Od poniedziałku wielka promocja w Netto! Filet z kurczaka aż 42 proc. taniej. Klienci zapłacą tylko 14,99 zł za kilogram
Netto przygotowało mocne promocje na początek tygodnia. Od poniedziałku, 12 października, klienci będą mogli kupić filet z piersi kurczaka Mega Paka za 14,99 zł za kilogram zamiast 25,99 zł. To obniżka o ponad 42 procent. W nowej ofercie znalazły się również tańsze jabłka oraz promocja na popularne chipsy, w której drugi, tańszy produkt można otrzymać gratis.
Początek tygodnia przyniesie kolejną odsłonę rywalizacji cenowej między największymi sieciami handlowymi w Polsce. Netto przygotowało promocje obejmujące produkty codziennego użytku, w tym mięso, owoce i przekąski.
Szczególną uwagę zwraca cena filetu z piersi kurczaka. To jeden z produktów często wykorzystywanych do przygotowywania rodzinnych obiadów, dlatego tak duża obniżka może zainteresować osoby planujące większe zakupy.
Netto obniża cenę filetu z kurczaka. Aż 11 zł oszczędności na kilogramie
Od poniedziałku filet z piersi kurczaka Mega Paka będzie kosztować 14,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wynosi 25,99 zł/kg. Oznacza to oszczędność 11 zł na każdym kilogramie mięsa, czyli około 42,3 procent.
Przy zakupie większej ilości różnica jest szczególnie widoczna.
- 1 kg filetu – 14,99 zł zamiast 25,99 zł. Oszczędność 11 zł.
- 2 kg filetu – 29,98 zł zamiast 51,98 zł. Oszczędność 22 zł.
- 4 kg filetu – 59,96 zł zamiast 103,96 zł. Oszczędność 44 zł.
- 6 kg filetu – 89,94 zł zamiast 155,94 zł. Oszczędność 66 zł.
Ważne ograniczenie: cena promocyjna obowiązuje do 6 kg produktu, zgodnie z warunkami oferty.
To propozycja, która może zainteresować klientów przygotowujących obiady na kilka dni albo planujących porcjowanie i zamrażanie mięsa.
Jabłka za 2,99 zł za kilogram. Promocja tylko przez trzy dni
W nowej gazetce Netto znalazła się również oferta na jabłka.
Od 12 do 14 października owoce mają kosztować 2,99 zł za kilogram.
To produkt, który można wykorzystać zarówno do codziennego jedzenia, jak i do przygotowywania szarlotki, kompotu czy pieczonych jabłek.
Promocja ma obowiązywać przez trzy dni, dlatego warto zwrócić uwagę na termin zakończenia akcji.
Drugi produkt gratis. Netto przygotowało promocję na chipsy
Kolejna propozycja dotyczy chipsów Crunchips w opakowaniach o gramaturze 130–140 g.
Sieć przygotowała akcję, w której przy zakupie dwóch produktów tańszy z nich klient otrzymuje gratis.
Oznacza to, że jeśli oba opakowania mają taką samą cenę, średni koszt jednego opakowania będzie o połowę niższy niż przy zakupie pojedynczej sztuki w cenie regularnej.
W przypadku wyboru produktów o różnych cenach rabat naliczany jest na tańszy z nich.
Przed zakupem warto sprawdzić, które smaki i warianty uczestniczą w promocji.
Nowa gazetka Netto. Klienci powinni sprawdzić daty
Oferta promocyjna Netto rozpoczyna się w poniedziałek, 12 października. Poszczególne akcje mogą mieć różne terminy zakończenia.
W przypadku jabłek promocja została zapowiedziana do środy, 14 października. Pozostałe produkty należy sprawdzać zgodnie z datami i warunkami podanymi w gazetce.
Warto również pamiętać o limitach zakupowych. Dotyczy to szczególnie filetu z piersi kurczaka, którego promocyjna cena obowiązuje do określonej ilości.
Największą uwagę przyciąga filet z kurczaka za 14,99 zł/kg. Przy zakupie maksymalnych 6 kg oszczędność względem wskazanej ceny 25,99 zł/kg wynosi 66 zł.
Dla klientów planujących większe zakupy spożywcze może to być jedna z ciekawszych propozycji rozpoczynającego się tygodnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.