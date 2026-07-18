Od poniedziałku ruszają planowane wyłączenia prądu. Mieszkańcy kilku dzielnic Warszawy powinni się przygotować

18 lipca 2026 22:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Już od poniedziałku, 20 lipca, w kilku dzielnicach Warszawy rozpoczną się planowane wyłączenia energii elektrycznej. Przerwy w dostawie prądu są związane z rozbudową i modernizacją sieci energetycznej oraz likwidacją złączy kablowych. Warto wcześniej przygotować latarki, naładować powerbanki i sprawdzić, czy planowane prace nie obejmują także Twojego adresu.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Operator zapowiedział, że wyłączenia będą prowadzone etapami od 20 do 23 lipca i obejmą między innymi Mokotów, Pragę-Południe oraz Wawer.

Zobacz również:

Gdzie zabraknie prądu?

Poniedziałek, 20 lipca

  • ul. Telewizyjna 34 – godz. 9:00–16:00 (rozbudowa sieci),
  • ul. Poprawna 159, 161, 168 i 170 – godz. 7:30–13:00 (likwidacja złącza kablowego).

Wtorek, 21 lipca

  • ul. Bażancia 27
  • ul. Kuropatwy (wybrane numery)
  • ul. Synogarlicy (wybrane numery)

Przerwa potrwa od 8:00 do 16:00. Powodem jest przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia.

Środa, 22 lipca

Prace obejmą m.in.:

  • ul. Kamionkowską 9 – godz. 7:00–18:00,
  • ul. Artura Grottgera 12A,
  • ul. Belwederską 19 – godz. 7:00–16:00,
  • kolejne adresy przy ul. Bażanciej, Kuropatwy, Perliczej, Synogarlicy i Zakręt – godz. 8:00–14:00.

Czwartek, 23 lipca

Wyłączenia zaplanowano przy:

  • ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 96/98,
  • ul. Mieczysława Karłowicza 17–18.

Przerwa potrwa od 9:00 do 16:00 i związana jest z rozbudową oraz modernizacją sieci.

Lepiej przygotować się wcześniej

Choć wyłączenia są planowane, mogą utrudnić codzienne funkcjonowanie. Przed rozpoczęciem prac warto:

Zobacz również:

  • naładować telefony, laptopy i powerbanki,
  • przygotować świece lub latarki na wypadek przedłużenia prac,
  • odłączyć od prądu wrażliwy sprzęt elektroniczny,
  • sprawdzić, czy planowane wyłączenie nie obejmuje miejsca pracy lub domu.

Operator zaznacza, że harmonogram może ulec zmianie, a planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszego powiadomienia. Dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące swojego rejonu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna