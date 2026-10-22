Ta herbata to hit jesieni! Zrobisz ją w 10 minut za grosze. Pachnie obłędnie i rozgrzewa od pierwszego łyku
Nie musisz wydawać kilkunastu złotych w kawiarni, żeby napić się pysznej jesiennej herbaty. Wystarczy jabłko, pomarańcza, odrobina imbiru i kilka przypraw, które prawdopodobnie masz już w kuchni. Ten aromatyczny napój ma wszystko, czego potrzeba jesiennemu hitowi: piękny kolor, cudowny zapach i wyjątkowy smak. A przygotowanie dwóch dużych porcji zajmuje zaledwie 10 minut!
Jesienny hit, który przygotujesz we własnej kuchni
Kiedy za oknem robi się chłodno, trudno o coś przyjemniejszego niż kubek gorącej, pachnącej herbaty. Zwłaszcza takiej, w której słodycz jabłka łączy się z soczystą pomarańczą, korzennym cynamonem i lekko pikantnym imbirem.
Nie potrzebujesz drogich syropów ani gotowych mieszanek. Domową herbatę w kawiarnianym stylu przygotujesz ze zwykłych, niedrogich składników.
Składniki na dwie duże porcje
- 500 ml wody
- 2 torebki czarnej herbaty
- 1 małe jabłko
- 1 pomarańcza
- 3 plasterki świeżego imbiru
- 1 laska cynamonu lub pół łyżeczki mielonego
- 2–3 goździki
- 2 łyżeczki miodu
- opcjonalnie łyżka soku malinowego
Przygotowanie w 10 minut
1. Pokrój jabłko w cienkie plasterki, a pomarańczę na pół. Jedną połowę pokrój, z drugiej wyciśnij sok.
2. Zagotuj wodę z jabłkiem, imbirem, cynamonem i goździkami. Gotuj na małym ogniu przez 4–5 minut.
3. Zdejmij garnek z ognia, dodaj herbatę i zaparzaj przez 3 minuty.
4. Wyjmij torebki, dodaj sok i plasterki pomarańczy.
5. Gdy napój nieco przestygnie, wymieszaj go z miodem. Dla intensywniejszego koloru możesz dodać odrobinę soku malinowego.
Przelej do szklanek, udekoruj pomarańczą i cynamonem. Gotowe!
Smakuje jak z kawiarni, a kosztuje niewiele
Największą zaletą tej herbaty jest to, że nie trzeba kupować specjalnych produktów. Jeśli masz w domu herbatę, jabłko, pomarańczę i kilka przypraw, większość składników już czeka w kuchni.
Napój można przygotować również w większym dzbanku, kiedy przychodzą goście. Pięknie wygląda w przezroczystych szklankach, a unoszący się aromat cynamonu i cytrusów natychmiast tworzy przytulną atmosferę.
Jeden prosty trik na jeszcze lepszy smak
Chcesz, żeby herbata pachniała niemal jak świeżo upieczona szarlotka? Dodaj do gotującego się naparu odrobinę wanilii.
Jabłko, cynamon i wanilia tworzą deserowe połączenie, które doskonale komponuje się z pomarańczą i imbirem.
Ta jesienna herbata to świetny sposób na małą przyjemność bez dużych wydatków. Dziesięć minut, kilka składników i masz w domu napój, który wygląda i smakuje jak z kawiarni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.