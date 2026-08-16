Tragedia polskich pielgrzymów na Węgrzech. 12 osób nie żyje, są nowe informacje o kierowcach
Tragicznie zakończył się powrót polskiej pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Autokar przewożący Polaków wypadł z autostrady M3 na Węgrzech i przewrócił się. Zginęło 12 osób, a 10 kolejnych zostało poważnie rannych. Węgierskie służby przesłuchały obu kierowców. Według informacji przekazanych w niedzielę wieczorem nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów.
Do katastrofy doszło w niedzielę 16 sierpnia około godz. 1 w nocy. Autokarem podróżowało 59 osób. Pasażerowie wracali do Polski, a do końca podróży pozostało im około 200 kilometrów.
Autokar nagle zjechał z autostrady
Do wypadku doszło na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezőkeresztes. Trasa łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią Węgier.
Według informacji przekazanych przez węgierską policję autokar wypadł z drogi, wjechał do przydrożnego rowu i przewrócił się.
Bilans tragedii jest dramatyczny. Zginęło 12 osób. Kolejnych 10 poszkodowanych było w poważnym stanie.
Wszyscy podróżujący autokarem byli Polakami. Podkarpacki Urząd Wojewódzki poinformował, że była to pielgrzymka z Podkarpacia wracająca z Bośni i Hercegowiny.
Do domu zostało około 200 kilometrów
Pielgrzymi byli już na ostatnim etapie wielogodzinnej podróży.
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał w TVN24, że uczestnicy wyjazdu wracali do swoich domów. Do zakończenia trasy pozostawało około 200 kilometrów.
Gdyby nie wypadek, podróżni niedługo później dotarliby do Polski.
Zamiast tego na autostradzie rozpoczęła się ogromna akcja ratunkowa, a informacje o tragedii zaczęły docierać do rodzin pasażerów.
Są ważne informacje o kierowcach
Jednym z najważniejszych pytań pozostaje przyczyna wypadku.
Według wstępnych informacji przekazywanych przez węgierskie służby kierowca mógł zasnąć podczas jazdy. Nie jest to jednak na tym etapie prawomocnie ustalona przyczyna katastrofy. Okoliczności zdarzenia są przedmiotem postępowania.
Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał w niedzielę wieczorem, że obaj kierowcy autokaru zostali przesłuchani przez węgierską policję.
Kierowca, który miał prowadzić pojazd w momencie tragedii, został zatrzymany przez węgierskie służby. Drugi kierowca został zwolniony.
Według przekazanych w niedzielę informacji nikomu nie przedstawiono zarzutów.
To istotne rozróżnienie. Samo zatrzymanie i przesłuchanie kierowcy nie przesądza o jego odpowiedzialności za tragedię.
Śledczy będą musieli odtworzyć ostatnie chwile przed katastrofą
Postępowanie ma ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego autokar opuścił jezdnię.
W przypadku tak poważnego wypadku znaczenie mogą mieć między innymi informacje dotyczące czasu pracy kierowców, stanu technicznego pojazdu, prędkości, warunków na drodze i zachowania autokaru bezpośrednio przed zjechaniem z jezdni.
Dopiero zebranie i analiza materiału dowodowego pozwolą śledczym określić przyczynę katastrofy.
Dlatego pojawiających się obecnie informacji o możliwym zaśnięciu kierowcy nie należy traktować jako ostatecznych ustaleń.
W Polsce również wszczęto śledztwo
Sprawą zajmują się nie tylko węgierskie służby.
Śledztwo dotyczące katastrofy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie.
Polskie instytucje współpracują ze stroną węgierską, a służby konsularne zostały zaangażowane w pomoc poszkodowanym i ich rodzinom.
W niedzielę trwała również identyfikacja 12 osób, które poniosły śmierć, oraz weryfikacja pełnej listy pasażerów.
Premier wysłał na Węgry specjalny samolot
Po otrzymaniu informacji o skali tragedii polskie władze rozpoczęły działania pomocowe.
Premier Donald Tusk zdecydował o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz służbami medycznymi.
W gotowości postawiono również pomoc humanitarną oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Celem działań jest zapewnienie pomocy osobom poszkodowanym, a także wsparcie rodzin i bliskich pasażerów.
MSZ uruchomiło specjalną infolinię
Polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła specjalny numer dla rodzin i bliskich osób podróżujących autokarem.
Infolinia ambasady RP w Budapeszcie: +36 20 472 9502.
Służby konsularne pozostają w kontakcie z władzami węgierskimi.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził w niedzielę, że polska służba konsularna działa na miejscu i współpracuje z węgierskimi instytucjami.
Podkarpacie uczci pamięć ofiar
Tragedia szczególnie dotknęła mieszkańców Podkarpacia, skąd pochodziła pielgrzymka.
W poniedziałek 17 sierpnia o godz. 12:00 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie pamięć ofiar ma zostać uczczona minutą ciszy.
W dniach 17-19 sierpnia flagi państwowe na głównym budynku urzędu wojewódzkiego oraz w jego delegaturach mają zostać opuszczone do połowy masztu.
Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się również do samorządów i organizatorów wydarzeń z apelem o solidarność oraz odpowiednie dostosowanie charakteru organizowanych imprez.
Najważniejsze pytanie pozostaje bez ostatecznej odpowiedzi
W najbliższych dniach kluczowe będą wyniki czynności prowadzonych przez węgierskich i polskich śledczych.
Wiemy, że autokar z 59 osobami wypadł z autostrady M3 i przewrócił się. Zginęło 12 osób, a 10 zostało poważnie rannych. Obaj kierowcy zostali przesłuchani, jeden został zatrzymany, a według informacji przekazanych w niedzielę wieczorem nie przedstawiono zarzutów.
Wstępnie pojawiła się informacja o możliwym zaśnięciu kierowcy, ale przyczyna katastrofy wymaga potwierdzenia w toku postępowania.
Dla rodzin ofiar i poszkodowanych najważniejsze są teraz informacje przekazywane przez służby oraz polską placówkę dyplomatyczną.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli ktoś z Twoich bliskich mógł podróżować tym autokarem, korzystaj przede wszystkim z oficjalnych informacji polskich służb i ambasady RP na Węgrzech. W takiej sytuacji szczególnie łatwo o rozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji w mediach społecznościowych.
Rodziny i bliscy mogą kontaktować się z ambasadą RP w Budapeszcie pod numerem +36 20 472 9502.
Warto również zachować ostrożność wobec informacji dotyczących odpowiedzialności kierowcy. Wstępna hipoteza nie jest tym samym co ustalona przyczyna wypadku. Na obecnym etapie najważniejsze pozostają wyniki śledztwa i oficjalne komunikaty służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.