Wielka akcja poszukiwawcza w Polsce. 24-latek mógł pojawić się w Krakowie. Policja sprawdza nowy trop

6 października 2026 16:15 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Trwają intensywne poszukiwania 24-letniego Sebastiana Dębskiego, mieszkańca Dzbenina. Funkcjonariusze przeszukali już dziesiątki hektarów terenu, a teraz działania koncentrują się również na nowym tropie prowadzącym do Krakowa. Mężczyzna bardzo podobny do poszukiwanego miał pojawić się w kościele na osiedlu Złocień. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc.

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Fot. KMP w Krakowie

Poszukiwania prowadzą kryminalni z Ostrołęki. Działania mają szeroki zakres – funkcjonariusze sprawdzają kolejne miejsca, w tym tereny, do których trudno dotrzeć.

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Teraz w sprawie pojawiła się informacja, która może mieć duże znaczenie dla dalszych działań.

24-latek mógł być widziany setki kilometrów od domu

Policjanci otrzymali zgłoszenie od osoby postronnej. Wynika z niego, że 28 września około godz. 19:00 w kościele parafialnym na krakowskim osiedlu Złocień mógł przebywać mężczyzna wyglądający bardzo podobnie do Sebastiana Dębskiego.

Chodzi o świątynię przy ul. Agatowej 39 w Krakowie.

To istotna informacja, ponieważ otwiera zupełnie nowy kierunek poszukiwań. Policja podkreśla jednak bardzo ważną rzecz: na razie nie potwierdzono, że mężczyzną widzianym w Krakowie rzeczywiście był poszukiwany 24-latek.

Funkcjonariusze chcą teraz jednoznacznie zweryfikować otrzymane zgłoszenie.

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Mundurowi zwracają się nie tylko do mieszkańców Krakowa i osób, które mogły widzieć Sebastiana Dębskiego.

Policja apeluje również bezpośrednio do mężczyzny, który 28 września przebywał w kościele przy ul. Agatowej i którego wygląd zwrócił uwagę świadka.

Funkcjonariusze proszą tę osobę o zgłoszenie się do jednostki policji. Pozwoliłoby to szybko ustalić, czy rzeczywiście był to poszukiwany, czy jedynie przypadkowa osoba do niego podobna.

Przeszukano już kilkadziesiąt hektarów

Poszukiwania 24-latka cały czas trwają. Kryminalni z Ostrołęki sprawdzili już kilkadziesiąt hektarów terenu, również miejsca trudno dostępne.

Nowa informacja z Krakowa jest teraz weryfikowana, ale dopóki policjanci nie potwierdzą tożsamości widzianego mężczyzny, nie można przesądzać, że Sebastian Dębski rzeczywiście przebywał w Krakowie.

Policja prosi o każdą informację

Osoby, które wiedzą, gdzie może obecnie przebywać Sebastian Dębski, albo widziały osobę odpowiadającą jego wyglądowi, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką policji.

Szczególnie istotne mogą być informacje od osób, które 28 września około godz. 19:00 znajdowały się w kościele na osiedlu Złocień lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Nawet pozornie mało znacząca informacja może pomóc funkcjonariuszom potwierdzić albo wykluczyć krakowski trop.

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