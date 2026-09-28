Biedronka odpala potężną promocję tylko na jeden dzień. Kupujesz jedną, drugą dostajesz gratis
We wtorek 29 września Biedronka uruchamia jednodniową promocję, która może zainteresować przede wszystkim osoby kupujące kawę na zapas. Przy zakupie dwóch kilogramowych opakowań kawy ziarnistej Dallmayr Home Barista jedno z nich można otrzymać gratis. Regularna cena jednego opakowania bez karty wynosi 79,99 zł. Oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień i wymaga karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Biedronka przygotowała kolejną mocną promocję na końcówkę września. Tym razem sieć przecenia produkt, którego regularna cena jest na tyle wysoka, że przy mechanizmie 1+1 gratis oszczędność może być bardzo duża.
Promocja rusza we wtorek 29 września i – zgodnie z materiałem reklamowym sieci – obowiązuje tylko tego dnia.
Kilogram kawy gratis
Akcją objęta jest kawa ziarnista Dallmayr Home Barista w opakowaniach 1 kg.
Do wyboru są dwa warianty:
Caffè Crema Dolce oraz Caffè Crema Forte.
Mechanizm promocji to 1+1 gratis. Oznacza to, że przy spełnieniu warunków akcji klient kupujący dwa opakowania otrzyma jedno z nich bez dodatkowej opłaty.
Cena jednego opakowania bez karty Moja Biedronka wynosi 79,99 zł.
Oszczędność może wynieść niemal 80 zł
Gdyby dwa opakowania kupić w podanej cenie regularnej bez promocji, rachunek wyniósłby:
2 × 79,99 zł = 159,98 zł.
Przy mechanizmie 1+1 gratis klient płaci za jedno opakowanie, a drugie otrzymuje gratis.
Oznacza to 79,99 zł za 2 kg kawy, czyli efektywnie około:
40 zł za kilogram.
Różnica względem zakupu dwóch opakowań po wskazanej cenie bez karty wynosi aż 79,99 zł.
Jest jeden ważny warunek
Nie wystarczy jednak po prostu włożyć dwóch opakowań do koszyka.
Promocja przeznaczona jest dla klientów korzystających z karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.
Sieć wprowadziła również limit.
Dziennie na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie cztery opakowania kawy w ramach promocji.
Przy czterech opakowaniach oznacza to możliwość skorzystania z mechanizmu 1+1 dwukrotnie, zgodnie ze szczegółowymi zasadami akcji.
Tylko we wtorek 29 września
W tym przypadku szczególnie istotny jest termin. Na materiale Biedronki widnieje wyraźna informacja:
„Oferta tylko 29.09”.
Nie jest to więc promocja obowiązująca przez cały tydzień. Klienci zainteresowani zakupem Dallmayr Home Barista mają na skorzystanie z niej jeden dzień – wtorek 29 września.
Przy takiej cenie różnica jest znacząca: zamiast niemal 160 zł za dwa kilogramy kawy, w ramach promocji można zapłacić 79,99 zł, pod warunkiem spełnienia zasad akcji.
To jedna z tych promocji, przy których mechanizm „gratis” rzeczywiście przekłada się na dużą kwotę pozostającą w portfelu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.