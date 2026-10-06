Od środy duże zmiany na Puławskiej. Tramwaje 4, 10 i 31 pojadą inaczej
Pasażerowie korzystający z komunikacji na Puławskiej muszą przygotować się na kolejne zmiany. Od środy, 7 października, rozpocznie się następny etap przebudowy torowiska tramwajowego pomiędzy Aleją Wilanowską a pętlą Wyścigi. Zmienią się trasy linii 4, 10 i 31, wrócą niektóre przystanki, a inne nadal pozostaną nieczynne. Zmiany będą obowiązywały do odwołania.
Prace na jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych Mokotowa wchodzą w kolejny etap. Warszawski Transport Publiczny wprowadza w związku z tym nowe rozwiązania dla pasażerów.
Najważniejsze zmiany zaczną obowiązywać w środę, 7 października.
Linie 4 i 10 dojadą do al. Lotników
Tramwaje linii 4 jadące od strony Żerania Wschodniego będą kursowały Puławską do przystanku AL. LOTNIKÓW 07. W przeciwnym kierunku rozpoczną trasę na przystanku AL. LOTNIKÓW 08 i dalej Puławską pojadą w stronę Żerania Wschodniego.
Podobna organizacja zostanie wprowadzona dla linii 10. Tramwaje jadące z Osiedla Górczewska dotrą do AL. LOTNIKÓW 07, natomiast kursy w przeciwnym kierunku rozpoczną się na AL. LOTNIKÓW 08.
Zmienia się również trasa linii 31
Pasażerowie linii 31 także powinni zwrócić uwagę na nowe oznaczenia.
Tramwaje jadące od strony PKP Służewiec będą kierowane przez Woronicza i Puławską do przystanku METRO WILANOWSKA 05.
W stronę PKP Służewiec linia rozpocznie kurs z METRO WILANOWSKA 06, a następnie pojedzie Puławską i Woronicza w kierunku dalszej części swojej trasy.
Te przystanki wracają
Dobra wiadomość dla części pasażerów: wraz z kolejnym etapem remontu przywrócone zostaną przystanki:
NIEDŹWIEDZIA 03 i 04 oraz AL. LOTNIKÓW 07 i 08.
Jednocześnie zlikwidowane zostaną funkcjonujące dotychczas przystanki tymczasowe NIEDŹWIEDZIA 51 i 52.
Wyścigi nadal bez części przystanków
Nie wszystkie utrudnienia jednak znikną. Nadal zawieszone pozostaną przystanki:
WYŚCIGI 05, 06 i 07.
Osoby korzystające na co dzień z tego rejonu powinny więc przed podróżą dokładnie sprawdzić miejsce odjazdu swojego tramwaju.
Od środy nowe rozkłady
Od 7 października linie 4, 10 i 31 będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy.
Zmiany nie mają obecnie podanej daty zakończenia – WTP informuje, że będą obowiązywały do odwołania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.