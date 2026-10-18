Od poniedziałku klienci ruszą do Biedronki. Drugi produkt za 1 zł, a to nie koniec okazji. Trzeba znać warunki
Poniedziałek, 19 października, przyniesie kolejne okazje dla klientów Biedronki. Sieć przygotowała nową ofertę artykułów do domu, a w sklepie internetowym Biedronka Home trwa akcja, w której drugi, tańszy produkt można kupić za symboliczną złotówkę. Jest jednak ważny szczegół: promocje mają różne terminy i nie wszystkie obowiązują w sklepach stacjonarnych.
Drugi produkt za 1 zł. Biedronka potwierdza promocję
W Biedronka Home trwa akcja promocyjna, w której przy zakupie produktów objętych ofertą można dobrać drugi, tańszy za 1 zł.
Promocja rozpoczęła się 10 października i ma obowiązywać do 30 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
To oznacza, że klienci planujący zakupy w poniedziałek, 19 października, nadal mogą skorzystać z akcji, o ile interesujące ich produkty pozostają dostępne.
Najważniejsze jest jednak sprawdzenie oznaczeń produktów i szczegółowych zasad. Oferta dotyczy wybranego asortymentu sklepu internetowego Biedronka Home, a nie wszystkich artykułów sprzedawanych przez sieć.
Od 19 października rusza także nowa oferta do domu
To nie koniec propozycji na początek tygodnia. Od poniedziałku Biedronka zapowiada nową ofertę artykułów przemysłowych.
W gazetce „Hity i inspiracje” znalazły się między innymi akcesoria kuchenne, wyposażenie domu, dekoracje oraz produkty przydatne podczas codziennych prac.
Jedną z propozycji są patelnie Florina w cenie 29,99 zł. W ofercie znalazły się także wybrane modele za 34,99 zł.
Nowa gazetka obejmuje kilkadziesiąt stron produktów, przy czym terminy sprzedaży poszczególnych artykułów mogą się różnić.
Nie tylko złotówka. Biedronka ma kolejne akcje
W sklepie internetowym sieci obowiązują również inne promocje.
Do 30 października trwa oferta pozwalająca dobrać drugi, tańszy produkt za 1 zł spośród artykułów objętych akcją.
Do końca października zapowiedziano także wyprzedaż ostatnich sztuk wybranych produktów z rabatami sięgającymi 70 procent.
Z kolei wybrane artykuły ogrodowe i warsztatowe zostały objęte obniżkami do 50 procent, z terminem obowiązywania do 31 października.
W każdym przypadku ostateczna cena i możliwość skorzystania z promocji zależą od konkretnego produktu oraz jego dostępności.
Jest ważny haczyk. Nie wszystkie okazje znajdziesz przy kasie
Klienci powinni zwrócić uwagę na różnicę między ofertą sklepów stacjonarnych Biedronka a promocjami Biedronka Home.
Akcje internetowe nie muszą obowiązywać w placówkach stacjonarnych. Część produktów dostępna jest wyłącznie online, a niektóre promocje kończą się wcześniej po wyczerpaniu zapasów.
Dlatego przed zakupami warto sprawdzić, czy wybrany produkt jest objęty akcją oraz czy cena promocyjna nalicza się w koszyku.
Poniedziałek 19 października będzie początkiem nowej oferty artykułów do domu, ale z części promocji Biedronka Home można korzystać już teraz.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.