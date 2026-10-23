Nawet 11200 zł na ogrzewanie domu. Wielu Polaków nie wie o tej dopłacie. Jest jednak ważny warunek
Jesienią rachunki za ogrzewanie znów stają się jednym z największych wydatków gospodarstw domowych. Tymczasem część właścicieli domów może otrzymać nawet 11 200 zł dofinansowania na urządzenie, które nie tylko ogrzewa pomieszczenia zimą, ale również chłodzi je podczas upałów. Pieniądze przewidziano w programie „Czyste Powietrze”. Nie każdy jednak otrzyma maksymalną kwotę, a sam zakup popularnego klimatyzatora nie wystarczy, żeby dostać dotację.
Państwo dopłaca do ogrzewania domu. Nawet 11 200 zł wsparcia
Właściciele domów jednorodzinnych, którzy planują modernizację ogrzewania, mogą skorzystać z dofinansowania na określone urządzenia wykorzystujące energię odnawialną.
Jedną z możliwości jest pompa ciepła typu powietrze–powietrze.
To rozwiązanie, które pobiera energię cieplną z powietrza zewnętrznego i przekazuje ją do wnętrza budynku. Wiele takich urządzeń może również pracować w trybie chłodzenia.
W ramach programu „Czyste Powietrze” maksymalna dotacja na kwalifikującą się pompę ciepła powietrze–powietrze wynosi 11 200 zł.
Nie jest to jednak świadczenie wypłacane automatycznie. Trzeba spełnić warunki programu, a wysokość wsparcia zależy między innymi od sytuacji dochodowej i kosztów inwestycji.
Ile wynosi dopłata? Trzy poziomy dofinansowania
W programie przewidziano trzy poziomy wsparcia.
|Poziom dofinansowania
|Maksymalny udział kosztów kwalifikowanych
|Maksymalna dotacja
|Podstawowy
|40%
|4 480 zł
|Podwyższony
|70%
|7 840 zł
|Najwyższy
|100%
|11 200 zł
Największa kwota jest dostępna wyłącznie dla osób spełniających kryteria najwyższego poziomu dofinansowania.
Oznacza to, że nie każdy właściciel domu może liczyć na 11 200 zł. W wielu przypadkach wsparcie będzie niższe.
Co istotne, procent dofinansowania odnosi się do kosztów kwalifikowanych, a niekoniecznie do całej kwoty widniejącej na fakturze.
Nie wystarczy kupić klimatyzatora. Jest istotny warunek
To najważniejsza informacja dla osób zainteresowanych dotacją.
Choć wiele klimatyzatorów z funkcją grzania działa na zasadzie pompy ciepła powietrze–powietrze, nie oznacza to, że zakup każdego takiego urządzenia uprawnia do otrzymania pieniędzy.
Program „Czyste Powietrze” służy przede wszystkim poprawie efektywności energetycznej budynków i wymianie nieefektywnych źródeł ogrzewania.
Dofinansowanie wymaga spełnienia określonych warunków technicznych oraz dotyczących całego przedsięwzięcia.
Urządzenie musi odpowiadać wymaganiom programu, a jego kwalifikowalność należy zweryfikować przed zakupem.
Samo zamontowanie klimatyzacji do dogrzewania salonu, bez realizacji wymaganej modernizacji, nie daje automatycznie prawa do dotacji.
Kto może otrzymać pieniądze z programu „Czyste Powietrze”?
Program jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli kwalifikujących się domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w takich budynkach, posiadających odrębną księgę wieczystą.
W aktualnej formule obowiązują między innymi warunki dotyczące okresu posiadania nieruchomości, daty uzyskania pozwolenia na budowę oraz dochodów.
Istotny jest również stan energetyczny budynku.
Przed rozpoczęciem inwestycji wymagany jest audyt energetyczny, który pozwala określić potrzebne prace.
Nie każda nieruchomość kwalifikuje się do programu. Wsparcie nie jest przeznaczone na zwykły montaż klimatyzacji w mieszkaniu w bloku.
Dlatego przed podpisaniem umowy z instalatorem warto upewnić się, że planowana inwestycja rzeczywiście spełnia warunki dotacji.
Ogrzewanie klimatyzacją może być tańsze niż grzejnikiem elektrycznym
Jedną z zalet pomp ciepła powietrze–powietrze jest możliwość uzyskania większej ilości ciepła niż wynosi ilość energii elektrycznej zużytej przez urządzenie.
Opisuje to współczynnik COP.
