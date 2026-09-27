Od poniedziałku Auchan oddaje klientom 50 zł. Trzeba spełnić dwa warunki
Auchan rozpoczyna w poniedziałek 28 września akcję, w której klienci mogą otrzymać e-bon o wartości 50 zł. Samo zrobienie zakupów nie wystarczy. Najpierw trzeba wydać minimum 200 zł, a następnie wrócić do sklepu w jednym z dwóch wyznaczonych dni i ponownie przygotować odpowiednio duży koszyk.
Promocje z bonami cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ pozwalają odzyskać część wydanych pieniędzy. W przypadku najnowszej akcji Auchan szczególnie ważne są jednak terminy oraz minimalna wartość zakupów.
Pierwsza część promocji potrwa od 28 września do 1 października 2026 roku. Klient, który w tym czasie zrobi zakupy za minimum 200 zł, otrzyma e-bon o wartości 50 zł na kolejną transakcję.
Na jeden paragon może zostać przyznany jeden bon.
Bon można wykorzystać tylko przez dwa dni
Otrzymanych 50 zł nie będzie można użyć w dowolnym terminie. Auchan wyznaczył na realizację e-bonu tylko dwa dni:
2 i 3 października 2026 roku.
To jednak niejedyny warunek. Podczas kolejnej wizyty klient musi ponownie zrobić zakupy za minimum 200 zł. Dopiero wtedy będzie mógł wykorzystać e-bon i obniżyć kwotę do zapłaty o 50 zł.
W praktyce oznacza to następujący mechanizm:
- Od 28 września do 1 października klient robi zakupy za co najmniej 200 zł.
- Otrzymuje e-bon o wartości 50 zł.
- Wraca do Auchan 2 albo 3 października.
- Przygotowuje kolejny koszyk o wartości minimum 200 zł.
- Wykorzystuje bon i obniża drugi rachunek o 50 zł.
Osoba, która nie wykorzysta dokumentu 2 lub 3 października, straci możliwość skorzystania z rabatu.
To nie jest 50 zł zwrotu za pierwszy paragon
Warto dokładnie wyjaśnić konstrukcję akcji. Auchan nie zwraca 50 zł w gotówce ani na konto bankowe. E-bon można przeznaczyć wyłącznie na następne zakupy spełniające warunki promocji.
Aby wykorzystać całą korzyść, trzeba więc kupić towary o łącznej wartości co najmniej 400 zł w dwóch osobnych transakcjach. Po użyciu bonu klient zapłaci za drugi koszyk minimum 150 zł, a łącznie za produkty warte 400 zł wyda 350 zł.
Nominalna oszczędność wyniesie 50 zł, czyli 12,5 proc. wartości obu wymaganych koszyków. Promocja będzie zatem najbardziej opłacalna dla rodzin i osób, które i tak planują większe zakupy w obu terminach.
Nie warto dobierać niepotrzebnych produktów wyłącznie po to, żeby przekroczyć wymagany próg.
Część produktów nie wlicza się do wymaganej kwoty
Regulamin przewiduje listę wyłączeń. Do kwoty potrzebnej do uzyskania i wykorzystania bonu nie są zaliczane między innymi:
- alkohol oraz produkty, których promowanie jest prawnie ograniczone,
- papierosy, e-papierosy i pozostałe wyroby tytoniowe,
- leki,
- mleko początkowe,
- zakłady i kupony do gier,
- karty przedpłacone i bony podarunkowe,
- doładowania telefoniczne,
- prasa,
- biżuteria,
- odżywki dla sportowców,
- torby zakupowe,
- kaucje i opłaty dotyczące opakowań.
Jeżeli w koszyku o wartości 220 zł znajdzie się 30 zł produktów wyłączonych, kwota kwalifikująca do promocji wyniesie tylko 190 zł. W takiej sytuacji klient może nie otrzymać e-bonu.
Promocja nie obowiązuje w każdym Auchan
Akcja obejmuje hipermarkety oraz wybrane supermarkety Auchan. Sieć zastrzega jednak wyjątki dotyczące konkretnych placówek.
Przed większymi zakupami warto sprawdzić regulamin, zapytać pracownika Punktu Obsługi Klienta albo upewnić się, czy przy wejściu do sklepu umieszczono informację o udziale placówki w promocji.
Warunki mogą być istotne szczególnie dla klientów supermarketów, ponieważ oferta nie obejmuje automatycznie każdego sklepu działającego pod szyldem Auchan.
Trzeba pilnować dwóch paragonów i dwóch terminów
Najnowsza akcja Auchan może przynieść realną oszczędność, ale tylko osobom, które dokładnie zaplanują zakupy. Najczęstsze błędy mogą polegać na:
- wydaniu mniej niż 200 zł na produkty kwalifikujące się do akcji,
- zgubieniu e-bonu,
- próbie wykorzystania go po 3 października,
- przygotowaniu drugiego koszyka o zbyt małej wartości,
- zrobieniu zakupów w placówce nieuczestniczącej w promocji.
Najkrócej: pierwsze zakupy za minimum 200 zł trzeba zrobić od poniedziałku 28 września do czwartku 1 października. Następnie należy wrócić 2 albo 3 października, ponownie wydać minimum 200 zł i dopiero wtedy wykorzystać e-bon o wartości 50 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.