Od poniedziałku ruszają planowane wyłączenia prądu. Mieszkańcy kilku dzielnic Warszawy powinni się przygotować
Już od poniedziałku, 20 lipca, w kilku dzielnicach Warszawy rozpoczną się planowane wyłączenia energii elektrycznej. Przerwy w dostawie prądu są związane z rozbudową i modernizacją sieci energetycznej oraz likwidacją złączy kablowych. Warto wcześniej przygotować latarki, naładować powerbanki i sprawdzić, czy planowane prace nie obejmują także Twojego adresu.
Operator zapowiedział, że wyłączenia będą prowadzone etapami od 20 do 23 lipca i obejmą między innymi Mokotów, Pragę-Południe oraz Wawer.
Gdzie zabraknie prądu?
Poniedziałek, 20 lipca
- ul. Telewizyjna 34 – godz. 9:00–16:00 (rozbudowa sieci),
- ul. Poprawna 159, 161, 168 i 170 – godz. 7:30–13:00 (likwidacja złącza kablowego).
Wtorek, 21 lipca
- ul. Bażancia 27
- ul. Kuropatwy (wybrane numery)
- ul. Synogarlicy (wybrane numery)
Przerwa potrwa od 8:00 do 16:00. Powodem jest przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia.
Środa, 22 lipca
Prace obejmą m.in.:
- ul. Kamionkowską 9 – godz. 7:00–18:00,
- ul. Artura Grottgera 12A,
- ul. Belwederską 19 – godz. 7:00–16:00,
- kolejne adresy przy ul. Bażanciej, Kuropatwy, Perliczej, Synogarlicy i Zakręt – godz. 8:00–14:00.
Czwartek, 23 lipca
Wyłączenia zaplanowano przy:
- ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 96/98,
- ul. Mieczysława Karłowicza 17–18.
Przerwa potrwa od 9:00 do 16:00 i związana jest z rozbudową oraz modernizacją sieci.
Lepiej przygotować się wcześniej
Choć wyłączenia są planowane, mogą utrudnić codzienne funkcjonowanie. Przed rozpoczęciem prac warto:
- naładować telefony, laptopy i powerbanki,
- przygotować świece lub latarki na wypadek przedłużenia prac,
- odłączyć od prądu wrażliwy sprzęt elektroniczny,
- sprawdzić, czy planowane wyłączenie nie obejmuje miejsca pracy lub domu.
Operator zaznacza, że harmonogram może ulec zmianie, a planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszego powiadomienia. Dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące swojego rejonu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.