Przykładowo, jeśli pompa ciepła pracuje ze współczynnikiem COP równym 3, z jednej kilowatogodziny pobranego prądu może dostarczyć około trzech kilowatogodzin energii cieplnej.
Tradycyjny grzejnik elektryczny dostarcza natomiast około jednej kilowatogodziny ciepła z jednej kilowatogodziny energii elektrycznej.
Przy przykładowej całkowitej cenie energii wynoszącej 1,20 zł za kWh koszt dostarczenia 100 kWh ciepła wygląda następująco:
|Urządzenie
|Zużycie energii elektrycznej
|Przykładowy koszt
|Grzejnik elektryczny
|100 kWh
|120 zł
|Pompa ciepła, COP 2
|50 kWh
|60 zł
|Pompa ciepła, COP 3
|ok. 33,3 kWh
|ok. 40 zł
|Pompa ciepła, COP 4
|25 kWh
|30 zł
To wyłącznie przykład obliczeniowy, a nie gwarantowana wysokość rachunków.
Rzeczywista efektywność zależy między innymi od temperatury zewnętrznej, parametrów urządzenia i zapotrzebowania budynku na ciepło.
Masz klimatyzator? Sprawdź, czy potrafi ogrzewać
Właściciele urządzeń zamontowanych już wcześniej mogą sprawdzić, czy mają one funkcję ogrzewania.
Na pilocie należy poszukać trybu oznaczonego napisem „HEAT” albo symbolem słońca.
Po jego włączeniu klimatyzator z odpowiednią funkcją może rozpocząć ogrzewanie pomieszczenia.
Nie zawsze następuje to natychmiast. Urządzenie potrzebuje czasu na rozpoczęcie pracy, a przy niskich temperaturach może okresowo przechodzić w tryb odszraniania jednostki zewnętrznej.
Warto również sprawdzić instrukcję, ponieważ nie wszystkie modele są przystosowane do efektywnego ogrzewania podczas silnych mrozów.
Samo posiadanie urządzenia z funkcją grzania nie oznacza jednak możliwości uzyskania dotacji na już zrealizowany zakup.
Uwaga na ulgę podatkową. Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Właściciele domów powinni zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię.
Nie należy utożsamiać dotacji z programu „Czyste Powietrze” z ulgą termomodernizacyjną w rozliczeniu PIT.
Ministerstwo Finansów wskazuje, że wydatków na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania, również wyposażonego we wbudowaną pompę ciepła, nie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.
Stanowisko to zostało potwierdzone w oficjalnych wyjaśnieniach podatkowych oraz interpretacjach wydawanych w 2026 roku.
Oznacza to, że możliwość otrzymania dotacji na kwalifikujące się urządzenie nie daje automatycznie prawa do odliczenia jego zakupu od dochodu.
To szczególnie ważne dla osób, które planują finansowanie inwestycji z kilku źródeł.
Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?
Osoby zainteresowane programem powinny rozpocząć od sprawdzenia aktualnych zasad na oficjalnej stronie „Czystego Powietrza”.
Następnie należy zweryfikować, czy budynek i planowane urządzenie spełniają wymagania oraz jaki poziom wsparcia przysługuje właścicielowi.
W procesie ubiegania się o dotację potrzebna jest dokumentacja dotycząca nieruchomości, dochodów oraz planowanej modernizacji energetycznej.
Wnioski rozpatrują właściwe wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W zależności od poziomu dofinansowania i sposobu realizacji inwestycji obowiązują różne zasady składania dokumentów oraz korzystania z pomocy operatora.
Przed poniesieniem wydatków warto skontaktować się z punktem konsultacyjno-informacyjnym programu.
Nawet 11200 zł dopłaty, ale trzeba sprawdzić warunki
Rosnące zainteresowanie ogrzewaniem za pomocą pomp ciepła sprawia, że coraz więcej właścicieli domów rozważa instalacje mogące pracować zarówno zimą, jak i latem.
Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” może znacząco zmniejszyć koszt kwalifikującej się inwestycji.
Trzeba jednak pamiętać, że maksymalna kwota 11 200 zł jest zarezerwowana dla osób spełniających warunki najwyższego poziomu wsparcia.
Najważniejsze: dotacja nie przysługuje na dowolny klimatyzator. O przyznaniu pieniędzy decydują wymagania programu, parametry urządzenia i sytuacja właściciela domu.
Przed zakupem warto dokładnie sprawdzić zasady, ponieważ błędny wybór sprzętu może oznaczać utratę możliwości uzyskania dofinansowania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.