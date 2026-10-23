Od piątku wielka promocja w Lidlu. Gigantyczna obniżka na masło, a mięso prawie 40 procent taniej. Jest jeden warunek
Od piątku, 23 października, w Lidlu rusza dwudniowa promocja na produkty, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin. Masło ekstra 83 proc. marki Pilos będzie można kupić za zaledwie 2,49 zł za kostkę, a kilogram polskiego fileta z piersi kurczaka za 14,99 zł. Obniżki wynoszą odpowiednio 50 i 39 procent. Jest jednak haczyk: aby zapłacić tak mało, trzeba aktywować kupony w aplikacji Lidl Plus.
Lidl obniża ceny od piątku. Promocja potrwa tylko dwa dni
W piątek, 23 października 2026 roku, Lidl rozpoczyna kolejną akcję promocyjną na popularne produkty spożywcze.
Tym razem sieć postawiła na dwa artykuły, które dla wielu gospodarstw domowych są podstawą codziennych zakupów: masło i mięso drobiowe.
W najnowszej gazetce znalazły się obniżki sięgające nawet 50 procent.
Promocje będą obowiązywać w piątek i sobotę, czyli 23 i 24 października.
Nie wystarczy jednak samo włożenie produktów do koszyka. Do skorzystania z niższych cen konieczna jest aplikacja Lidl Plus oraz aktywowanie odpowiednich kuponów.
Masło za 2,49 zł. Cena spada o połowę
Jedną z najmocniejszych ofert jest masło ekstra 83 proc. marki Pilos w opakowaniu 200 g.
Cena regularna wskazana w gazetce wynosi 4,99 zł za kostkę.
W ramach promocji klienci mogą zapłacić tylko 2,49 zł za opakowanie.
Oznacza to rabat wynoszący 50 procent.
Aby skorzystać z oferty, trzeba spełnić dwa warunki: aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i kupić trzy opakowania masła.
Wtedy cena każdej kostki wyniesie 2,49 zł.
Za trzy opakowania klient zapłaci więc 7,47 zł zamiast 14,97 zł.
Oszczędność wynosi dokładnie 7,50 zł.
Warto pamiętać, że promocja obejmuje maksymalnie trzy opakowania na kupon.
Filet z piersi kurczaka za 14,99 zł. Obniżka o 39 procent
Drugą propozycją jest polski filet z piersi kurczaka XXL marki Rzeźnik.
Cena przed promocją wskazana w gazetce wynosi 24,80 zł za kilogram.
Od piątku produkt będzie dostępny w cenie 14,99 zł za kilogram.
To obniżka o 39 procent.
Różnica wynosi 9,81 zł na każdym kilogramie mięsa.
Przy zakupie dwóch kilogramów filetów z kurczaka rachunek wyniesie 29,98 zł zamiast 49,60 zł.
Oznacza to oszczędność 19,62 zł.
Także w tym przypadku konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Sieć wprowadziła limit pięciu kilogramów na kupon.
Ile można zaoszczędzić podczas jednych zakupów?
Sprawdziliśmy, ile wyniesie rachunek za trzy kostki masła i dwa kilogramy fileta z piersi kurczaka.
|Produkt
|Cena przed promocją
|Cena promocyjna
|Masło Pilos 83%, 3 × 200 g
|14,97 zł
|7,47 zł
|Filet z piersi kurczaka, 2 kg
|49,60 zł
|29,98 zł
|Razem
|64,57 zł
|37,45 zł
Przy takim zestawie klient może zaoszczędzić 27,12 zł względem cen wskazanych w gazetce przed promocją.
To wyraźna różnica, szczególnie dla osób, które regularnie przygotowują obiady w domu i wykorzystują masło do pieczenia oraz gotowania.
Warunkiem uzyskania podanych cen jest spełnienie zasad obu promocji.
Lidl Plus. Bez tego nie będzie niższych cen
W przypadku obu produktów promocyjne stawki są uzależnione od aktywowania kuponów.
Przed zakupami należy otworzyć aplikację Lidl Plus, odnaleźć odpowiednie oferty i aktywować je.
Następnie podczas płacenia przy kasie trzeba zeskanować kartę Lidl Plus.
Warto zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem zakupów, aby uniknąć problemów przy kasie.
Szczególnie ważne jest sprawdzenie warunków promocji na masło.
Cena 2,49 zł za kostkę dotyczy zakupu trzech opakowań, a nie pojedynczego produktu.
Promocja kończy się w sobotę, 24 października
Oferta obowiązuje tylko przez dwa dni.
Piątek, 23 października, będzie pierwszym dniem promocji, natomiast sobota, 24 października, ostatnim.
Produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów, dlatego ich dostępność może różnić się między sklepami.
Klienci powinni również pamiętać o limitach: trzy kostki masła na kupon oraz pięć kilogramów fileta z piersi kurczaka na kupon.
Dwie popularne rzeczy znacznie taniej. Warto sprawdzić aplikację
Masło i filet z piersi kurczaka to produkty, które można wykorzystać w wielu codziennych potrawach.
Masło przyda się do kanapek, ciast i wypieków, a filet z kurczaka do kotletów, makaronów, zapiekanek czy dań jednogarnkowych.
Dzięki dwudniowej promocji klienci Lidla mogą zapłacić za nie znacznie mniej niż wynoszą ceny przed obniżką podane w gazetce.
Najważniejsze: masło Pilos kosztuje 2,49 zł za kostkę przy zakupie trzech opakowań, a filet z piersi kurczaka 14,99 zł za kilogram. Obie promocje wymagają aktywowania kuponów Lidl Plus i kończą się 24 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.