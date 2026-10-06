Wielka akcja poszukiwawcza w Polsce. 24-latek mógł pojawić się w Krakowie. Policja sprawdza nowy trop
Trwają intensywne poszukiwania 24-letniego Sebastiana Dębskiego, mieszkańca Dzbenina. Funkcjonariusze przeszukali już dziesiątki hektarów terenu, a teraz działania koncentrują się również na nowym tropie prowadzącym do Krakowa. Mężczyzna bardzo podobny do poszukiwanego miał pojawić się w kościele na osiedlu Złocień. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc.
Poszukiwania prowadzą kryminalni z Ostrołęki. Działania mają szeroki zakres – funkcjonariusze sprawdzają kolejne miejsca, w tym tereny, do których trudno dotrzeć.
Teraz w sprawie pojawiła się informacja, która może mieć duże znaczenie dla dalszych działań.
24-latek mógł być widziany setki kilometrów od domu
Policjanci otrzymali zgłoszenie od osoby postronnej. Wynika z niego, że 28 września około godz. 19:00 w kościele parafialnym na krakowskim osiedlu Złocień mógł przebywać mężczyzna wyglądający bardzo podobnie do Sebastiana Dębskiego.
Chodzi o świątynię przy ul. Agatowej 39 w Krakowie.
To istotna informacja, ponieważ otwiera zupełnie nowy kierunek poszukiwań. Policja podkreśla jednak bardzo ważną rzecz: na razie nie potwierdzono, że mężczyzną widzianym w Krakowie rzeczywiście był poszukiwany 24-latek.
Funkcjonariusze chcą teraz jednoznacznie zweryfikować otrzymane zgłoszenie.
Policja ma specjalny apel do mężczyzny z kościoła
Mundurowi zwracają się nie tylko do mieszkańców Krakowa i osób, które mogły widzieć Sebastiana Dębskiego.
Policja apeluje również bezpośrednio do mężczyzny, który 28 września przebywał w kościele przy ul. Agatowej i którego wygląd zwrócił uwagę świadka.
Funkcjonariusze proszą tę osobę o zgłoszenie się do jednostki policji. Pozwoliłoby to szybko ustalić, czy rzeczywiście był to poszukiwany, czy jedynie przypadkowa osoba do niego podobna.
Przeszukano już kilkadziesiąt hektarów
Poszukiwania 24-latka cały czas trwają. Kryminalni z Ostrołęki sprawdzili już kilkadziesiąt hektarów terenu, również miejsca trudno dostępne.
Nowa informacja z Krakowa jest teraz weryfikowana, ale dopóki policjanci nie potwierdzą tożsamości widzianego mężczyzny, nie można przesądzać, że Sebastian Dębski rzeczywiście przebywał w Krakowie.
Policja prosi o każdą informację
Osoby, które wiedzą, gdzie może obecnie przebywać Sebastian Dębski, albo widziały osobę odpowiadającą jego wyglądowi, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką policji.
Szczególnie istotne mogą być informacje od osób, które 28 września około godz. 19:00 znajdowały się w kościele na osiedlu Złocień lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Nawet pozornie mało znacząca informacja może pomóc funkcjonariuszom potwierdzić albo wykluczyć krakowski trop.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.