za opakowanie Haribo Halloween Scary Fun o wadze 800 g trzeba zapłacić 23,99 zł zamiast 29,19 zł.
Sieć przygotowała również halloweenowy worek na słodycze. Jego cena spadła z 5,95 zł do 3,99 zł, czyli o 32 proc.
Kosmetyki i produkty do domu. Obniżki nawet o 26 proc.
Na liście promocyjnych produktów znalazły się także artykuły codziennego użytku.
Szampon L’Oréal Elseve Nutri-Gloss o pojemności 300 ml kosztuje 11,29 zł zamiast 12,70 zł. W tej samej cenie można kupić odżywkę z tej serii o pojemności 250 ml, przecenioną z 13,95 zł.
Uniwersalny środek do czyszczenia Fabulosa, 750 ml, kosztuje 5,99 zł zamiast 6,97 zł.
Wśród tekstyliów znalazł się obrus o wymiarach 140 × 250 cm za 34,95 zł, a także prześcieradło z dżerseju Hotel Royal o wymiarach 90 × 200 cm za 19,95 zł.
Osoby szukające niedrogiego upominku mogą zainteresować się zestawem wellness w ozdobnej klatce. Pięcioelementowy komplet przeceniono z 26,50 zł do 19,49 zł, co oznacza rabat 26 proc.
Najciekawsze promocje w Action od 21 października
Oto zestawienie wybranych produktów z nowej oferty:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Choinka LED, 13 cm
|3,99 zł
|Worek na słodycze Halloween
|3,99 zł
|Żelki Trolli Sour Spookers, 175 g
|3,99 zł
|Środek Fabulosa, 750 ml
|5,99 zł
|Haribo Primavera, 300 g
|7,49 zł
|Szampon Elseve Nutri-Gloss, 300 ml
|11,29 zł
|Lampa LED Game Zone
|14,95 zł
|MAOAM BIG Selection, 550 g
|18,49 zł
|Zestaw wellness
|19,49 zł
|Haribo Halloween, 800 g
|23,99 zł
|Lampki LED, 400 diod
|28,95 zł
|Drewniany ekspres do kawy
|34,95 zł
|Kalendarz adwentowy Max & More
|54,95 zł
|Słuchawki Fresh 'n Rebel
|69,95 zł
|Soundbar Fresh 'n Rebel, 40 W
|99,99 zł
Od jutra klienci mogą ruszyć na zakupy. Warto sprawdzić dostępność
Nowa odsłona Promocji Tygodnia w Action rozpoczyna się w środę, 21 października. Przeceny obejmują różnorodne kategorie, od świątecznych ozdób po elektronikę i produkty codziennego użytku.
Największe obniżki procentowe dotyczą między innymi choinki LED oraz halloweenowego worka na słodycze. Oba produkty przeceniono o 32 proc.
Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych artykułów może różnić się w zależności od sklepu, a zapasy produktów promocyjnych są ograniczone.
Dla klientów planujących zakup świątecznych dekoracji, prezentów czy słodyczy to okazja, aby zaopatrzyć się w wybrane produkty po niższych cenach.
Źródło: Action, Promocja Tygodnia, ceny i rabaty przedstawione w ofercie sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.