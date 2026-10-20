Od środy w Action prawdziwy hit! Nowoczesny sprzęt kuchenny przeceniony o 50 zł. Klienci mogą być zaskoczeni
Action przygotował promocję, która może zainteresować wszystkich miłośników gotowania. Już od środy, 21 października, w sklepach sieci będzie można kupić nietypową frytkownicę beztłuszczową ze szklanym pojemnikiem. Urządzenie kosztuje 199,95 zł, czyli o 50 zł mniej niż przed obniżką. Promocja potrwa tylko tydzień, do 27 października.
Frytkownice beztłuszczowe, znane również jako air fryery, stały się jednymi z najpopularniejszych urządzeń kuchennych. Pozwalają przygotowywać różnorodne potrawy z wykorzystaniem gorącego powietrza, często przy znacznie mniejszej ilości tłuszczu niż podczas tradycyjnego smażenia.
Teraz Action proponuje model, który wyróżnia się na tle wielu popularnych urządzeń. Zamiast typowej nieprzezroczystej szuflady wyposażono go w szklane naczynia, dzięki którym można obserwować przygotowywane jedzenie.
Action przecenia frytkownicę Tristar. Cena spada o 20 proc.
W ramach Promocji Tygodnia, obowiązującej od 21 do 27 października, sieć Action oferuje szklaną frytkownicę na gorące powietrze marki Tristar.
Urządzenie zostało przecenione z 249,95 zł do 199,95 zł. Oznacza to rabat w wysokości 20 proc. i oszczędność 50 zł.
W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych air fryerów model ten wykorzystuje szklane naczynia, które mogą ułatwiać kontrolowanie stopnia przygotowania potraw.
Dwa szklane pojemniki i moc 1500 W. Co potrafi urządzenie?
Promocyjna frytkownica Tristar ma moc 1500 W i jest wyposażona w dwa szklane naczynia o pojemnościach 4,2 oraz 2,2 litra.
To rozwiązanie pozwala dopasować wielkość pojemnika do przygotowywanej porcji.
Większe naczynie może przydać się podczas przygotowywania obiadu dla kilku osób, natomiast mniejsze sprawdzi się przy podgrzewaniu niewielkich ilości jedzenia.
Według informacji producenta zamieszczonych w ofercie Action urządzenie oferuje kilka funkcji — od smażenia gorącym powietrzem po utrzymywanie temperatury gotowych potraw.
W zestawie znajdują się również szklane miski i ruszty do grillowania.
Co można przygotować w szklanej frytkownicy?
Air fryer wykorzystuje cyrkulację gorącego powietrza, dzięki czemu może służyć do przygotowywania wielu popularnych dań.
W urządzeniu tego typu można przyrządzać między innymi ziemniaki, warzywa, mięso, ryby czy gotowe przekąski przeznaczone do pieczenia.
Szklany pojemnik pozwala obserwować proces przygotowywania potraw bez konieczności każdorazowego otwierania urządzenia.
Dodatkową zaletą może być możliwość wyboru naczynia o odpowiedniej wielkości, zależnie od liczby przygotowywanych porcji.
Warto jednak pamiętać, że czas i temperatura pieczenia powinny być dostosowane do rodzaju potrawy oraz zaleceń producenta.
Nietypowa konstrukcja może przyciągnąć klientów
Jedną z cech wyróżniających model Tristar jest jego wygląd.
Większość popularnych frytkownic beztłuszczowych ma nieprzezroczyste kosze, które wysuwa się z obudowy. W przypadku urządzenia oferowanego przez Action zastosowano szklane naczynia umieszczane pod modułem grzewczym.
Dzięki temu użytkownik może obserwować potrawę podczas pieczenia.
Dwa pojemniki o różnych pojemnościach mogą być także wygodne dla osób, które przygotowują zarówno pojedyncze porcje, jak i większe posiłki.
Promocja tylko przez siedem dni. Warto zapamiętać termin
Oferta Action obowiązuje od środy, 21 października, do wtorku, 27 października 2026 roku.
Najważniejsze informacje o produkcie:
|Parametr
|Szczegóły
|Marka
|Tristar
|Rodzaj
|Szklana frytkownica na gorące powietrze
|Moc
|1500 W
|Pojemniki
|4,2 l i 2,2 l
|Cena przed obniżką
|249,95 zł
|Cena promocyjna
|199,95 zł
|Rabat
|20 proc.
|Oszczędność
|50 zł
|Termin promocji
|21–27 października
Action zaznacza, że promocja jest ograniczona czasowo. Dostępność urządzenia może zależeć od konkretnego sklepu i aktualnych zapasów.
Osoby planujące zakup frytkownicy beztłuszczowej mogą więc zwrócić uwagę na ofertę od 21 października. Przez tydzień szklany model Tristar będzie kosztował o 50 zł mniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.