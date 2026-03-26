Od lutego sąsiad może wejść na twoją działkę. Twój sprzeciw nie ma znaczenia, bo zmieniło się prawo

26 marca 2026 17:37 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Remontujesz elewację, ale sąsiad nie zgadza się na ustawienie rusztowania po swojej stronie. Wymieniasz instalację, która biegnie przez jego piwnicę. Budujesz przy granicy działki i bez wejścia na jego trawnik nie da się tego zrobić inaczej. Do tej pory formalna ścieżka wymuszenia takiego dostępu istniała, ale była grzęzawiskiem biurokratycznym – każdy urząd miał inne oczekiwania co do formy wniosku, co kończyło się wezwaniami do uzupełnień i miesiącami opóźnień. Od 27 lutego 2026 roku obowiązuje jeden formularz w całej Polsce i jeden jasny tryb postępowania.

Prawo do wejścia istnieje od dawna, chaos proceduralny – też

Prawo do wejścia na cudzą nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych wynika z art. 47 ustawy Prawo budowlane. Przepis mówi jasno: jeżeli wykonanie prac przygotowawczych lub robót budowlanych wymaga wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor ma do tego prawo – pod warunkiem, że jest to technicznie niezbędne. Nie jest to więc żadna nowość legislacyjna. Nowe jest narzędzie: Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 18 lutego 2026 r. (Dz.U. 2026) wprowadza ujednolicony wzór formularza wniosku, który zastąpił poprzedni obowiązujący od 17 lutego 2021 roku. Rozporządzenie weszło w życie 27 lutego 2026 r.

Zobacz również:

Znaczenie tej zmiany jest czysto proceduralne, ale w praktyce – duże. Starosta lub prezydent miasta rozpatrujący wniosek nie będzie już mógł odsyłać inwestora po uzupełnienia tylko dlatego, że w piśmie brakowało jakiegoś pola wymaganego lokalnie. Formularz jest ujednolicony i precyzyjny – jeśli jest wypełniony poprawnie, organ ma 14 dni na wydanie decyzji. Wniosek można złożyć papierowo lub elektronicznie przez portal e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Bez polubownej próby wniosek wyląduje w koszu

Procedura jest dwuetapowa i nie można jej skrócić. Pierwszym krokiem zawsze musi być próba porozumienia z sąsiadem. Inwestor jest zobowiązany wystąpić do właściciela sąsiedniej nieruchomości z propozycją dobrowolnego udostępnienia terenu i uzgodnienia warunków: zakresu prac, terminów i ewentualnej rekompensaty. Najlepiej zrobić to pisemnie – listem poleconym – żeby mieć dowód tej próby. Bez wykazania, że negocjacje podjęto i że się nie powiodły, wniosek do starosty nie ma szans powodzenia.

Dopiero gdy rozmowy zawiodą, uruchamia się tryb administracyjny. Nowy formularz wymaga wskazania: zakresu robót budowlanych, konkretnego sposobu korzystania z nieruchomości (np. ustawienie rusztowania, składowanie materiałów, przejście ekipy), dokładnego obszaru z którego będzie korzystał inwestor, przewidywanego czasu trwania prac oraz uzasadnienia, że prac nie można wykonać wyłącznie z własnej działki. To ostatnie pole jest kluczowe – organ musi mieć podstawy, żeby ocenić, czy dostęp do sąsiedniej nieruchomości jest rzeczywiście niezbędny, a nie tylko wygodny.

Decyzja zastępuje zgodę sąsiada – i uruchamia egzekucję

Jeśli organ uzna, że dostęp jest niezbędny, wydaje decyzję administracyjną określającą warunki korzystania z nieruchomości sąsiada: zakres, czas trwania i sposób prowadzenia prac. Ta decyzja zastępuje zgodę właściciela. Po jej uprawomocnieniu inwestor ma prawo wejść na teren, a właściciel ma obowiązek to umożliwić – niezależnie od tego, czy akceptuje decyzję, czy nie.

Co, gdy sąsiad mimo decyzji blokuje dostęp? Możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Organ administracji może nałożyć na opornego właściciela grzywnę w celu przymuszenia do wykonania decyzji. Grzywna może być nakładana wielokrotnie. Jak zauważa dr Martyna Sługocka, radca prawny z GWW Legal & Tax, w publikacji poświęconej aspektom prawnym wejścia na sąsiednie nieruchomości – kwestia ewentualnej rekompensaty finansowej dla właściciela pozostaje w sferze cywilnoprawnej i możliwa jest wyłącznie na etapie negocjacji. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, właścicielowi pozostaje droga sądowa.

Zobacz również:

Wejście to nie licencja na niszczenie – inwestor odpowiada za szkody

Decyzja precyzyjnie określa granice korzystania z cudzej nieruchomości. Inwestor może wyłącznie korzystać z terenu sąsiada jako dostępu lub obszaru niezbędnego do wykonania prac na własnej działce – nie może prowadzić na nim żadnych robót budowlanych. Po zakończeniu prac ma obowiązek przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego i odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie prac na podstawie art. 363 Kodeksu cywilnego. Właściciel może żądać przywrócenia stanu pierwotnego lub zapłaty – do wyboru. Jeśli zakres lub czas przekroczy to, co wskazano w decyzji, właściciel ma pełne prawo dochodzenia roszczeń.

Odrębną ścieżką, niezwiązaną z nowym rozporządzeniem, są sytuacje awaryjne. Art. 142 § 1 Kodeksu cywilnego pozwala na wejście na teren sąsiada bez żadnych urzędowych zgód, jeśli jest to konieczne do odwrócenia bezpośredniego niebezpieczeństwa. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w postanowieniu z 11 maja 2017 r. (sygn. II Ca 263/17) potwierdził tę zasadę: właściciel nie może się sprzeciwić nawet uszkodzeniu swojej rzeczy, jeśli jest to konieczne do odwrócenia zagrożenia dla osób trzecich – może jedynie żądać naprawienia szkody. Oznacza to, że przy pękniętej rurze zalewającej całą klatkę albo grożącym zawaleniem elemencie konstrukcyjnym – nikt nie czeka na formularz.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz remont wymagający wejścia na teren sąsiada – zacznij od pisemnego wystąpienia do niego, bo bez udokumentowanej próby porozumienia wniosek do starostwa i tak wyląduje bez rozpatrzenia. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i obawiasz się wymuszenia dostępu – wiedz, że sama niechęć nie wystarczy za argument: organ oceni, czy dostęp jest technicznie niezbędny, i jeśli uzna, że tak, Twoja odmowa uruchomi egzekucję administracyjną. Jedyne, co możesz wtedy skutecznie chronić, to wysokość ewentualnego odszkodowania za szkody – negocjuj je na etapie rozmów z inwestorem, bo po wydaniu decyzji ta możliwość znika.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

