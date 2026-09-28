Pilny komunikat RCB po ataku Rosji. Ważny komunikat dla wszystkich Polaków
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało najnowszy komunikat dotyczący sytuacji przy wschodniej granicy. Atak powietrzny na Ukrainę zakończył się, a według RCB obecnie nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Wiadomość odwołująca wcześniejsze ostrzeżenie została skierowana do odbiorców w województwach lubelskim i podkarpackim. Informację o odwołaniu alertu potwierdzają także najnowsze doniesienia medialne.
To najnowsza aktualizacja po niespokojnym wieczorze na wschodzie kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało:
„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”.
Komunikat ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców terenów, do których wcześniej kierowane były ostrzeżenia.
RCB: zagrożenie ustało
Jak wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wcześniejszy alert został uruchomiony w związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy.
Treść ostrzeżenia przekazano operatorom telefonii komórkowej, a także Polskiemu Radiu, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej oraz mediom społecznościowym.
W trakcie dystrybucji komunikatu RCB otrzymało jednak informację, że zagrożenie ustało.
Wysyłkę pierwotnego ostrzeżenia przerwano i rozpoczęto kampanię odwoławczą. Aktualne doniesienia potwierdzają, że alert o zakończeniu zagrożenia został rozesłany po wcześniejszym ostrzeżeniu związanym z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
Niektórzy mogą dostać tylko wiadomość odwołującą alarm
RCB zwraca uwagę na nietypową sytuację, która może teraz wystąpić na telefonach mieszkańców.
Ponieważ sytuacja zmieniła się w trakcie rozsyłania pierwszego alertu, część osób może otrzymać zarówno ostrzeżenie, jak i późniejszą wiadomość o jego odwołaniu.
Inni mogą natomiast dostać wyłącznie komunikat informujący o ustaniu zagrożenia, mimo że wcześniej na ich telefon nie dotarł pierwotny alert.
RCB tłumaczy, że wynika to z konieczności jak najszybszego przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnej sytuacji.
Alert dotyczył Lubelszczyzny i Podkarpacia
Wcześniejszy komunikat trafił do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB ostrzegało w nim przed rosyjskim atakiem powietrznym prowadzonym na terytorium Ukrainy i informowało o operowaniu polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP.
Teraz najważniejsza informacja brzmi: RCB podało, że zagrożenie dla Polski ustało.
To ważne: nie ma obecnie zagrożenia na terenie Polski
Najnowszego komunikatu nie należy interpretować jako informacji o ataku na Polskę.
Jest dokładnie odwrotnie – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę i braku zagrożenia na terytorium naszego kraju.
W ostatnich dniach RCB stosuje rozróżnienie pomiędzy komunikatami dotyczącymi rosyjskich ataków na Ukrainę a alertem oznaczającym bezpośrednie zagrożenie na terytorium Polski. W tym drugim przypadku treść wiadomości jest znacznie bardziej stanowcza i nakazuje znalezienie bezpiecznego miejsca oraz stosowanie się do poleceń służb.
Na tę chwilę obowiązuje najnowsza informacja RCB: atak powietrzny na Ukrainę zakończył się, a na terenie Polski nie ma zagrożenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.