Podwyższone stopnie alarmowe na Mazowszu. Służby apelują do mieszkańców: tego nie wolno ignorować
Mieszkańcy Warszawy i całego Mazowsza mogą zauważyć więcej patroli, kontroli oraz dodatkowych zabezpieczeń w rejonie dworców i ważnych obiektów. W całej Polsce obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP, a na wybranych obszarach kolejowych wprowadzony jest wyższy stopień CHARLIE. Obecne zarządzenia obowiązują do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59.
Służby przypominają jednocześnie, że wprowadzenie stopni alarmowych nie oznacza konieczności zmiany codziennych planów mieszkańców. Oznacza jednak zwiększoną czujność państwa i konkretne obowiązki dla administracji oraz służb.
BRAVO obowiązuje w całej Polsce. Dotyczy także Warszawy i Mazowsza
Premier podpisał zarządzenia, zgodnie z którymi od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59 na całym terytorium Polski obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO.
Obejmuje więc zarówno Warszawę, jak i Płock, Radom, Siedlce, Ostrołękę oraz wszystkie pozostałe miejscowości województwa mazowieckiego. Informację o obowiązujących stopniach alarmowych publikuje również mazowiecka Policja.
BRAVO jest drugim stopniem w czterostopniowej skali alarmowej. Może zostać wprowadzony w sytuacji zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, kiedy konkretny cel ewentualnego ataku nie został zidentyfikowany.
Dla mieszkańców może to oznaczać przede wszystkim bardziej widoczną obecność służb.
Więcej kontroli w miejscach publicznych
Wprowadzenie BRAVO uruchamia określone procedury po stronie administracji i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Może pojawić się wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc, które potencjalnie mogłyby stać się celem ataku.
Służby i administratorzy określonych obiektów mają również zwracać większą uwagę na osoby zachowujące się podejrzanie. Możliwe są kontrole osób wchodzących oraz samochodów wjeżdżających na teren chronionych obiektów.
Dlatego dodatkowy patrol na dworcu, kontrola przy wejściu do określonego budynku czy większa liczba funkcjonariuszy nie muszą oznaczać, że właśnie wydarzyło się coś niebezpiecznego.
Są elementem obowiązujących procedur bezpieczeństwa.
Na kolei obowiązuje wyższy stopień CHARLIE
Szczególne zasady dotyczą infrastruktury kolejowej.
Do 31 sierpnia obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Ma to znaczenie również na Mazowszu, przez które przebiegają jedne z najważniejszych tras kolejowych w kraju.
CHARLIE znajduje się o poziom wyżej niż BRAVO w czterostopniowej skali alarmowej.
Nie oznacza to jednak, że pasażerowie powinni rezygnować z podróży pociągami. Podwyższony stopień oznacza przede wszystkim uruchomienie dodatkowych procedur po stronie odpowiedzialnych instytucji i służb.
Widzisz pozostawioną torbę? Nie ignoruj jej
Właśnie tutaj pojawia się ważna rola mieszkańców.
W miejscach publicznych powinniśmy zwracać uwagę na nietypowe sytuacje. Szczególną ostrożność należy zachować na dworcach, w środkach transportu, przy dużych skupiskach ludzi oraz w pobliżu ważnych obiektów.
Pozostawiona bez opieki torba, plecak lub pakunek powinny zwrócić naszą uwagę.
Nie należy samodzielnie sprawdzać zawartości podejrzanego przedmiotu, otwierać go ani przenosić.
Jeżeli sytuacja rzeczywiście wzbudza podejrzenia lub może stanowić zagrożenie, należy powiadomić odpowiednie służby.
Numer 112 może być w takiej sytuacji kluczowy
W przypadku zauważenia realnego zagrożenia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Warto przekazać operatorowi możliwie precyzyjne informacje: gdzie znajduje się podejrzany przedmiot, co dokładnie zwróciło naszą uwagę oraz czy w pobliżu znajdują się ludzie.
Jednocześnie nie należy wywoływać paniki ani rozpowszechniać niesprawdzonych informacji w mediach społecznościowych.
Czujność nie oznacza podejrzewania każdego człowieka znajdującego się na dworcu czy fotografującego budynek. Chodzi o reagowanie na sytuacje rzeczywiście nietypowe i potencjalnie niebezpieczne.
Obowiązuje również BRAVO-CRP. Ten alarm dotyczy cyberprzestrzeni
Równolegle na terenie całego kraju obowiązuje drugi stopień alarmowy CRP, czyli BRAVO-CRP.
Został wprowadzony od 1 czerwca i, zgodnie z obecnymi zarządzeniami, ma obowiązywać do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59.
Ten stopień dotyczy zagrożeń dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej.
Instytucje odpowiedzialne za ważne systemy informatyczne muszą zachować zwiększoną czujność, monitorować nietypowe zdarzenia i przygotować personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów.
Dla przeciętnego mieszkańca Warszawy czy Mazowsza nie oznacza to konieczności wykonywania specjalnych czynności. Jest jednak dobrym przypomnieniem o ostrożności w internecie.
Podejrzane wiadomości, fałszywe strony logowania, nietypowe załączniki czy próby wyłudzenia danych powinniśmy traktować z dużą ostrożnością.
Dlaczego wprowadzono BRAVO?
Stopień BRAVO ma charakter prewencyjny. Zgodnie z zasadami systemu alarmowego może zostać wprowadzony, gdy występuje zwiększone i przewidywalne zagrożenie zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, ale konkretny cel nie został zidentyfikowany.
To bardzo ważne rozróżnienie.
Sam fakt obowiązywania BRAVO nie oznacza informacji o konkretnym planowanym ataku na Warszawę czy inną miejscowość na Mazowszu.
Oznacza zwiększoną gotowość państwa i uruchomienie określonych procedur bezpieczeństwa.
Do kiedy obowiązują stopnie alarmowe?
Obecne zarządzenia obowiązują do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59.
Na całym terytorium Polski obowiązują:
BRAVO, czyli drugi stopień alarmowy,
BRAVO-CRP, czyli drugi stopień alarmowy dotyczący cyberprzestrzeni.
Dodatkowo CHARLIE, czyli trzeci stopień alarmowy, obowiązuje na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK oraz PKP LHS.
Drugi stopień BRAVO obowiązuje także wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju.
Podstawa prawna
Stopnie alarmowe zostały wprowadzone zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów wydanymi na podstawie ustawy z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.
W przypadku obecnego okresu chodzi między innymi o zarządzenia nr 31, 32, 33 i 34 z 25 maja 2026 roku.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Warszawie lub innej części Mazowsza, nie musisz zmieniać codziennych planów tylko dlatego, że obowiązuje BRAVO. Możesz normalnie korzystać z komunikacji, dworców, urzędów i miejsc publicznych.
Możesz jednak zauważyć więcej policjantów, funkcjonariuszy innych służb, patroli i kontroli. W szczególnie chronionych miejscach procedury bezpieczeństwa mogą być bardziej rygorystyczne.
Najważniejszy apel dotyczy czujności. Nie ignoruj pozostawionego bez opieki bagażu, podejrzanego pakunku ani sytuacji, która może wskazywać na rzeczywiste zagrożenie. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu i nie próbuj samodzielnie sprawdzać jego zawartości.
W sytuacji zagrożenia powiadom służby pod numerem 112.
Jednocześnie zachowaj spokój. Obowiązywanie stopni alarmowych jest elementem systemu prewencyjnego. BRAVO nie oznacza, że służby informują o konkretnym ataku na Mazowszu. Oznacza natomiast, że zarówno instytucje państwa, jak i mieszkańcy powinni zachować zwiększoną czujność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.