Od piątku w Biedronce wielka obniżka. Kilogram za 6,99 zł zamiast 8,99 zł. Promocja tylko przez dwa dni!
Biedronka przygotowała kolejną promocję na produkty spożywcze. Od piątku, 23 października, klienci mogą kupić mandarynki aż o 22 procent taniej. Cena kilograma spadła z 8,99 zł do 6,99 zł. To dobra wiadomość dla osób, które lubią jesienne owoce i chcą uzupełnić domowe zapasy. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ oferta obowiązuje wyłącznie do soboty, 24 października.
Biedronka obniża ceny mandarynek. Od piątku duża promocja
Jesień to czas, kiedy w polskich sklepach coraz większym zainteresowaniem cieszą się cytrusy. Mandarynki są chętnie kupowane jako przekąska, dodatek do śniadania czy składnik deserów.
Biedronka postanowiła zachęcić klientów do zakupów, obniżając cenę jednego z najpopularniejszych owoców sezonu.
Zgodnie z oficjalną ofertą sieci, od 23 do 24 października 2026 roku mandarynki sprzedawane na wagę kosztują 6,99 zł za kilogram.
Przed promocją cena wynosiła 8,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 2 zł na każdym kilogramie, czyli około 22 procent.
Ile można zaoszczędzić? Sprawdzamy ceny
Najbardziej odczuwalna różnica pojawi się przy zakupie większej ilości owoców.
|Ilość mandarynek
|Cena przed promocją
|Cena promocyjna
|Oszczędność
|1 kg
|8,99 zł
|6,99 zł
|2 zł
|2 kg
|17,98 zł
|13,98 zł
|4 zł
|3 kg
|26,97 zł
|20,97 zł
|6 zł
|5 kg
|44,95 zł
|34,95 zł
|10 zł
Rodzina kupująca trzy kilogramy mandarynek zapłaci więc 20,97 zł zamiast 26,97 zł.
To oszczędność 6 zł na jednych zakupach.
Mandarynki jesienią. Dlaczego warto po nie sięgać?
Mandarynki są cenione nie tylko za słodki smak i łatwość obierania.
Owoce te dostarczają witaminy C, wody oraz błonnika pokarmowego.
Mogą stanowić element urozmaiconej diety, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy wiele osób częściej wybiera cytrusy.
Mandarynki dobrze sprawdzają się jako przekąska do szkoły, pracy czy na spacer.
Można je również wykorzystać do przygotowania sałatek owocowych, domowych deserów oraz aromatycznych napojów.
Jak wybrać dobre mandarynki w sklepie?
Podczas zakupów warto zwrócić uwagę na wygląd i stan owoców.
Skórka powinna być pozbawiona pleśni, rozległych uszkodzeń i wyraźnych oznak psucia.
Dobrze jest również delikatnie sprawdzić, czy owoce nie są nadmiernie miękkie.
Warto wybierać mandarynki, które wydają się ciężkie w stosunku do swojej wielkości. Może to świadczyć o dużej zawartości soku.
Nie należy natomiast zakładać, że każda mandarynka o intensywnie pomarańczowej skórce będzie automatycznie słodsza. Smak zależy również od odmiany i stopnia dojrzałości.
Jak przechowywać mandarynki, żeby dłużej zachowały świeżość?
Jeśli planujesz zakup kilku kilogramów, warto zadbać o właściwe przechowywanie.
Mandarynki najlepiej trzymać w chłodnym, przewiewnym miejscu.
W lodówce, w szufladzie przeznaczonej na owoce i warzywa, mogą zachować dobrą jakość dłużej niż w ciepłej kuchni.
Nie warto przechowywać ich w szczelnie zamkniętej foliowej torbie, ponieważ nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni.
Przed schowaniem owoców dobrze jest również przejrzeć je i usunąć egzemplarze uszkodzone lub nadpsute.
Promocja tylko do soboty, 24 października
Obniżona cena mandarynek obowiązuje w Biedronce przez dwa dni: w piątek 23 października i sobotę 24 października 2026 roku.
Z przedstawionej oferty wynika, że promocja dotyczy mandarynek sprzedawanych na wagę.
Na grafice nie wskazano konieczności korzystania z karty Moja Biedronka ani aplikacji, dlatego nie należy zakładać dodatkowych warunków bez sprawdzenia regulaminu.
Dostępność owoców może różnić się między placówkami.
Najważniejsze: Biedronka obniżyła cenę mandarynek z 8,99 zł do 6,99 zł za kilogram. Promocja wynosi 22 procent i kończy się w sobotę, 24 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.