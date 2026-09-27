Zacznie się w poniedziałek. Znany sklep mocno obniża cenę mięsa, kilogram za 7,99 zł
Chata Polska przygotowała krótką promocję dla osób planujących mięsne zakupy. Od poniedziałku 28 września żeberka wieprzowe będzie można kupić za 7,99 zł za kilogram. Oferta potrwa zaledwie trzy dni i zakończy się w środę. Przy tak niskiej cenie produkt może wyprzedać się wcześniej w części sklepów.
Promocja została umieszczona w specjalnej gazetce pod hasłem „Po mięso? Tylko do Chaty!”. Oferta nie obejmuje całego tygodnia – obowiązuje wyłącznie od 28 do 30 września 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
Przecenionym produktem są żeberka wieprzowe określane w gazetce jako „żeberka trójkąty”. Cena wynosi:
7,99 zł za kilogram.
To oferta, która może zainteresować osoby robiące większe zakupy dla rodziny albo planujące przygotowanie obiadu na kilka dni.
Tylko trzy dni na skorzystanie z promocji
Akcja rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do środy. Nie oznacza to jednak, że produkt będzie dostępny w każdym sklepie do ostatniego dnia.
Mięso sprzedawane w promocyjnej cenie może występować w ograniczonej ilości. Dostępność będzie zależała między innymi od wielkości placówki, dostaw oraz zainteresowania klientów.
Przed wyjazdem do sklepu warto sprawdzić aktualną gazetkę właściwą dla swojej miejscowości albo zadzwonić bezpośrednio do wybranej placówki. Chata Polska działa w modelu franczyzowym, dlatego asortyment i dostępność części ofert mogą różnić się między sklepami.
Do czego można wykorzystać żeberka trójkąty?
Ten rodzaj mięsa nadaje się przede wszystkim do dłuższego pieczenia, duszenia i gotowania. Można wykorzystać go między innymi do przygotowania:
- żeberek pieczonych z cebulą i czosnkiem,
- mięsa w marynacie miodowo-musztardowej,
- żeberek duszonych w sosie,
- kapuśniaku,
- grochówki,
- fasolki po bretońsku,
- bulionu lub wywaru.
Przed zakupem warto zwrócić uwagę na proporcję mięsa do kości. Najtańsze opakowanie nie zawsze będzie najbardziej opłacalne, jeżeli duża część jego masy przypadnie na kości i tłuszcz.
Jak rozpoznać świeże mięso?
Żeberka powinny mieć naturalny, różowoczerwony kolor oraz neutralny zapach. Jeżeli są pakowane, należy sprawdzić termin przydatności, stan opakowania i temperaturę przechowywania.
Nie należy kupować produktu, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, nadmiernie napompowane albo znajduje się w nim podejrzanie dużo mętnego płynu. Po przyniesieniu zakupów do domu mięso trzeba jak najszybciej umieścić w lodówce.
Jeżeli żeberka nie zostaną przygotowane w terminie wskazanym na etykiecie, można je zamrozić zgodnie z zaleceniami producenta. Nie powinno się ponownie zamrażać surowego mięsa, które wcześniej zostało już rozmrożone.
Tania oferta nie zawsze oznacza konieczność robienia zapasów
Cena 7,99 zł za kilogram może zachęcać do kupienia większej ilości. Przed włożeniem kilku opakowań do koszyka warto jednak sprawdzić, czy w zamrażarce znajduje się wystarczająco dużo miejsca i czy mięso rzeczywiście zostanie wykorzystane.
Marnowanie części zakupów może szybko zniwelować oszczędność wynikającą z promocji. Najlepiej wcześniej zaplanować konkretne potrawy i podzielić mięso na porcje przeznaczone na jeden obiad.
Najkrócej: od poniedziałku 28 września do środy 30 września Chata Polska będzie sprzedawała żeberka trójkąty za 7,99 zł za kilogram. Oferta jest krótkoterminowa, a liczba produktów może być ograniczona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.