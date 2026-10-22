Ta herbata to hit jesieni! Zrobisz ją w 10 minut za grosze. Pachnie obłędnie i rozgrzewa od pierwszego łyku

22 października 2026 23:26 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nie musisz wydawać kilkunastu złotych w kawiarni, żeby napić się pysznej jesiennej herbaty. Wystarczy jabłko, pomarańcza, odrobina imbiru i kilka przypraw, które prawdopodobnie masz już w kuchni. Ten aromatyczny napój ma wszystko, czego potrzeba jesiennemu hitowi: piękny kolor, cudowny zapach i wyjątkowy smak. A przygotowanie dwóch dużych porcji zajmuje zaledwie 10 minut!

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Jesienny hit, który przygotujesz we własnej kuchni

Kiedy za oknem robi się chłodno, trudno o coś przyjemniejszego niż kubek gorącej, pachnącej herbaty. Zwłaszcza takiej, w której słodycz jabłka łączy się z soczystą pomarańczą, korzennym cynamonem i lekko pikantnym imbirem.

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Nie potrzebujesz drogich syropów ani gotowych mieszanek. Domową herbatę w kawiarnianym stylu przygotujesz ze zwykłych, niedrogich składników.

Składniki na dwie duże porcje

  • 500 ml wody
  • 2 torebki czarnej herbaty
  • 1 małe jabłko
  • 1 pomarańcza
  • 3 plasterki świeżego imbiru
  • 1 laska cynamonu lub pół łyżeczki mielonego
  • 2–3 goździki
  • 2 łyżeczki miodu
  • opcjonalnie łyżka soku malinowego

Przygotowanie w 10 minut

1. Pokrój jabłko w cienkie plasterki, a pomarańczę na pół. Jedną połowę pokrój, z drugiej wyciśnij sok.

2. Zagotuj wodę z jabłkiem, imbirem, cynamonem i goździkami. Gotuj na małym ogniu przez 4–5 minut.

3. Zdejmij garnek z ognia, dodaj herbatę i zaparzaj przez 3 minuty.

4. Wyjmij torebki, dodaj sok i plasterki pomarańczy.

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5. Gdy napój nieco przestygnie, wymieszaj go z miodem. Dla intensywniejszego koloru możesz dodać odrobinę soku malinowego.

Przelej do szklanek, udekoruj pomarańczą i cynamonem. Gotowe!

Smakuje jak z kawiarni, a kosztuje niewiele

Największą zaletą tej herbaty jest to, że nie trzeba kupować specjalnych produktów. Jeśli masz w domu herbatę, jabłko, pomarańczę i kilka przypraw, większość składników już czeka w kuchni.

Napój można przygotować również w większym dzbanku, kiedy przychodzą goście. Pięknie wygląda w przezroczystych szklankach, a unoszący się aromat cynamonu i cytrusów natychmiast tworzy przytulną atmosferę.

Jeden prosty trik na jeszcze lepszy smak

Chcesz, żeby herbata pachniała niemal jak świeżo upieczona szarlotka? Dodaj do gotującego się naparu odrobinę wanilii.

Jabłko, cynamon i wanilia tworzą deserowe połączenie, które doskonale komponuje się z pomarańczą i imbirem.

Ta jesienna herbata to świetny sposób na małą przyjemność bez dużych wydatków. Dziesięć minut, kilka składników i masz w domu napój, który wygląda i smakuje jak z kawiarni.

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