Pilny wypadek w Warszawie. Zderzenie dwóch samochodów, są osoby poszkodowane

28 września 2026 23:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do wypadku doszło teraz na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Powstańców Śląskich w Warszawie. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Poszkodowane zostały dwie osoby, jedna z nich ma zostać przewieziona do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

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Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Do zdarzenia doszło na Bemowie, na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Powstańców Śląskich. Zderzyły się dwa samochody osobowe.

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Według informacji z miejsca zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich ma zostać zabrana do szpitala.

Kilka zespołów ratowników na miejscu

Na miejsce szybko skierowano służby. W działaniach uczestniczą dwa zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Pomocy udziela również znajdujący się na miejscu prywatny zespół ratowników medycznych KAM-MED Ratownictwo Medyczne.

Okoliczności i dokładny przebieg zderzenia będą ustalane.

Kierowcy przejeżdżający przez rejon skrzyżowania Wrocławskiej i Powstańców Śląskich powinni zachować szczególną ostrożność i liczyć się z możliwymi utrudnieniami w ruchu w związku z prowadzonymi działaniami ratunkowymi.

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To informacja bieżąca. Artykuł będziemy aktualizować po uzyskaniu kolejnych informacji z miejsca zdarzenia.

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