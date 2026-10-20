Tylko w środę wielka promocja w Biedronce! Cena spada aż o 42 proc. Polacy mogą zrobić zapasy
Biedronka przygotowała jednodniową promocję, która może zainteresować tysiące klientów. Już w środę, 21 października, popularny produkt spożywczy będzie można kupić aż o 42 proc. taniej. Cena spadnie z 6,99 zł do zaledwie 3,99 zł. Oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień, dlatego osoby planujące zakupy powinny zwrócić uwagę na termin.
Sieć Biedronka kontynuuje akcje promocyjne, w których wybrane artykuły spożywcze dostępne są w znacznie niższych cenach. Tym razem przecena dotyczy polskich owoców, które jesienią często trafiają do domowych kuchni.
Obniżka jest wyraźna — klienci zapłacą o 3 zł mniej za każde opakowanie.
Biedronka przecenia polskie gruszki. Kilogram za 3,99 zł
W środę, 21 października, w sklepach Biedronka będzie można kupić polskie gruszki w opakowaniach o wadze 1 kg za 3,99 zł.
Przed obniżką takie opakowanie kosztowało 6,99 zł. Oznacza to rabat wynoszący 42 proc., zgodnie z informacją przedstawioną przez sieć.
Dzięki promocji zakup dwóch kilogramów gruszek będzie kosztował 7,98 zł zamiast 13,98 zł. W portfelu zostanie więc 6 zł.
Przy zakupie trzech opakowań oszczędność wzrośnie do 9 zł.
Promocja tylko 21 października. Warto zapamiętać datę
Najważniejszym warunkiem oferty jest jej krótki czas obowiązywania.
Na materiałach promocyjnych Biedronka wyraźnie zaznaczyła, że specjalna cena dotyczy wyłącznie środy, 21 października.
Nie jest to zatem przecena zaplanowana na cały tydzień.
W przedstawionej ofercie nie wskazano konieczności korzystania z karty Moja Biedronka ani aplikacji mobilnej. Nie podano również limitu opakowań przypadającego na jednego klienta.
Przed zakupem warto jednak sprawdzić oznaczenia przy produkcie w sklepie.
Jesienne owoce w niższej cenie. Do czego wykorzystać gruszki?
Gruszki można jeść na surowo, ale sprawdzą się także w wielu jesiennych potrawach.
Można przygotować z nich kompot, ciasto, pieczone owoce z cynamonem czy domowe przetwory. Dobrze komponują się również z serami pleśniowymi, dlatego często wykorzystywane są jako dodatek do sałatek i dań wytrawnych.
Osoby kupujące większą ilość owoców powinny pamiętać o odpowiednim przechowywaniu. Dojrzałe gruszki najlepiej spożyć w krótkim czasie, a twardsze można pozostawić do dojrzewania w temperaturze pokojowej.
Ile można zaoszczędzić w Biedronce?
Różnica pomiędzy ceną przed promocją a ceną obowiązującą 21 października wynosi dokładnie 3 zł na kilogramowym opakowaniu.
|Liczba opakowań 1 kg
|Cena promocyjna
|Oszczędność
|1
|3,99 zł
|3,00 zł
|2
|7,98 zł
|6,00 zł
|3
|11,97 zł
|9,00 zł
|5
|19,95 zł
|15,00 zł
W przypadku pięciu kilogramowych opakowań rachunek wyniesie 19,95 zł zamiast 34,95 zł.
Klienci mają tylko jeden dzień
Promocja na polskie gruszki wpisuje się w jesienną ofertę Biedronki, w której pojawiają się krótkoterminowe obniżki cen świeżych produktów.
Tym razem uwagę zwraca zarówno wysokość rabatu, jak i ograniczony termin.
Gruszki w opakowaniach 1 kg będą dostępne za 3,99 zł tylko w środę, 21 października. Po zakończeniu jednodniowej akcji specjalna cena nie musi już obowiązywać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.