Od poniedziałku szturm na Biedronkę! Popularne produkty aż 70 proc. taniej. Klienci muszą znać jeden warunek
Biedronka szykuje mocną promocję na początek tygodnia. Od poniedziałku 19 października klienci będą mogli kupić popularne produkty marki Tarczyński z rabatem sięgającym 70 procent. Oferta obejmuje między innymi kabanosy, parówki i przekąski mięsne. Jest jednak haczyk: obniżka dotyczy drugiego, tańszego produktu, a sieć wprowadziła dzienny limit zakupów.
Biedronka odpala wielką promocję. Drugi produkt aż 70 proc. taniej
Od poniedziałku 19 października w sklepach Biedronka rusza akcja promocyjna, która może zainteresować osoby regularnie kupujące wędliny i przekąski mięsne.
Tym razem sieć przecenia wszystkie paczkowane produkty marki Tarczyński objęte ofertą. Klienci mogą wybierać spośród różnych rodzajów kabanosów, parówek oraz innych pakowanych wyrobów producenta.
Mechanizm promocji jest prosty: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony o 70 procent.
To oznacza, że nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań. Produkty można dowolnie mieszać w ramach akcji.
Można sporo zaoszczędzić. Tak działa promocja
Przykładowo, jeśli klient wybierze dwa produkty kosztujące po 10 zł, za pierwszy zapłaci pełną cenę, a za drugi tylko 3 zł.
Zamiast 20 zł wyda więc 13 zł, oszczędzając 7 zł.
Przy zakupie produktów w różnych cenach rabat zostanie naliczony od tańszego z nich.
Warto o tym pamiętać, ponieważ hasło „70 proc. taniej” nie oznacza, że wszystkie produkty Tarczyński będą przecenione o 70 procent.
Rabat dotyczy drugiego, tańszego produktu przy zakupie dwóch sztuk.
Jest ważny warunek. Bez karty nie będzie rabatu
Aby skorzystać z promocji, konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci.
Klienci, którzy nie zeskanują karty albo nie skorzystają z aplikacji, nie otrzymają rabatu na zasadach przewidzianych w ofercie.
Sieć wprowadziła również ograniczenie liczby produktów.
Dzienny limit wynosi 12 sztuk, w tym maksymalnie sześć produktów z rabatem, na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ciągu jednego dnia można skorzystać z promocji maksymalnie sześć razy, kupując po dwa produkty.
Nie wszystkie wędliny obejmuje oferta
Ważne jest również to, że promocja dotyczy produktów paczkowanych.
Nie obejmuje wyrobów sprzedawanych na wagę przy tradycyjnej ladzie wędliniarskiej.
Przed zakupami warto więc sprawdzić oznaczenia produktów na sklepowych półkach i upewnić się, że wybrane opakowania uczestniczą w akcji.
Do kiedy można kupować taniej?
Promocja rozpocznie się w poniedziałek 19 października i potrwa do soboty 24 października 2026 roku.
Klienci mają zatem sześć dni na skorzystanie z obniżki.
To jedna z ofert, przy których największe znaczenie mają szczegóły regulaminu. Rabat może być atrakcyjny, ale trzeba pamiętać o zakupie dwóch produktów, karcie lojalnościowej i dziennym limicie.
Najważniejsze: od poniedziałku drugi, tańszy paczkowany produkt Tarczyński kosztuje o 70 procent mniej. Oferta obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i potrwa do 24 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.