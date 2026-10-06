Niesamowite ceny w Biedronce. Już się zaczęło: drugi produkt nawet za 1 zł
Biedronka ruszyła z dużą akcją na kosmetyki i produkty do codziennej pielęgnacji. W aktualnej ofercie znalazły się promocje, w których drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie 1 zł albo jest przeceniony o 50 proc. Akcja rozpoczęła się w poniedziałek, 5 października, i potrwa do soboty, 10 października. Do skorzystania z ofert potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Promocja obejmuje kilka popularnych marek i całe grupy produktów. Biedronka pozwala przy tym na dowolne mieszanie kosmetyków w ramach poszczególnych akcji.
Dezodoranty i antyperspiranty – drugi za 1 zł
Jedna z najmocniejszych ofert obejmuje wszystkie dezodoranty i antyperspiranty Nivea w sprayu i roll-on.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje tylko 1 zł. Produkty uczestniczące w promocji można dowolnie mieszać.
Obowiązuje karta lub aplikacja Moja Biedronka oraz dzienny limit 4 sztuk, maksymalnie 2 z rabatem na jedną kartę.
Wszystkie kosmetyki Eveline. Drugi za złotówkę
Identyczny mechanizm zastosowano przy wszystkich kosmetykach Eveline objętych akcją.
Klient wybiera dwa produkty, a drugi, tańszy kupuje za 1 zł. Także tutaj można mieszać kosmetyki.
Dzienny limit wynosi 4 sztuki, w tym maksymalnie 2 objęte rabatem, na kartę Moja Biedronka.
Pantene – drugi kosmetyk 50 proc. taniej
Duża promocja obejmuje również wszystkie kosmetyki do włosów Pantene.
W tym przypadku drugi, tańszy produkt jest o 50 proc. tańszy. Można więc zestawić ze sobą różne produkty marki objęte akcją.
To może być szczególnie korzystne przy wybieraniu dwóch kosmetyków w podobnej cenie.
Mydła Linda – drugi produkt o połowę taniej
Kolejna akcja obejmuje wszystkie mydła w płynie Linda.
Mechanizm ponownie brzmi: drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej. W promocji widoczne są zarówno opakowania z pompką, jak i większe opakowania uzupełniające.
Nivea – drugi kosmetyk za 1 zł
To jeszcze nie koniec. Biedronka przygotowała osobną promocję na wszystkie kosmetyki do twarzy Nivea.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje tylko złotówkę. Oferta również wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Listerine za 9,99 zł
W gazetce znalazła się także mocna cena na płyny do płukania jamy ustnej Listerine 500 ml.
Przy zakupie dwóch opakowań cena wynosi 9,99 zł za sztukę. Na grafice Biedronka wskazuje cenę regularną 15,49 zł.
Dwa opakowania w promocji kosztują zatem 19,98 zł.
Promocje już trwają. Jest czas do soboty
Wszystkie przedstawione akcje obowiązują od poniedziałku, 5 października, do soboty, 10 października. We wtorek promocje są więc już w pełni dostępne.
Przy największych rabatach trzeba jednak pamiętać o warunkach. Drugi produkt za 1 zł oznacza drugi, tańszy produkt, a poszczególne akcje mają własne limity. Do naliczenia promocji potrzebna jest również karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.