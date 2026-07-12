Od poniedziałku ruszają planowane wyłączenia prądu w Warszawie. Mieszkańcy powinni przygotować się na wielogodzinne przerwy

12 lipca 2026 16:25 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Już od poniedziałku, 13 lipca, w kilku warszawskich dzielnicach rozpoczną się planowane wyłączenia energii elektrycznej. Operator sieci zapowiedział prace związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury, co oznacza, że mieszkańcy wybranych ulic przez kilka godzin pozostaną bez prądu.

Słupy energetyczne. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Gdzie zabraknie energii?

Najbliższe wyłączenia obejmą m.in.:

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13 lipca (poniedziałek)

  • ul. Starozaciszańska 5 – godz. 9:00–15:00 (rozbudowa sieci),
  • ul. Jana Miklaszewskiego 11 – godz. 8:00–18:00 (modernizacja sieci i wymiana rozdzielni nN),
  • ul. Rosy 39S – godz. 8:00–13:00 (rozbudowa sieci).

14 lipca (wtorek)

  • ul. Strzygłowska 56D–56H oraz 58A–58K – godz. 8:00–16:00 (rozbudowa sieci kablowej),
  • ul. Józefa Siemieńskiego 21 i 23 – godz. 7:00–16:00 (naprawa kabla nN).

15 lipca (środa)

  • ul. Benedykta Dybowskiego 7 – godz. 8:00–18:00 (modernizacja sieci i wymiana rozdzielni nN).

Warto przygotować się wcześniej

Przed rozpoczęciem planowanych prac warto:

  • naładować telefony komórkowe, laptopy i powerbanki,
  • zabezpieczyć urządzenia elektroniczne,
  • zaplanować korzystanie z pralki, piekarnika czy zmywarki przed wyłączeniem zasilania,
  • przygotować latarkę na wypadek przedłużenia prac.

Powodem są modernizacje sieci

Planowane przerwy w dostawie energii wynikają z prowadzonych prac modernizacyjnych i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz niezawodności dostaw prądu.

Operator przypomina, że harmonogram może ulec zmianie, a planowane wyłączenia – w uzasadnionych przypadkach – mogą zostać skrócone lub odwołane. Mieszkańcy powinni na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące swojej okolicy.

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