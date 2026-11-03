Od jutra prawdziwy hit w Action! Świąteczna dekoracja przeceniona o 26 proc. Rano klienci mogą ruszyć na zakupy
Action przygotował promocję, która może zainteresować wszystkich planujących świąteczne dekorowanie domu, balkonu lub ogrodu. Już od środy, 4 listopada, w sprzedaży będzie spiralna choinka LED z setkami światełek. Jej cena spadnie z 67,95 zł do zaledwie 49,95 zł. To jedna z tych dekoracji, które potrafią całkowicie odmienić wygląd domu po zmroku, a nie kosztują fortuny.
Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, a sklepy zaczynają prześcigać się w ofertach na dekoracje i ozdoby.
Tym razem uwagę zwraca propozycja sieci Action.
W najnowszej promocji tygodnia znalazła się spiralna choinka LED o wysokości 120 centymetrów, wyposażona w aż 364 lampki.
Dekoracja może stanąć zarówno w domu, jak i na zewnątrz.
Największe zainteresowanie może jednak wzbudzić jej cena.
Action przecenia świąteczny hit. Zamiast 67,95 zł zapłacisz 49,95 zł
Promocja rozpocznie się w środę, 4 listopada 2026 roku, i potrwa do wtorku, 10 listopada.
W tym czasie spiralna choinka LED będzie kosztować 49,95 zł.
Jej wcześniejsza cena wynosiła 67,95 zł.
Oznacza to oszczędność dokładnie 18 zł, czyli około 26 proc.
Co ważne, Action podaje, że 49,95 zł to również najniższa cena tego produktu z 30 dni przed obniżką.
Dlatego rabat należy odnosić do wcześniejszej ceny 67,95 zł, a nie traktować go jako obniżki względem najniższej ceny z ostatnich 30 dni.
Ma aż 364 lampki LED. Po zmroku wygląda efektownie
Największą zaletą dekoracji jest jej charakterystyczny kształt.
Zamiast tradycyjnych gałązek mamy świetlną spiralę, która układa się w formę choinki.
Całość zwieńczona jest gwiazdą.
Po włączeniu światełek powstaje efekt rozświetlonego drzewka, które może przyciągać wzrok szczególnie po zmroku.
Dekoracja ma 120 centymetrów wysokości i około 40 centymetrów średnicy.
Dzięki temu nie zajmuje tyle miejsca co tradycyjna choinka, a jednocześnie jest na tyle duża, że może stanowić samodzielną ozdobę.
Można ustawić ją przy wejściu do domu, na tarasie, balkonie albo w salonie.
Możesz postawić ją w ogrodzie. Action podaje ważne szczegóły
Spiralna choinka LED została przystosowana do użytkowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
To dobra wiadomość dla osób, które chcą udekorować ogród, taras lub przestrzeń przed domem.
Producent przewidział kabel zasilający o długości 5 metrów, co ułatwia ustawienie dekoracji w wybranym miejscu.
Warto jednak zadbać o bezpieczne podłączenie do zasilania, szczególnie na zewnątrz, i stosować się do instrukcji producenta.
Przed zakupem dobrze również sprawdzić, czy w planowanym miejscu znajduje się odpowiednio zabezpieczone gniazdko elektryczne.
Jest jeszcze jedna funkcja. Nie trzeba pamiętać o wyłączaniu lampek
Choinka została wyposażona w praktyczny timer.
Działa on w cyklu:
- 6 godzin świecenia,
- 18 godzin wyłączenia.
Oznacza to, że po ustawieniu timera dekoracja może automatycznie świecić przez sześć godzin, a następnie pozostawać wyłączona przez kolejne osiemnaście.
To wygodne rozwiązanie szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy wiele osób codziennie włącza dekoracyjne oświetlenie wieczorem.
Nie trzeba za każdym razem pamiętać o ręcznym wyłączaniu lampek.
Świąteczna dekoracja za mniej niż 50 zł. Czy warto?
W sklepach można znaleźć wiele różnych dekoracji bożonarodzeniowych, ale duże ozdoby świetlne potrafią kosztować znacznie więcej.
Propozycja Action może zainteresować osoby, które szukają efektownej ozdoby bez konieczności wydawania kilkuset złotych.
Za 49,95 zł otrzymujemy konstrukcję o wysokości 120 centymetrów, wyposażoną w 364 lampki LED oraz funkcję automatycznego wyłączania.
Dodatkowym atutem jest możliwość wykorzystania jej w ogrodzie lub na tarasie.
Oczywiście przed zakupem warto ocenić jakość wykonania, sposób montażu i warunki użytkowania.
Kiedy rusza promocja w Action?
Najważniejsze informacje dla klientów:
- Początek promocji: środa, 4 listopada 2026 r.
- Koniec promocji: wtorek, 10 listopada 2026 r.
- Produkt: spiralna choinka LED.
- Cena promocyjna: 49,95 zł.
- Cena wcześniejsza: 67,95 zł.
- Liczba lampek: 364 LED.
- Wysokość: 120 cm.
- Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz.
Dostępność produktu może zależeć od konkretnego sklepu oraz zapasów magazynowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Warto zapamiętać środę
Jeżeli planujesz udekorować dom lub ogród na Boże Narodzenie, oferta Action może być interesującą okazją.
Spiralna choinka LED kosztuje mniej niż 50 zł, a jej rozmiar i liczba światełek sprawiają, że może stać się jedną z głównych dekoracji świątecznych.
Promocja rusza już w środę, 4 listopada.
Osoby szczególnie zainteresowane zakupem mogą sprawdzić dostępność produktu już pierwszego dnia akcji. Nie ma jednak potwierdzenia, że przed sklepami ustawią się kolejki lub że towar wyprzeda się w ciągu kilku godzin.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.