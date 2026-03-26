Od lutego sąsiad może wejść na twoją działkę. Twój sprzeciw nie ma znaczenia, bo zmieniło się prawo
Remontujesz elewację, ale sąsiad nie zgadza się na ustawienie rusztowania po swojej stronie. Wymieniasz instalację, która biegnie przez jego piwnicę. Budujesz przy granicy działki i bez wejścia na jego trawnik nie da się tego zrobić inaczej. Do tej pory formalna ścieżka wymuszenia takiego dostępu istniała, ale była grzęzawiskiem biurokratycznym – każdy urząd miał inne oczekiwania co do formy wniosku, co kończyło się wezwaniami do uzupełnień i miesiącami opóźnień. Od 27 lutego 2026 roku obowiązuje jeden formularz w całej Polsce i jeden jasny tryb postępowania.
Prawo do wejścia istnieje od dawna, chaos proceduralny – też
Prawo do wejścia na cudzą nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych wynika z art. 47 ustawy Prawo budowlane. Przepis mówi jasno: jeżeli wykonanie prac przygotowawczych lub robót budowlanych wymaga wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor ma do tego prawo – pod warunkiem, że jest to technicznie niezbędne. Nie jest to więc żadna nowość legislacyjna. Nowe jest narzędzie: Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 18 lutego 2026 r. (Dz.U. 2026) wprowadza ujednolicony wzór formularza wniosku, który zastąpił poprzedni obowiązujący od 17 lutego 2021 roku. Rozporządzenie weszło w życie 27 lutego 2026 r.
Znaczenie tej zmiany jest czysto proceduralne, ale w praktyce – duże. Starosta lub prezydent miasta rozpatrujący wniosek nie będzie już mógł odsyłać inwestora po uzupełnienia tylko dlatego, że w piśmie brakowało jakiegoś pola wymaganego lokalnie. Formularz jest ujednolicony i precyzyjny – jeśli jest wypełniony poprawnie, organ ma 14 dni na wydanie decyzji. Wniosek można złożyć papierowo lub elektronicznie przez portal e-budownictwo.gunb.gov.pl.
Bez polubownej próby wniosek wyląduje w koszu
Procedura jest dwuetapowa i nie można jej skrócić. Pierwszym krokiem zawsze musi być próba porozumienia z sąsiadem. Inwestor jest zobowiązany wystąpić do właściciela sąsiedniej nieruchomości z propozycją dobrowolnego udostępnienia terenu i uzgodnienia warunków: zakresu prac, terminów i ewentualnej rekompensaty. Najlepiej zrobić to pisemnie – listem poleconym – żeby mieć dowód tej próby. Bez wykazania, że negocjacje podjęto i że się nie powiodły, wniosek do starosty nie ma szans powodzenia.
Dopiero gdy rozmowy zawiodą, uruchamia się tryb administracyjny. Nowy formularz wymaga wskazania: zakresu robót budowlanych, konkretnego sposobu korzystania z nieruchomości (np. ustawienie rusztowania, składowanie materiałów, przejście ekipy), dokładnego obszaru z którego będzie korzystał inwestor, przewidywanego czasu trwania prac oraz uzasadnienia, że prac nie można wykonać wyłącznie z własnej działki. To ostatnie pole jest kluczowe – organ musi mieć podstawy, żeby ocenić, czy dostęp do sąsiedniej nieruchomości jest rzeczywiście niezbędny, a nie tylko wygodny.
Decyzja zastępuje zgodę sąsiada – i uruchamia egzekucję
Jeśli organ uzna, że dostęp jest niezbędny, wydaje decyzję administracyjną określającą warunki korzystania z nieruchomości sąsiada: zakres, czas trwania i sposób prowadzenia prac. Ta decyzja zastępuje zgodę właściciela. Po jej uprawomocnieniu inwestor ma prawo wejść na teren, a właściciel ma obowiązek to umożliwić – niezależnie od tego, czy akceptuje decyzję, czy nie.
Co, gdy sąsiad mimo decyzji blokuje dostęp? Możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Organ administracji może nałożyć na opornego właściciela grzywnę w celu przymuszenia do wykonania decyzji. Grzywna może być nakładana wielokrotnie. Jak zauważa dr Martyna Sługocka, radca prawny z GWW Legal & Tax, w publikacji poświęconej aspektom prawnym wejścia na sąsiednie nieruchomości – kwestia ewentualnej rekompensaty finansowej dla właściciela pozostaje w sferze cywilnoprawnej i możliwa jest wyłącznie na etapie negocjacji. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, właścicielowi pozostaje droga sądowa.
Wejście to nie licencja na niszczenie – inwestor odpowiada za szkody
Decyzja precyzyjnie określa granice korzystania z cudzej nieruchomości. Inwestor może wyłącznie korzystać z terenu sąsiada jako dostępu lub obszaru niezbędnego do wykonania prac na własnej działce – nie może prowadzić na nim żadnych robót budowlanych. Po zakończeniu prac ma obowiązek przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego i odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie prac na podstawie art. 363 Kodeksu cywilnego. Właściciel może żądać przywrócenia stanu pierwotnego lub zapłaty – do wyboru. Jeśli zakres lub czas przekroczy to, co wskazano w decyzji, właściciel ma pełne prawo dochodzenia roszczeń.
Odrębną ścieżką, niezwiązaną z nowym rozporządzeniem, są sytuacje awaryjne. Art. 142 § 1 Kodeksu cywilnego pozwala na wejście na teren sąsiada bez żadnych urzędowych zgód, jeśli jest to konieczne do odwrócenia bezpośredniego niebezpieczeństwa. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w postanowieniu z 11 maja 2017 r. (sygn. II Ca 263/17) potwierdził tę zasadę: właściciel nie może się sprzeciwić nawet uszkodzeniu swojej rzeczy, jeśli jest to konieczne do odwrócenia zagrożenia dla osób trzecich – może jedynie żądać naprawienia szkody. Oznacza to, że przy pękniętej rurze zalewającej całą klatkę albo grożącym zawaleniem elemencie konstrukcyjnym – nikt nie czeka na formularz.
Co to oznacza dla Ciebie?
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli planujesz remont wymagający wejścia na teren sąsiada – zacznij od pisemnego wystąpienia do niego, bo bez udokumentowanej próby porozumienia wniosek do starostwa i tak wyląduje bez rozpatrzenia. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i obawiasz się wymuszenia dostępu – wiedz, że sama niechęć nie wystarczy za argument: organ oceni, czy dostęp jest technicznie niezbędny, i jeśli uzna, że tak, Twoja odmowa uruchomi egzekucję administracyjną. Jedyne, co możesz wtedy skutecznie chronić, to wysokość ewentualnego odszkodowania za szkody – negocjuj je na etapie rozmów z inwestorem, bo po wydaniu decyzji ta możliwość znika.
