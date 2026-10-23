Emerytury pójdą w górę od marca 2027. Ile więcej dostaniesz przy 2500, 3500 i 4500 zł? Sprawdzamy wyliczenia
Seniorzy mogą już przygotowywać się do kolejnej corocznej waloryzacji emerytur i rent. Zmiana nastąpi 1 marca 2027 roku i obejmie świadczenia wypłacane przez ZUS. Wysokość podwyżki nie będzie jednak jednakowa dla wszystkich. W Polsce obowiązuje waloryzacja procentowa, dlatego im wyższa emerytura, tym większa kwotowo podwyżka.
W aktualnych prognozach pojawia się wskaźnik 3,96 procent. To jeden z omawianych scenariuszy opartych na przewidywanym wzroście cen i wynagrodzeń. Ostateczna wartość będzie znana dopiero na początku 2027 roku, po opublikowaniu danych za cały 2026 rok.
Emerytura 2500, 3500 i 4500 zł. Tyle może wypłacić ZUS
Sprawdziliśmy, jak wyglądałaby marcowa waloryzacja przy założeniu wzrostu świadczeń o 3,96 procent.
|Obecna emerytura brutto
|Po waloryzacji
|Podwyżka miesięczna
|2500 zł
|2599,00 zł
|+99,00 zł
|3500 zł
|3638,60 zł
|+138,60 zł
|4500 zł
|4678,20 zł
|+178,20 zł
Wszystkie kwoty są wartościami brutto i mają charakter symulacji.
Osoba otrzymująca obecnie 2500 zł brutto mogłaby więc liczyć na podwyżkę o 99 zł miesięcznie.
Przy emeryturze wynoszącej 3500 zł brutto wzrost sięgnąłby 138,60 zł.
Z kolei senior pobierający 4500 zł brutto otrzymałby o 178,20 zł więcej miesięcznie.
W każdym przypadku rzeczywista kwota wypłacana na konto będzie zależała również od potrąceń podatkowych i składki zdrowotnej.
Nawet ponad 2100 zł więcej w ciągu roku
Warto spojrzeć na podwyżki także w ujęciu rocznym.
Przy założeniu, że świadczenie po waloryzacji będzie wypłacane przez pełne dwanaście miesięcy, różnice wyniosą:
|Obecna emerytura
|Wzrost miesięczny
|Wzrost w ciągu 12 miesięcy
|2500 zł
|99,00 zł
|1188,00 zł
|3500 zł
|138,60 zł
|1663,20 zł
|4500 zł
|178,20 zł
|2138,40 zł
Oznacza to, że senior z emeryturą 4500 zł brutto może w ciągu dwunastu miesięcy otrzymać ponad 2100 zł więcej niż przed podwyżką.
Trzeba jednak pamiętać, że w samym roku kalendarzowym 2027 waloryzacja będzie obowiązywać od marca, a więc przez dziesięć miesięcy. Powyższe kwoty pokazują pełny dwunastomiesięczny efekt podwyżki.
Czy waloryzacja może być wyższa?
Tak. Ostateczny wskaźnik zależy od sytuacji gospodarczej w 2026 roku.
W prognozach pojawiały się już różne wartości, między innymi 3,48 procent, 3,96 procent i 4,16 procent.
Różnice wynikają przede wszystkim ze zmieniających się przewidywań dotyczących inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń.
Dlatego warto porównać dwa scenariusze.
|Obecna emerytura
|Po wzroście o 3,48%
|Po wzroście o 4,16%
|2500 zł
|2587,00 zł
|2604,00 zł
|3500 zł
|3621,80 zł
|3645,60 zł
|4500 zł
|4656,60 zł
|4687,20 zł
W przypadku świadczenia wynoszącego 4500 zł różnica między tymi scenariuszami wynosi 30,60 zł miesięcznie.
Żadna z przedstawionych wartości nie jest jeszcze ostatecznie ustalonym wskaźnikiem waloryzacji na marzec 2027 roku.
Jak oblicza się waloryzację emerytur?
Mechanizm podwyższania świadczeń określają przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Przy ustalaniu wskaźnika bierze się pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku.
Uwzględniany jest wskaźnik dotyczący gospodarstw emerytów i rencistów albo wskaźnik ogólny, jeżeli jest korzystniejszy.
Do tej wartości dodaje się część realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Na 2027 rok rząd ustalił tę część na poziomie 20 procent realnego wzrostu płac.
Nie oznacza to podwyżki emerytur o 20 procent. Chodzi wyłącznie o jeden z elementów obliczenia końcowego wskaźnika.
Co z najniższą emeryturą? Może przekroczyć 2050 zł
Obecna minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto.
Przy waloryzacji o 3,96 procent wzrosłaby do około 2056,84 zł brutto.
Oznaczałoby to podwyżkę o 78,35 zł miesięcznie.
To istotna zmiana, ponieważ najniższa emerytura po raz pierwszy przekroczyłaby poziom 2000 zł brutto.
Ostateczna kwota zostanie jednak ustalona dopiero po ogłoszeniu rzeczywistego wskaźnika waloryzacji.
Czy seniorzy muszą składać wniosek?
Nie. Coroczna waloryzacja emerytur i rent odbywa się automatycznie.
Osoby pobierające świadczenia z ZUS nie muszą składać specjalnego wniosku ani odwiedzać placówki, aby otrzymać podwyżkę.
Zakład przeliczy świadczenia z urzędu.
Wyższe kwoty będą przysługiwać od 1 marca 2027 roku, a ich wypłata nastąpi zgodnie z obowiązującymi terminami.
Kiedy poznamy ostateczne kwoty?
Na dokładny wskaźnik trzeba jeszcze poczekać.
Decydujące będą dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w całym 2026 roku.
Ostateczne wyliczenia powinny być znane w lutym 2027 roku.
Dopiero wtedy będzie można z pewnością określić, ile wyniesie podwyżka dla osoby otrzymującej 2500, 3500 czy 4500 zł brutto.
Najważniejsze: przy prognozowanej waloryzacji o 3,96 procent emerytura 2500 zł wzrosłaby o 99 zł, świadczenie 3500 zł o 138,60 zł, a emerytura 4500 zł o 178,20 zł miesięcznie. Są to jednak szacunki, a nie zatwierdzone kwoty wypłat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.