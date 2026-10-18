Od poniedziałku Lidl obniża ceny nawet o 40 procent. Sprzęt Parkside za 47,90 zł, a to dopiero początek
Lidl przygotował nową ofertę na poniedziałek, 19 października. W sklepach pojawią się narzędzia Parkside, a wybrane urządzenia będzie można kupić nawet o 40 procent taniej. Wśród propozycji znalazły się akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów za 47,90 zł, podkaszarka spalinowa za 299 zł oraz reflektor roboczy za 49,99 zł. To okazja szczególnie dla osób, które planują jesienne porządki wokół domu.
Lidl rusza z promocjami od poniedziałku. Nawet 40 procent taniej
Od 19 października Lidl wprowadzi nową ofertę produktów marki Parkside. W katalogu znalazły się urządzenia do prac ogrodowych, narzędzia i wyposażenie przydatne podczas remontów.
Jedną z najbardziej wyróżniających się propozycji są akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów za 47,90 zł. Według gazetki cenę obniżono o 40 procent.
Takie urządzenie może przydać się podczas przycinania obrzeży trawnika oraz drobnych prac pielęgnacyjnych w ogrodzie.
Promocja pojawia się w okresie, kiedy wielu właścicieli domów przygotowuje działki i ogrody do zimy.
Podkaszarka spalinowa za 299 zł. Lidl przecenia kolejne urządzenie
W ofercie znalazła się również podkaszarka spalinowa Parkside.
Cena promocyjna wynosi 299 zł, co według katalogu oznacza obniżkę o 21 procent.
To propozycja dla osób szukających urządzenia do koszenia trawy w miejscach, do których trudno dotrzeć zwykłą kosiarką.
Przed zakupem warto sprawdzić parametry techniczne, wyposażenie zestawu oraz wymagania dotyczące eksploatacji urządzenia.
Reflektor za mniej niż 50 zł. Przyda się jesienią
Kolejną propozycją jest reflektor roboczy Parkside o strumieniu świetlnym 2000 lumenów.
Urządzenie wyceniono na 49,99 zł.
Reflektor może być przydatny podczas prac w garażu, warsztacie lub pomieszczeniach gospodarczych, zwłaszcza jesienią, kiedy dni stają się coraz krótsze.
W katalogu znalazł się również reflektor solarny LED Livarno za 69,30 zł, przeceniony o 30 procent.
Nie tylko narzędzia. Lidl przygotował również odzież roboczą
Nowa oferta obejmuje także produkty przeznaczone do pracy na zewnątrz.
Męska bluza polarowa Parkside będzie kosztować 59,99 zł, podobnie jak ocieplane spodnie robocze tej marki.
To produkty, które mogą zainteresować osoby wykonujące prace remontowe, porządkowe i ogrodowe w chłodniejszych miesiącach.
Ile kosztuje sprzęt Parkside od poniedziałku?
|Produkt
|Cena promocyjna
|Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów
|47,90 zł
|Podkaszarka spalinowa
|299 zł
|Reflektor roboczy 2000 lm
|49,99 zł
|Bluza polarowa męska
|59,99 zł
|Ocieplane spodnie robocze
|59,99 zł
|Reflektor solarny LED Livarno
|69,30 zł
Klienci mają ograniczony czas
Katalog Lidla obejmuje okres od 19 do 24 października 2026 roku.
Trzeba jednak pamiętać, że dostępność produktów może zależeć od sklepu i stanów magazynowych. Wybrane artykuły są oferowane do wyczerpania zapasów.
Osoby zainteresowane konkretnym urządzeniem powinny przed zakupami sprawdzić aktualną gazetkę oraz dostępność towaru.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.