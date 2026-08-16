Od poniedziałku wielka fala promocji w Biedronce. 5+5 gratis, drugi produkt za 1 zł i lody za 99 groszy
Biedronka rozpoczyna nowy tydzień od serii mocnych promocji. Od poniedziałku 17 sierpnia klienci mogą skorzystać między innymi z akcji 5+5 gratis, 3+3 gratis i 1+1 gratis. Pojawiają się również oferty, w których drugi produkt kosztuje zaledwie 1 zł, choć jego regularna cena może przekraczać 20 zł. Trzeba jednak uważać na warunki, bo przy części okazji niezbędna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
To może być jeden z tych poniedziałków, kiedy przed sklepowymi półkami zrobi się wyjątkowo tłoczno. Sieć przygotowała promocje obejmujące zarówno żywność i słodycze, jak i kosmetyki oraz chemię gospodarczą. Największe oszczędności pojawiają się przy zakupie kilku sztuk tego samego produktu.
5+5 gratis w Biedronce. Połowa produktów bez dodatkowej opłaty
Jednym z najmocniejszych punktów nowej oferty jest mechanizm 5+5 gratis. Zasada jest prosta: klient bierze 10 produktów objętych akcją, ale płaci tylko za 5 zgodnie z zasadami promocji.
Oferta obejmuje między innymi przyprawy Kamis w saszetkach. W tym przypadku konieczne jest skorzystanie z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Podobna promocja obejmuje wafelki Prince Polo 38-45 g. Również tutaj warunkiem jest udział w programie Moja Biedronka.
Jest też propozycja dla klientów, którzy nie korzystają z programu lojalnościowego. Akcja 5+5 gratis na słodycze Chupa Chups ma być dostępna bez konieczności używania karty lub aplikacji.
Drugi produkt za 1 zł. Tu można zaoszczędzić najwięcej
Jeszcze większe zainteresowanie może wywołać mechanizm, w którym drugi produkt kosztuje tylko 1 zł. Szczególnie że wśród objętych nim artykułów znajdują się produkty, których regularne ceny przekraczają 20 zł.
Posiadacze karty Moja Biedronka mogą w ten sposób kupić między innymi kosmetyki do pielęgnacji włosów Elseve. Przy zakupie dwóch produktów drugi objęty promocją kosztuje symboliczną złotówkę.
Podobną ofertę przygotowano na lakiery do włosów Taft 250 ml. Właśnie w przypadku droższych kosmetyków różnica pomiędzy ceną regularną a promocyjną może być najbardziej odczuwalna dla domowego budżetu.
Ciastka, passata i żele także w promocji
Lista produktów oferowanych w podobnym mechanizmie jest znacznie dłuższa. Wśród nich znalazły się mieszanka ciastek kruchych Bonitki 900 g, passata Culineo 700 g, ciastka Prymuski Bonitki 500 g oraz żele pod prysznic Linda 400 ml.
W przypadku części tych promocji nie będzie konieczne korzystanie z karty Moja Biedronka. To ważne, ponieważ zasady poszczególnych akcji różnią się między sobą i samo włożenie dwóch produktów do koszyka nie zawsze gwarantuje naliczenie rabatu.
3+3 gratis i aż 8+4 gratis
Biedronka nie ogranicza się do jednego rodzaju promocji. Od 17 sierpnia klienci znajdą również rogaliki 7Days w akcji 3+3 gratis.
Jeszcze większej liczby produktów wymaga oferta dotycząca wody. Sieć zapowiada mechanizm 8+4 gratis na wszystkie wody. Może to zainteresować przede wszystkim osoby kupujące napoje dla całej rodziny lub robiące większe zapasy.
Przy takich akcjach trzeba jednak policzyć, czy zakup kilkunastu sztuk rzeczywiście odpowiada naszym potrzebom. Gratis ma znaczenie tylko wtedy, gdy produkty faktycznie zostaną wykorzystane.
Ariel i Adidas w akcji 1+1 gratis
Kolejne promocje dotyczą produktów, które regularnie pojawiają się na listach domowych zakupów.
Posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą skorzystać z oferty 1+1 gratis na kapsułki do prania Ariel All in One Pods, 22 sztuki.
Mechanizm 1+1 gratis obejmuje również żele pod prysznic Adidas. Oznacza to, że po spełnieniu warunków promocji klient otrzymuje drugi produkt bez dodatkowej opłaty.
Lody przecenione o 70 proc. Cena spada do 0,99 zł
W połowie sierpnia jedna z promocji może szczególnie zainteresować amatorów lodów. Marletto w rożku 120 ml zostały objęte obniżką wynoszącą 70 proc.
Cena spada z 3,39 zł do 0,99 zł za sztukę. Do skorzystania z tej oferty potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Nie każda promocja jest dla każdego
Przed rozpoczęciem zakupów trzeba zwrócić uwagę na jeden istotny szczegół. Poszczególne promocje mają własne zasady.
W części przypadków konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka lub kodu z aplikacji. Inne oferty są dostępne dla wszystkich. Mogą również obowiązywać limity dzienne oraz ograniczenia dotyczące liczby produktów.
Warto więc przed podejściem do kasy sprawdzić cenówkę przy półce i warunki zapisane w aktualnej gazetce. Przy dużych zakupach nieuwzględnienie jednego z wymogów może oznaczać sporą różnicę na paragonie.
Od poniedziałku może zrobić się tłoczno
Nowa oferta rusza 17 sierpnia. Promocje obejmą sklepy sieci w całej Polsce, w tym placówki w Warszawie.
Akcje 5+5 gratis oraz drugi produkt za 1 zł mogą szczególnie przyciągać klientów robiących większe zakupy. W przypadku najbardziej atrakcyjnych ofert dostępność konkretnych produktów może zależeć od zapasów danego sklepu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli wybierasz się do Biedronki, przed zakupami sprawdź przede wszystkim 3 rzeczy: termin promocji, wymagany sposób zakupu oraz konieczność użycia karty Moja Biedronka.
Największe oszczędności mogą przynieść zakupy produktów, które i tak regularnie wykorzystujesz. W akcji 5+5 gratis przy zakupie 10 objętych nią produktów płacimy zgodnie z warunkami promocji za 5. Przy wybranych kosmetykach drugi artykuł kosztuje natomiast tylko 1 zł.
Nowe akcje rozpoczynają się w poniedziałek 17 sierpnia i są czasowe. Nie wszystkie muszą obowiązywać przez taki sam okres. Przed zakupem konkretnego produktu najlepiej sprawdzić aktualną gazetkę Biedronki oraz informacje umieszczone bezpośrednio przy cenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.