Od poniedziałku ruszają planowane wyłączenia prądu w Warszawie. Mieszkańcy powinni przygotować się na wielogodzinne przerwy
Już od poniedziałku, 13 lipca, w kilku warszawskich dzielnicach rozpoczną się planowane wyłączenia energii elektrycznej. Operator sieci zapowiedział prace związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury, co oznacza, że mieszkańcy wybranych ulic przez kilka godzin pozostaną bez prądu.
Gdzie zabraknie energii?
Najbliższe wyłączenia obejmą m.in.:
13 lipca (poniedziałek)
- ul. Starozaciszańska 5 – godz. 9:00–15:00 (rozbudowa sieci),
- ul. Jana Miklaszewskiego 11 – godz. 8:00–18:00 (modernizacja sieci i wymiana rozdzielni nN),
- ul. Rosy 39S – godz. 8:00–13:00 (rozbudowa sieci).
14 lipca (wtorek)
- ul. Strzygłowska 56D–56H oraz 58A–58K – godz. 8:00–16:00 (rozbudowa sieci kablowej),
- ul. Józefa Siemieńskiego 21 i 23 – godz. 7:00–16:00 (naprawa kabla nN).
15 lipca (środa)
- ul. Benedykta Dybowskiego 7 – godz. 8:00–18:00 (modernizacja sieci i wymiana rozdzielni nN).
Warto przygotować się wcześniej
Przed rozpoczęciem planowanych prac warto:
- naładować telefony komórkowe, laptopy i powerbanki,
- zabezpieczyć urządzenia elektroniczne,
- zaplanować korzystanie z pralki, piekarnika czy zmywarki przed wyłączeniem zasilania,
- przygotować latarkę na wypadek przedłużenia prac.
Powodem są modernizacje sieci
Planowane przerwy w dostawie energii wynikają z prowadzonych prac modernizacyjnych i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz niezawodności dostaw prądu.
Operator przypomina, że harmonogram może ulec zmianie, a planowane wyłączenia – w uzasadnionych przypadkach – mogą zostać skrócone lub odwołane. Mieszkańcy powinni na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące swojej okolicy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.