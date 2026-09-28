Pilny komunikat RCB po ataku Rosji. Ważny komunikat dla wszystkich Polaków

29 września 2026 00:19 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało najnowszy komunikat dotyczący sytuacji przy wschodniej granicy. Atak powietrzny na Ukrainę zakończył się, a według RCB obecnie nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Wiadomość odwołująca wcześniejsze ostrzeżenie została skierowana do odbiorców w województwach lubelskim i podkarpackim. Informację o odwołaniu alertu potwierdzają także najnowsze doniesienia medialne. 

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Mapa Polski z napisem pilne Fot. Warszawa w Pigułce
Fot. Warszawa w Pigułce.

To najnowsza aktualizacja po niespokojnym wieczorze na wschodzie kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało:

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„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”.

Komunikat ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców terenów, do których wcześniej kierowane były ostrzeżenia.

RCB: zagrożenie ustało

Jak wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wcześniejszy alert został uruchomiony w związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy.

Treść ostrzeżenia przekazano operatorom telefonii komórkowej, a także Polskiemu Radiu, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej oraz mediom społecznościowym.

W trakcie dystrybucji komunikatu RCB otrzymało jednak informację, że zagrożenie ustało.

Wysyłkę pierwotnego ostrzeżenia przerwano i rozpoczęto kampanię odwoławczą. Aktualne doniesienia potwierdzają, że alert o zakończeniu zagrożenia został rozesłany po wcześniejszym ostrzeżeniu związanym z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

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Niektórzy mogą dostać tylko wiadomość odwołującą alarm

RCB zwraca uwagę na nietypową sytuację, która może teraz wystąpić na telefonach mieszkańców.

Ponieważ sytuacja zmieniła się w trakcie rozsyłania pierwszego alertu, część osób może otrzymać zarówno ostrzeżenie, jak i późniejszą wiadomość o jego odwołaniu.

Inni mogą natomiast dostać wyłącznie komunikat informujący o ustaniu zagrożenia, mimo że wcześniej na ich telefon nie dotarł pierwotny alert.

RCB tłumaczy, że wynika to z konieczności jak najszybszego przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnej sytuacji.

Alert dotyczył Lubelszczyzny i Podkarpacia

Wcześniejszy komunikat trafił do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB ostrzegało w nim przed rosyjskim atakiem powietrznym prowadzonym na terytorium Ukrainy i informowało o operowaniu polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP.

Teraz najważniejsza informacja brzmi: RCB podało, że zagrożenie dla Polski ustało.

To ważne: nie ma obecnie zagrożenia na terenie Polski

Najnowszego komunikatu nie należy interpretować jako informacji o ataku na Polskę.

Jest dokładnie odwrotnie – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę i braku zagrożenia na terytorium naszego kraju.

W ostatnich dniach RCB stosuje rozróżnienie pomiędzy komunikatami dotyczącymi rosyjskich ataków na Ukrainę a alertem oznaczającym bezpośrednie zagrożenie na terytorium Polski. W tym drugim przypadku treść wiadomości jest znacznie bardziej stanowcza i nakazuje znalezienie bezpiecznego miejsca oraz stosowanie się do poleceń służb.

Na tę chwilę obowiązuje najnowsza informacja RCB: atak powietrzny na Ukrainę zakończył się, a na terenie Polski nie ma zagrożenia.

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