Od poniedziałku wielka akcja w warszawskiej galerii. Rozdają jedzenie, karty podarunkowe i bilety
Galeria Młociny uruchamia w poniedziałek 28 września nową akcję dla klientów. Za zakupy w różnych sklepach będzie można zdobyć Karnet Bonusów, który odblokuje 24 specjalne oferty. Na liście znalazły się między innymi burgery i lody gratis, karty podarunkowe, promocje 1+1 oraz bilety do Suntago. Trzeba jednak zachować paragony i spełnić kilka warunków.
Akcja „Kupujesz? Zgarniasz Karnet i masz więcej!” potrwa od 28 września do 17 października 2026 roku. Została przygotowana z myślą o osobach robiących zakupy w sklepach i punktach działających na terenie Galerii Młociny.
Najważniejszym elementem promocji jest Karnet Bonusów. Nie jest to jeden kupon rabatowy, ale dostęp do zestawu 24 ofert przygotowanych przez najemców centrum handlowego.
Jak zdobyć Karnet Bonusów?
Podstawowym sposobem jest zrobienie zakupów za łącznie minimum 400 zł. Nie można jednak przedstawić jednego paragonu z jednego sklepu.
Warunki są następujące:
- łączna wartość zakupów musi wynieść minimum 400 zł,
- potrzebne są co najmniej dwa paragony,
- paragony muszą pochodzić z dwóch różnych sklepów,
- wartość jednego paragonu nie może być niższa niż 50 zł,
- dokumenty zakupu trzeba dodać w aplikacji Galerii Młociny.
Przykładowo klient może przedstawić paragon za 250 zł z jednego sklepu i za 150 zł z innego punktu. Dwa paragony po 200 zł również pozwolą osiągnąć wymagany próg.
Zakupy za 400 zł dokonane wyłącznie w jednym sklepie nie spełnią jednak warunku dotyczącego dwóch różnych najemców.
Karnet można zdobyć również za punkty
Galeria przewidziała także alternatywną możliwość. Karnet Bonusów będzie dostępny w Katalogu Nagród w aplikacji mobilnej za 10 punktów.
Przed zakupami warto więc sprawdzić stan konta w aplikacji. Może się okazać, że użytkownik posiada już punkty pozwalające odblokować karnet bez kompletowania paragonów o łącznej wartości 400 zł.
Jedzenie gratis, rabaty i bilety do Suntago
Po zdobyciu karnetu klient otrzyma dostęp do 24 ofert specjalnych. Galeria zapowiada między innymi:
- burgery gratis,
- darmowe lody,
- karty podarunkowe do wybranych sklepów,
- akcje typu 1+1,
- dodatkowe rabaty na zakupy,
- bilety do parku wodnego Suntago.
Dokładne warunki mogą być inne w przypadku każdego bonusu. Przykładowo gratis może wymagać zakupu konkretnego produktu, a rabat może obowiązywać dopiero po przekroczeniu określonej kwoty.
Przed skorzystaniem z wybranej oferty należy więc przeczytać jej opis w aplikacji.
Każdy bonus można wykorzystać tylko raz
Zdobycie karnetu nie oznacza, że z jednej atrakcji można korzystać bez ograniczeń. Każdą z 24 ofert specjalnych użytkownik może wykorzystać jeden raz.
Na realizację bonusów będzie więcej czasu niż na zdobycie samego karnetu. Akcja zakupowa zakończy się 17 października, ale odblokowane korzyści będzie można wykorzystywać do 30 listopada 2026 roku.
Nie warto jednak odkładać tego na ostatnią chwilę. Organizator zaznacza, że poszczególne oferty dostępne są do wyczerpania zapasów albo ustalonego limitu. O ich dostępności może decydować kolejność zgłoszeń.
Może się więc zdarzyć, że najbardziej atrakcyjne nagrody lub gratisy skończą się przed 30 listopada.
Punkt akcji będzie działał tylko w określonych godzinach
Specjalny punkt związany z promocją ma być dostępny od 28 września do 17 października w godzinach od 16:00 do 19:00. Zlokalizowano go przy wejściu głównym do Galerii Młociny.
Osoby zainteresowane udziałem powinny wcześniej pobrać aplikację galerii oraz zachowywać paragony. Szczególnie ważne jest, aby dokumenty były czytelne i pochodziły z dwóch różnych sklepów.
Nie warto kupować niepotrzebnych rzeczy dla samych bonusów
Promocja może być korzystna dla osób, które i tak planują większe zakupy, na przykład odzieży, obuwia, kosmetyków lub wyposażenia domu. Nie należy jednak wydawać 400 zł wyłącznie po to, aby otrzymać dostęp do gratisów.
Przed udziałem warto sprawdzić, które z 24 ofert rzeczywiście zostaną wykorzystane przez daną rodzinę. Jeżeli planowane zakupy pozwalają naturalnie przekroczyć wymagany próg, karnet może stanowić dodatkową korzyść.
Najkrócej: od poniedziałku 28 września klienci Galerii Młociny mogą zdobyć Karnet Bonusów za zakupy o wartości minimum 400 zł udokumentowane co najmniej dwoma paragonami z różnych sklepów. Karnet odblokuje 24 oferty, ale liczba części gratisów i nagród jest ograniczona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.