Pilny wypadek w Warszawie. Zderzenie dwóch samochodów, są osoby poszkodowane
Do wypadku doszło teraz na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Powstańców Śląskich w Warszawie. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Poszkodowane zostały dwie osoby, jedna z nich ma zostać przewieziona do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
Do zdarzenia doszło na Bemowie, na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Powstańców Śląskich. Zderzyły się dwa samochody osobowe.
Według informacji z miejsca zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich ma zostać zabrana do szpitala.
Kilka zespołów ratowników na miejscu
Na miejsce szybko skierowano służby. W działaniach uczestniczą dwa zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Pomocy udziela również znajdujący się na miejscu prywatny zespół ratowników medycznych KAM-MED Ratownictwo Medyczne.
Okoliczności i dokładny przebieg zderzenia będą ustalane.
Kierowcy przejeżdżający przez rejon skrzyżowania Wrocławskiej i Powstańców Śląskich powinni zachować szczególną ostrożność i liczyć się z możliwymi utrudnieniami w ruchu w związku z prowadzonymi działaniami ratunkowymi.
To informacja bieżąca. Artykuł będziemy aktualizować po uzyskaniu kolejnych informacji z miejsca zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.